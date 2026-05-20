Promotion d’une coopération Vietnam-Suède plus large, concrète et performante

Hanoi (VNA) - A l’occasion de la visite au Vietnam du secrétaire d’État aux Affaires étrangères suédois Dag Hartelius les 18 et 19 mai, ainsi que de la tenue de la deuxième consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères entre les deux pays, le Vietnam et la Suède ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat traditionnel afin de l'approfondir, de le rendre plus concret et plus efficace.

Lors d’une réception organisée le 19 mai à, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung s’est déclaré convaincu que les résultats des consultations politiques contribuerait à consolider la confiance politique, à renforcer la compréhension mutuelle et à créer un nouvel élan pour approfondir l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Il a rappelé l’importance que le Vietnam accorde à ses relations historiques avec la Suède, tout en exprimant sa reconnaissance pour le soutien apporté par le gouvernement et le peuple suédois durant les périodes difficiles du passé, ainsi que dans le cadre du développement actuel du pays.

Le ministre a également exprimé le souhait de voir la Suède demeurer l’un des principaux partenaires européens du Vietnam dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et du développement vert. Il a appelé les deux parties à renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération existants et à explorer de nouveaux cadres dans les domaines de la recherche, de la culture et de l’éducation.

De son côté, Hartelius a affirmé que la Suède attachait une importance particulière à ses relations historiques avec le Vietnam et salué les performances économiques et sociales enregistrées par le pays ces dernières années. Il a indiqué que les entreprises suédoises exprimaient des retours positifs concernant l’environnement d’investissement et d’affaires au Vietnam.

Il a également salué les résultats de la coopération bilatérale dans les secteurs de la santé et de l’éducation-formation. Il a souligné la volonté de la Suède d’intensifier les échanges en matière de recherche, d’accueillir davantage de chercheurs et d’étudiants vietnamiens et de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’innovation, des hautes technologies et de la cybersécurité.

Les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, tout en exploitant efficacement le cadre du partenariat stratégique en sciences, technologies et innovation afin de mettre en œuvre des projets concrets dans les secteurs de la santé, de l’énergie, de la transition verte et du développement durable.

Elles ont également réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination au sein des organisations et forums internationaux afin de promouvoir le multilatéralisme et de privilégier le règlement pacifique des différends conformément à la Charte des Nations unies et au droit international.

Plus tôt dans la journée, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et le secrétaire d’État Dag Hartelius ont coprésidé la deuxième consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Les discussions ont porté sur la situation dans chaque pays, le bilan de la coopération bilatérale et les orientations futures visant à approfondir les relations d’amitié et de coopération.

Lê Thi Thu Hang a présenté les grandes orientations de développement du Vietnam pour la période 2026-2030, axées sur une croissance élevée et durable fondée sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. Elle a également mis en avant l’héritage des relations d’amitié entre les deux pays, rappelant notamment les contributions importantes de l’ancien Premier ministre suédois Olof Palme au soutien apporté au Vietnam.

Elle a exprimé le souhait de voir émerger de nouveaux projets emblématiques de coopération bilatérale, dans la continuité d’initiatives majeures telles que l’Hôpital national pédiatrique du Vietnam et l’usine de papier de Bai Bang, symboles durables de la coopération entre les deux pays.

Pour sa part, Dag Hartelius a affirmé que le Vietnam devenait un partenaire de plus en plus important et fiable pour la Suède dans la région et dans les chaînes de valeur mondiales. Il a souligné l’intérêt croissant des entreprises suédoises pour le marché vietnamien, considéré comme l’un des marchés asiatiques les plus dynamiques.

Il a indiqué que son pays était prêt à renforcer ses investissements et à fournir des solutions financières adaptées aux projets d’infrastructures stratégiques, vertes et durables au Vietnam. Les deux parties sont également convenues de promouvoir la coopération dans les domaines des hautes technologies, des énergies renouvelables, des ports intelligents, de l’économie circulaire, de la logistique verte, du développement urbain durable et de la formation de ressources humaines qualifiées.

Dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et des échanges entre les peuples, les deux pays ont décidé de poursuivre la mise en œuvre de projets concrets à l’occasion du 50e anniversaire de la coopération sanitaire Vietnam–Suède. Ils ont également décidé de renforcer la coopération en matière de gestion durable du patrimoine, notamment au profit de villes vietnamiennes inscrites dans le Réseau des villes créatives de l’UNESCO, telles que Hanoï, Hoi An et Da Lat.

À cette occasion, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a demandé à la Suède de soutenir les efforts visant à accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements Vietnam–Union européenne (EVIPA) par les États membres restants de l’Union européenne, ainsi qu’à encourager la Commission européenne à lever rapidement le « carton jaune » imposé aux produits halieutiques vietnamiens dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les deux parties ont enfin échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, réaffirmant leur soutien au multilatéralisme, au libre-échange et au règlement pacifique des différends conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

Elles ont également souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, ainsi que de la liberté de navigation et de survol conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA

​