Politique

Remise du titre de Héros des Forces armées populaires à la Police de Hai Phong

Le chef du gouvernement a remis, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le titre de Héros des Forces armées populaires à la Police de Hai Phong pour ses réalisations particulièrement exceptionnelles dans le maintien de la sécurité politique et de l'ordre social entre 2015 et 2025, contribuant ainsi à l'édification du socialisme et à la défense de la Patrie.

Remise du titre de Héros des Forces armées populaires à la Police de Hai Phong. Photo : VNA
Remise du titre de Héros des Forces armées populaires à la Police de Hai Phong. Photo : VNA


Hai Phong (VNA) - Dans l'après-midi du 14 mai, à Hai Phong (Nord), la Police municipale a organisé une cérémonie pour recevoir le titre honorifique de « Héros des Forces armées populaires », en présence du Premier ministre Le Minh Hung. Le chef du gouvernement a remis, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, cette distinction prestigieuse à la Police de Hai Phong pour ses réalisations particulièrement exceptionnelles dans le maintien de la sécurité politique et de l'ordre social entre 2015 et 2025, contribuant ainsi à l'édification du socialisme et à la défense de la Patrie.

À cette occasion, le secrétaire général et président de la République To Lam a envoyé une corbeille de fleurs en guise de félicitations.

Née lors de la grande Révolution d'Août, la Police de Hai Phong (anciennement la police provinciale de Hai Duong et la police municipale de Hai Phong) n'a cessé de croître durant ces 80 dernières années, sous la direction du Parti et de l'Oncle Ho. Grâce à la gestion rigoureuse du ministère de la Sécurité publique et des autorités locales, ainsi qu'au soutien indéfectible de la population, cette force a fait preuve d'un héroïsme constant. Pour la période 2015-2025, elle a illustré son efficacité par des chiffres probants : 12 645 affaires élucidées avec un taux de réussite supérieur à 80 %, ce chiffre dépassant 90 % pour les crimes graves et particulièrement graves. Plusieurs enquêtes complexes et sans précédent ont été menées avec succès, résonnant dans tout le pays. En reconnaissance de ces mérites, après les distinctions accordées aux forces de Hai Phong en 2014 et de Hai Duong en 2015 pour leurs acquis obtenus lors de la résistance contre les agresseurs américains, le Parti et l'État ont officiellement décerné, le 17 avril 2026, le titre de Héros des Forces armées populaires à la Police de Hai Phong pour la décennie 2015-2025.

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Le chef du gouvernement a remis, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, cette distinction prestigieuse à la Police de Hai Phong pour ses réalisations particulièrement exceptionnelles dans le maintien de la sécurité politique et de l'ordre social entre 2015 et 2025. Photo : VNA

Dans son allocution, le Premier ministre Le Minh Hung a rappelé que Hai Phong occupe une position stratégique vitale aux niveaux politique, économique et sécuritaire. Il a salué la loyauté absolue et le courage des générations d'officiers qui ont honoré la tradition « Se sacrifier pour le pays, servir le peuple ». Il a souligné qu'au cours des dernières années, la Police de Hai Phong a su innover dans ses méthodes de travail, excellant non seulement dans la lutte contre la criminalité, mais aussi dans la réforme administrative et la mise en œuvre du Projet 06 sur la transformation numérique, garantissant ainsi un environnement sûr et moderne.

Soulignant que Hai Phong est une ville occupant une position stratégique, caractérisée par un taux d'urbanisation et d'industrialisation rapide, une forte intégration internationale ; elle possède de nombreuses voies de transport vitales et une forte concentration d'activités économiques et commerciales, le Premier ministre a averti que les flux croissants de marchandises, de capitaux et de données exigent une capacité de prévision et de gestion irréprochable. Il a exhorté la Police municipale à anticiper les risques pour éviter toute passivité, car toute instabilité sécuritaire pourrait impacter directement les chaînes d'approvisionnement et l'image nationale. La sécurité doit désormais « précéder d'un pas » le développement, en ouvrant la voie et en protégeant les acquis économiques.

Le Premier ministre a ordonné une répression accrue contre le crime organisé, le trafic de drogue, la corruption, la cybercriminalité, la traite des êtres humains et les délits liés à la logistique.

Parallèlement, il a insisté sur l'intégration de l'intelligence artificielle et du Big Data dans les missions de police pour accroître la transparence des services publics. Enfin, il a appelé à bâtir une force saine, d'élite et moderne, capable de s'adapter à l'ère numérique tout en luttant fermement contre la corruption interne.

À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung et le ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang ont remis à la Police de Hai Phong la statue « L’Oncle Ho visitant sa ville natale », un cadeau du secrétaire général et président To Lam. -VNA

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#Police municipale de Hai Phong #Police de Hai Phong #Héros des Forces armées populaires
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