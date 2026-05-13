Politique

Le Vietnam et la RPDC réaffirment leur volonté de renforcer leur amitié traditionnelle et leur coopération

Le Hoai Trung, envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam, a eu une séance de travail, le 13 mai à Pyongyang avec Kim Song Nam, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef du Département international du Parti des travailleurs de Corée (PTC).

Vũ Bích Ngọc
Le ministre des Affaires étrangèresLe Hoai Trung et son homologue nord-coréenne, Choe Son Hui. Photo: VNA
Le ministre des Affaires étrangèresLe Hoai Trung et son homologue nord-coréenne, Choe Son Hui. Photo: VNA

Pyongyang (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République populaire démocratique de Corée (PRDC), Le Hoai Trung, envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam, a eu une séance de travail, le 13 mai à Pyongyang avec Kim Song Nam, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef du Département international du Parti des travailleurs de Corée (PTC).

Le Hoai Trung, également ministre vietnamien des Affaires étrangères, s'est également entretenu avec son homologue nord-coréenne, Choe Son Hui.

Lors des rencontres, les responsables nord-coréens ont chaleureusement accueilli l'envoyé spécial Le Hoai Trung, venu informer des résultats du 14e Congrès national du PCV.

Lors de cette rencontre, Kim Song Nam, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et directeur du Département international du Comité central du PTC, a salué la visite de Le Hoai Trung en tant qu'envoyé spécial chargé d'informer la RPDC des résultats du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et a félicité le Vietnam pour le succès de cet événement.

Il a décrit le Congrès comme une étape importante marquant l'entrée du Vietnam dans une nouvelle phase de développement et s'est dit convaincu que, sous la direction du PCV, dirigé par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, le peuple vietnamien atteindrait les objectifs fixés par le congrès.

Pour sa part, la ministre Choe Son Hui a déclaré que l'envoi d'un envoyé spécial témoignait de la haute estime que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens portent à la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

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Entretien entre le ministre des Affaires étrangèresLe Hoai Trung et son homologue nord-coréenne, Choe Son Hui. Photo: VNA

Elle a salué les progrès socio-économiques du Vietnam et son rayonnement international croissant.Choe Son Hui a réaffirmé l'importance que la RPDC accorde au développement de l'amitié traditionnelle entre le PCV et le Parti du travail de Corée (PTC), ainsi qu'entre les deux nations, conformément aux accords conclus par les hauts dirigeants lors de leur rencontre à Pyongyang en octobre 2025.

De son côté, Le Hoai Trung a félicité la RPDC pour la réussite du 9e Congrès national du PTC. Il a partagé en détail les succès du 14e Congrès national du PCV, précisant que les orientations stratégiques visent un développement rapide et durable, tout en restant fidèle aux objectifs d'indépendance nationale et de socialisme.

Il a souligné que le Vietnam persistait son objectif d'indépendance nationale et de socialisme, guidé par le principe fondamental selon lequel le peuple est la racine de toute action.

Le ministre a réaffirmé la volonté du Parti et de l'État vietnamiens de consolider et à développer les relations bilatérales efficaces et concrètes, conformément aux aspirations des deux peuples et contribuant ainsi à la stabilité et à la paix dans la région et dans le monde.

Dans une atmosphère d'ouverture et de fraternité, les deux parties ont convenu de consolider davantage la confiance politique mutuelle. Cela se traduira par une augmentation des échanges de délégations à tous les niveaux et une promotion active de la coopération dans des domaines répondant aux besoins respectifs des deux nations.

Les deux pays se sont également engagés à dynamiser les échanges culturels pour rapprocher les deux peuples. Elles ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun et se sont engagées à renforcer la coordination au sein des instances multilatérales telles que les Nations Unies et le Forum régional de l'ASEAN (ARF), contribuant ainsi à la paix et au développement régionaux et mondiaux. -VNA

Vũ Bích Ngọc
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