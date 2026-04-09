Politique

Renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Laos lors d’une rencontre de haut niveau à Vientiane

En visite officielle au Laos, le permanent du Secrétariat du Parti communiste vietnamien, Tran Cam Tu, a tenu le 9 avril à Vientiane une rencontre de haut niveau avec le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, réaffirmant la priorité accordée aux relations spéciales entre les deux pays et traçant les orientations de coopération pour la période à venir.

Tran Cam Tu (gauche), membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, Thongloun Sisoulith à Vientiane. Photo : VNA
Tran Cam Tu (gauche), membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, Thongloun Sisoulith à Vientiane. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, dans l’après-midi du 9 avril à Vientiane, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, a eu une entrevue avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, Thongloun Sisoulith.

Le dirigeant lao a chaleureusement félicité le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam pour son élection à la présidence de la République par l’Assemblée nationale de la 16e législature, Le Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre, ainsi que Tran Thanh Man pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale. Il a également salué la consolidation des postes clés du Parti et de l’État vietnamiens.

Tran Cam Tu a transmis les salutations et les vœux chaleureux du secrétaire général du Parti et président To Lam ainsi que des dirigeants vietnamiens à Thongloun Sisoulith, qualifié d’ami proche et de camarade du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. Il l’a également félicité pour sa réélection au poste de président de la République démocratique populaire lao pour le mandat 2026-2031.

Les deux dirigeants ont échangé des informations sur la situation de leurs Partis et de leurs pays après les élections législatives, notamment sur les grandes orientations en matière de construction du Parti, de développement socio-économique, de défense et de sécurité, ainsi que d’intégration internationale.

Tran Cam Tu a partagé certaines expériences du Vietnam dans la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti, en particulier sur le renforcement des capacités de leadership, la discipline du Parti, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ainsi que la promotion d’un développement économique rapide et durable associé au progrès social.

Les deux dirigeants se sont félicités des avancées des relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale, de coopération globale et de partenariat stratégique entre le Vietnam et le Laos. Les relations politiques sont de plus en plus étroites et confiantes, illustrées par des échanges réguliers de délégations de haut niveau. .

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le Vietnam accorde une priorité constante au renforcement des relations spéciales avec le Laos et soutient fermement les orientations de développement du Parti populaire révolutionnaire lao. Il a souligné la volonté du Vietnam de partager son expérience et de coopérer étroitement avec le Laos pour le bénéfice commun et pour la paix et la stabilité régionales.

Concernant les orientations futures, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les accords conclus, d’intensifier la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue et la cybersécurité.

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Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, Thongloun Sisoulith à Vientiane. Photo : VNA

Elles ont également décidé de promouvoir la connectivité économique, notamment les infrastructures et les projets de transport, d’intensifier les échanges commerciaux et les investissements, d’encourager les entreprises vietnamiennes à investir au Laos, ainsi que de renforcer la coopération en matière d’éducation, de formation et de développement des ressources humaines, tout en développant la coopération décentralisée.

Les deux parties ont également convenu de coordonner étroitement la préparation des activités commémoratives de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2027, marquant le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1962-2027) et le 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération (1977-2027).

À cette occasion, les deux dirigeants ont échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. - VNA

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