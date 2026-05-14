Politique

Cultiver sans cesse l'amitié traditionnelle Vietnam - Cambodge

Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et président de la Commission centrale de la Propagande, de l'Éducation et de la Mobilisation des masses du Parti, a tenu une séance de travail le 14 mai dans la province de Siem Reap avec Ean Khun, membre du CC du Parti du peuple cambodgien (PPC) et vice-président permanent du Comité provincial du PPC.

Lors de la séance de travail à Seam Reap. Photo : VNA
Lors de la séance de travail à Seam Reap. Photo : VNA

Siem Reap (VNA) - Dans le cadre de la visite de travail au Cambodge de la haute délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et président de la Commission centrale de la Propagande, de l'Éducation et de la Mobilisation des masses du Parti, a tenu une séance de travail le 14 mai dans la province de Siem Reap avec Ean Khun, membre du CC du Parti du peuple cambodgien (PPC) et vice-président permanent du Comité provincial du PPC.

Trinh Van Quyet a souligné la valeur historique de la solidarité et de l'amitié traditionnelle entre les deux Partis, il a affirmé que la coopération entre Siem Reap et les localités vietnamiennes jouait un rôle prépondérant.

Il a adressé ses sincères remerciements au Comité provincial du PPC, ainsi qu'aux autorités et à la population locale, pour avoir favorisé les activités des entreprises vietnamiennes implantées sur place. Il a également salué leur collaboration étroite dans la recherche, l'exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge ainsi que leur soutien constant à la communauté des personnes d'origine vietnamienne pour qu'elles puissent se stabiliser, travailler et étudier durablement dans la province.

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La haute délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) lors de la séance de travail à Seam Reap. Photo : VNA

De son côté, Ean Khun a souligné que le développement du Cambodge en général, et de Siem Reap en particulier, est indissociable de l'aide précieuse du Vietnam, rappelant notamment l’aide en temps opportun des soldats volontaires vietnamiens qui a permis au Cambodge d’échapper au régime génocidaire de Pol Pot le 7 janvier 1979.

Le responsable cambodgien a réitéré sa profonde gratitude envers le pays et le peuple frères du Vietnam pour leur soutien indéfectible tout au long de l'histoire, s'engageant à œuvrer sans relâche pour cultiver cette relation exemplaire.

Les deux parties ont convenu de coordonner l'élaboration de plans d'action concrets pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967 - 24 juin 2027). Ils ont insisté sur l'importance des échanges entre les peuples, en particulier au sein de la jeune génération, afin de consolider les fondements sociaux, de cultiver les sentiments d'amitié et de susciter un large consensus populaire en faveur du développement pérenne des liens bilatéraux.

Durant son séjour à Siem Reap, la délégation vietnamienne est allée déposer des fleurs au Monument de l’Amitié Cambodge-Vietnam.

Auparavant, du 12 au 14 mai, répondant à l'invitation de Men Sam An, vice-présidente du PPC et présidente de la Commission de la Mobilisation des masses du CC du PPC, Trinh Van Quyet avait mené d'importantes activités à Phnom Penh. Il avait notamment été reçu par Hun Sen, chef de l'État par intérim, président du Sénat et président du PPC, ainsi que par le Premier ministre Hun Manet. Il a rencontré Cheam Yeap, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Men Sam An et Tak Sun Y, président de la Commission de la Propagande et de l'Éducation du CC du PPC.- VNA

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