Politique

Le secteur de l’organisation du Parti accélère sa transformation numérique

La réunion a annoncé la création de ce comité de pilotage, composé de 29 membres et présidé par Nguyen Duy Ngoc. Ce comité est chargé de diriger et de coordonner les efforts de transformation numérique au sein de la Commission de l'organisation et du secteur de l'organisation et du renforcement du Parti, en veillant à leur cohérence avec les réformes en matière de leadership, de conseil, de mise en œuvre et de gouvernance fondée sur les données numériques.

Lors de la Première réunion du Comité de pilotage de la transformation numérique du secteur de l’organisation et de la construction du Parti. Photo: VNA
Lors de la Première réunion du Comité de pilotage de la transformation numérique du secteur de l’organisation et de la construction du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Commission centrale d’organisation du Parti, a tenu le 13 mai à Hanoï, la première réunion du Comité de pilotage de la transformation numérique du secteur de l’organisation et de la construction du Parti.

La réunion, présidée par Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d’organisation, s’est déroulée sous forme hybride, avec la participation des représentants de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang, Can Tho et Tuyen Quang.

La réunion a annoncé la création de ce comité de pilotage, composé de 29 membres et présidé par Nguyen Duy Ngoc.

Ce comité est chargé de diriger et de coordonner les efforts de transformation numérique au sein de la Commission de l'organisation et du secteur de l'organisation et du renforcement du Parti, en veillant à leur cohérence avec les réformes en matière de leadership, de conseil, de mise en œuvre et de gouvernance fondée sur les données numériques.

Il supervisera également l'élaboration et la mise en œuvre du plan directeur de transformation numérique du secteur à l'horizon 2030.

De plus, le comité pilotera la création d'un système de base de données à grande échelle couvrant les organisations du Parti, ses membres, ses responsables, les fonctionnaires, les agents de la fonction publique, les structures organisationnelles, les effectifs, les postes, la formation, les politiques de personnel et la protection politique interne.

Les membres du Comité ont discuté du lancement d’une campagne intensive de quarante-cinq jours destinée à lever les principaux obstacles freinant la transformation numérique dans le secteur. Cette campagne, menée sous une direction unifiée, comprendra des contrôles hebdomadaires et devra aboutir à des résultats concrets. Les priorités porteront sur la normalisation des procédures, l’harmonisation des données, la numérisation des dossiers, le renforcement des infrastructures, la sécurité des systèmes et la préparation de solutions utilisant l’intelligence artificielle au service des activités du secteur.

Dans son discours de clôture, Nguyen Duy Ngoc a exhorté les provinces et les villes à revoir leurs cadres juridiques, leurs mécanismes de décentralisation, leurs missions et leurs procédures administratives, tout en veillant à la synchronisation entre les infrastructures locales et la plateforme centrale, notamment en ce qui concerne les équipements, les solutions de cybersécurité et l'allocation des ressources humaines et financières.

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Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d’organisation. Photo: VNA

Il a souligné que la transformation numérique doit s'accompagner de réformes du leadership, de la gouvernance et de la gestion opérationnelle. Les ministères, les agences, les unités et les collectivités locales, a-t-il déclaré, doivent considérer la transformation numérique comme une tâche politique essentielle et à long terme, et non comme une campagne symbolique ou une course aux résultats.

Nguyen Duy Ngoc a insisté sur le fait que la sécurité de l'information doit être une priorité dès le départ, les résultats concrets et l'efficacité servant de critères d'évaluation clés. Chaque tâche, a-t-il déclaré, doit avoir des livrables clairement définis, un personnel responsable, un calendrier et des critères d'évaluation, afin de garantir que les résultats puissent être inspectés, acceptés, appliqués et mesurés efficacement.

Il a insisté sur le fait que la sécurité de l'information doit être une priorité dès le départ, les résultats concrets et l'efficacité servant de critères d'évaluation clés. Chaque tâche, a-t-il déclaré, doit avoir des livrables clairement définis, un personnel responsable, un calendrier et des critères d'évaluation, afin de garantir que les résultats puissent être inspectés, acceptés, appliqués et mesurés efficacement.

Le responsable a également mis l’accent sur la nécessité de rendre les outils numériques simples à comprendre et faciles à utiliser pour les agents concernés. Il a exhorté les membres du comité de pilotage à déployer efficacement une campagne intensive de 45 jours visant à lever les obstacles à la transformation numérique.

La campagne intensive de quarante-cinq jours se déroulera du 15 mai au 30 juin 2026. Les autorités ont précisé que les tâches ne pouvant être achevées durant cette période devront faire l’objet d’un calendrier prolongé au troisième trimestre 2026, avec des responsabilités clairement définies et des résultats soumis à l’évaluation. -VNA

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