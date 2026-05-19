Hommage solennel au Président Hô Chi Minh à l’occasion de son 136e anniversaire de naissance

Hanoï (VNA) – Une délégation de dirigeants du Comité central du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du gouvernement s’est recueillie, le 19 mai, au mausolée du Président Hô Chi Minh, à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance (19 mai).



La délégation comprenait notamment le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam ; le Premier ministre, Le Minh Hung ; le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man ; le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu ; ainsi que d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, et des responsables de ministères, secteurs et organes centraux.



Une gerbe portant l’inscription « Reconnaissance éternelle envers le grand Président Hô Chi Minh » a été déposée.

​

Délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï. Photo : VNA



Ensuite, une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par sa présidente Bui Thi Minh Hoai, est venue rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.



Les dirigeants ont exprimé leur profonde gratitude et rendu hommage aux immenses contributions du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.



Les délégués se sont ensuite rendus au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï.



Dans la même matinée, des délégations de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense, de la Commission policière centrale, du ministère de la Sécurité publique, ainsi que du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire et du Comité populaire de Hanoï, sont également venues rendre hommage au Président Hô Chi Minh et aux Héros morts pour la Patrie. – VNA