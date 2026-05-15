Politique

Coopération économique, éducative et culturelle renforcée entre Ho Chi Minh-Ville et Vientiane

 Ho Chi Minh-Ville et Vientiane ont signé le 15 mai un protocole d’accord de coopération pour la période 2026-2030. La coopération pour les cinq années à venir se concentrera sur la politique, la diplomatie, la sécurité, la défense, la justice, l'économie, l'éducation, la culture et la société..., ainsi que sur le soutien au développement et les échanges entre les organisations sociopolitiques.

Signature du protocole d’accord de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et Vientiane pour la période 2026-2030. Photo: VNA
Signature du protocole d’accord de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et Vientiane pour la période 2026-2030. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Minh, a tenu, le 15 mai, une séance de travail avec Atsaphangthong Siphandone, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de Vientiane. À cette occasion, les deux dirigeants ont assisté à la signature d’un protocole d’accord de coopération pour la période 2026-2030.

Selon le document signé entre le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et l'Administration de la capitale de Vientiane, la coopération pour les cinq années à venir se concentrera sur la politique, la diplomatie, la sécurité, la défense, la justice, l'économie, l'éducation, la culture et la société..., ainsi que sur le soutien au développement et les échanges entre les organisations sociopolitiques.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux parties sont convenues de maintenir les échanges de délégations et de renforcer les contacts de haut niveau. Elles encourageront leurs départements, secteurs, districts et unités publiques à partager leurs expériences et à mettre en œuvre des projets communs.

Les deux villes prévoient également de coordonner l’organisation des célébrations du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos, dans le cadre de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2027.

Par ailleurs, les Conseils populaires des deux municipalités renforceront l'échange d'expériences concernant l'élaboration des textes sous-législatifs, les activités de surveillance et la prise de décisions importantes. Les deux parties s'engagent à poursuivre le travail d'éducation et de sensibilisation aux relations spéciales Vietnam-Laos auprès des cadres, des membres du Parti et de la population, en particulier les jeunes.

Dans le domaine économique, Ho Chi Minh-Ville et Vientiane partageront des informations sur les opportunités d’investissement et les politiques de développement. Elles s’engagent également à faciliter les mises en relation entre leurs entreprises afin de rechercher des partenaires potentiels. Les efforts porteront principalement sur le commerce, l’agriculture, la transformation des produits agricoles et le transfert de technologies.

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Le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Minh (droite) et Atsaphangthong Siphandone, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de Vientiane. Photo: VNA

Lors de la rencontre, Vo Van Minh et Atsaphangthong Siphandone ont dressé le bilan de la période 2021-2025, qualifiant les résultats obtenus de positifs. Les échanges réguliers ont contribué à renforcer la confiance politique mutuelle.

Plusieurs projets majeurs ont par ailleurs été menés avec succès, notamment un modèle d’élevage bovin à Vientiane, le programme « Familles vietnamiennes avec les étudiants laotiens » à Ho Chi Minh-Ville, ainsi que diverses coopérations sectorielles directes.

Les deux responsables ont affirmé que ce nouveau protocole d'accord constitue un jalon important pour approfondir les relations bilatérales de manière plus concrète, en s'adaptant aux exigences de développement de chaque ville.Ils se sont engagés à orienter leurs services compétents vers la mise en œuvre de plans d’action concrets au bénéfice des populations des deux villes, contribuant ainsi à préserver et à renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos. -VNA

#Vientiane #Hô Chi Minh-Ville
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