Politique

Le vice-président de l’AN Nguyen Doan Anh décoré de l’Ordre du Travail de première classe

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a remis cette distinction à Nguyen Doan Anh, le décrivant comme un fonctionnaire compétent, fort d'une longue expérience pratique et ayant occupé de nombreuses fonctions importantes au sein du Parti, de l'État, des forces armées et des administrations locales.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite), remet l'Ordre du Travail de première classe au vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Doan Anh. Photo: VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite), remet l'Ordre du Travail de première classe au vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Doan Anh. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a remis, le 19 mai à Hanoi, l'Ordre du Travail de première classe au vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Doan Anh, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement national.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a remis cette distinction à Nguyen Doan Anh, le décrivant comme un fonctionnaire compétent, fort d'une longue expérience pratique et ayant occupé de nombreuses fonctions importantes au sein du Parti, de l'État, des forces armées et des administrations locales.

Félicitant le récipiendaire, Tran Thanh Man a salué sa fermeté politique, son sens des responsabilités, son esprit d’innovation et de solidarité, ainsi que son dévouement et son exemplarité, exprimant sa conviction qu’il continuera de mettre à profit ses compétences, sa créativité, son expérience et son sens des responsabilités au sein du Comité du Parti, du Comité permanent et des agences de l'Assemblée nationale pour accomplir les missions confiées par le Parti, l'État et le peuple, contribuant ainsi à l'amélioration des activités parlementaires dans cette nouvelle ère de développement national.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a exhorté les organes de l'Assemblée nationale et les institutions concernées à poursuivre leur collaboration étroite afin de permettre à Nguyen Doan Anh de mener à bien ses missions futures.

​Lors de la cérémonie, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Doan Anh a exprimé sa profonde gratitude envers les dirigeants du Parti et de l’État, notamment le secrétaire général du Parti et président To Lam, ainsi que Tran Thanh Man, pour leur confiance et leur soutien constants.

​Il a également exprimé sa profonde fierté et son émotion en recevant cette distinction, y voyant la reconnaissance non seulement de ses efforts personnels, mais aussi de la contribution collective de ses camarades, collègues, agences, localités et unités militaires au sein desquelles il a travaillé et évolué professionnellement au fil des ans.

​Ancien officier de l’Armée populaire du Vietnam, Nguyen Doan Anh a réaffirmé son engagement à préserver les qualités des « soldats de l’Oncle Hô » et à renforcer ses compétences politiques et éthiques, son esprit de solidarité et son dévouement. Il s'est engagé, aux côtés des autres dirigeants de l'Assemblée nationale, à œuvrer pour une réforme vigoureuse des activités législatives et de supervision, contribuant ainsi à l'édification d'un État de droit socialiste répondant à la confiance et aux aspirations du peuple.

Il a conclu en soulignant que cette décoration constitue non seulement une fierté, mais aussi un rappel de son devoir de continuer à servir le Parti, l'État et la population avec humilité et dévouement. -VNA

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#Nguyen Doan Anh #Ordre du Travail de première classe #président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man
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