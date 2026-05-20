Le Vietnam prépare le bilan du siècle de direction du PCV

Hanoï (VNA) – Le 20 mai au matin, l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh a accueilli la première réunion du Groupe de rédaction chargé du bilan de 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030), des orientations pour le développement du pays au cours des 100 prochaines années (2030-2130), ainsi que du bilan de 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme pour l’édification du pays durant la période de transition vers le socialisme.



La réunion était présidée par le professeur associé et docteur Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, chef adjoint permanent du Groupe de rédaction, ainsi que par le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang, président du Conseil théorique central et chef du Groupe de rédaction.



Dans son discours d’ouverture, Nguyen Xuan Thang a souligné que cette réunion traduisait l’esprit d’urgence dans la mise en œuvre des directives du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam.



Lors de la réunion, les participants ont approuvé les projets de documents préparés et ont discuté de plusieurs contenus importants liés au bilan de 100 ans de direction du Parti et de 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme.



Concernant le bilan de 100 ans de direction du Parti, plusieurs interventions ont affirmé que le leadership du Parti communiste du Vietnam constituait le facteur décisif des victoires de la révolution vietnamienne, tout en mettant en avant les leçons d’expérience et les orientations de développement du pays pour les 100 prochaines années.



Les participants ont également discuté des enjeux théoriques et pratiques liés à 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme pour l’édification du pays durant la période de transition vers le socialisme, ainsi que des orientations pour compléter et développer cette Plateforme dans la nouvelle ère.



Concernant l’organisation des travaux, plusieurs délégués ont souligné que le processus de bilan devait être global tout en restant ciblé, en s’appuyant sur les résultats des précédents travaux de synthèse.



Prenant la parole lors de la réunion, Doan Minh Huan a insisté sur l’importance stratégique de ce travail. Il a appelé à adopter des approches modernes et interdisciplinaires, à mobiliser largement les experts et à garantir la confidentialité des informations.



En conclusion, Nguyen Xuan Thang a affirmé que le bilan de 100 ans de direction du Parti et de 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme constituait une mission politique stratégique en préparation du 15e Congrès national du Parti. Selon lui, ce travail devra permettre de dresser une évaluation approfondie du parcours du Parti, d’identifier les blocages à lever, de tirer les leçons d’expérience et de définir une vision à long terme afin de favoriser un développement rapide et durable du Vietnam dans les années à venir. -VNA