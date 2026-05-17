À Pékin, les étudiants vietnamiens perpétuent l’esprit sportif de l’Oncle Hô

Pékin (VNA) – Dans le cadre des célébrations du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai), l’Association des étudiants vietnamiens à Pékin a organisé avec succès son « Festival sportif de solidarité communautaire 2026 ».



Organisé à Pékin, l’événement a rassemblé des étudiants venus de plusieurs universités de Pékin et de Tianjin, dans une ambiance conviviale et fraternelle. Il a également témoigné de l’attachement des jeunes Vietnamiens vivant à l’étranger à la pratique sportive et aux activités communautaires.



Les compétitions, notamment de football et de tir à la corde, ont favorisé les échanges et renforcé la cohésion au sein de la communauté vietnamienne en Chine.



Do Van Thanh, président de l’association, a indiqué que cet événement avait pour objectif non seulement de promouvoir le sport, mais aussi de diffuser un esprit de responsabilité envers la Patrie. Il a exprimé le souhait que cette activité devienne un rendez-vous culturel annuel.



De son côté, Nguyen Duy Phong, conseiller de l’ambassade du Vietnam en Chine, a souligné que ce type d’activités contribuait à améliorer la condition physique, essentielle à la réussite des études, tout en renforçant les liens entre les générations d’étudiants vietnamiens et l’esprit communautaire au sein de la diaspora.



Nguyen Thi Kim Hoa, doctorante vietnamienne à Pékin, a estimé que ce rendez-vous était une occasion de rendre hommage à l’Oncle Hô, considéré comme un exemple de discipline physique. Selon elle, perpétuer ses enseignements est important afin que les jeunes puissent vivre utilement et contribuer à l’édification et à la défense du pays.



Cette édition 2026 a illustré le dynamisme, la créativité et l’esprit de solidarité des étudiants vietnamiens à Pékin. Au-delà de l’aspect sportif, le festival a contribué à renforcer une communauté vietnamienne en Chine toujours plus active, unie et attachée à ses racines nationales. -VNA