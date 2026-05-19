Politique

Hanoï et Saint-Pétersbourg souhaitent une coopération plus substantielle

Une délégation de Hanoi, conduite par Phung Thi Hong Ha, a effectué le 18 mai une visite de travail à Saint Petersburg afin de renforcer la coopération décentralisée entre les deux villes. À cette occasion, les dirigeants des deux parties ont signé un mémorandum d’accord visant à élargir la coopération dans des domaines.

Les dirigeants de Hanoï et de Saint-Pétersbourg ont signé un mémorandum d'accord, s'engageant à renforcer la coopération pratique en matière d'aménagement et de gestion urbains, d'échanges économiques et culturels, de tourisme, d'éducation et de liens entre les peuples. Photo: VNA
Les dirigeants de Hanoï et de Saint-Pétersbourg ont signé un mémorandum d'accord, s'engageant à renforcer la coopération pratique en matière d'aménagement et de gestion urbains, d'échanges économiques et culturels, de tourisme, d'éducation et de liens entre les peuples. Photo: VNA


Moscou (VNA) – Une délégation de Hanoï, conduite par Phung Thi Hong Ha, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti et présidente du Conseil populaire de Hanoï, a tenu le 18 mai une réunion de travail avec l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, dirigée par son président Aleksandr Belsky, lors de sa visite de travail en Russie.

Phung Thi Hong Ha, également chef adjointe de la délégation de Hanoï auprès des députés de l'Assemblée nationale, a souligné que, grâce au partenariat stratégique global Vietnam-Russie, les relations entre Hanoï et Saint-Pétersbourg ont progressé de manière positive ces dernières années, notamment grâce aux efforts des autorités et de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg.

Elle a mis en avant le développement des échanges entre les deux villes, notamment les visites de représentants de Saint-Pétersbourg à Hanoï prévues entre 2022 et 2025. À cette occasion, les deux parties se sont engagées à promouvoir la signature d'accords de coopération afin d'officialiser leurs relations et de jeter les bases d'une coopération locale solide.

Partageant des informations sur le développement socio-économique de Hanoï, Phung Thi Hong Ha a déclaré que la capitale du Vietnam entretenait des relations d'amitié et de coopération avec plusieurs localités russes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg. Elle a qualifié la signature d'un accord de coopération entre Hanoï et Saint-Pétersbourg en 2025 d'étape importante témoignant de la volonté des deux parties de renforcer les échanges et la compréhension mutuelle et d'élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la culture, du tourisme, des sciences et technologies et d'autres secteurs prometteurs.

Les deux parties se sont engagées à promouvoir la coopération et à partager leurs expériences en matière de gestion urbaine, de préservation du patrimoine, d'infrastructures de transport fluvial, de santé, de formation médicale, d'éducation et d'échanges d'étudiants. Elles ont également évoqué l'organisation de semaines culturelles et d'expositions afin de renforcer la compréhension mutuelle entre leurs populations.

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Réunion de travail entre la délégation de Hanoï, conduite par Phung Thi Hong Ha, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti et présidente du Conseil populaire de Hanoï, et l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, dirigée par son président Aleksandr Belsky. Photo: VNA


Le président de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, Alexandre Belsky, a souligné que l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie constituait une base solide pour une coopération locale efficace. Il a relevé les similitudes entre Hanoï et Saint-Pétersbourg en termes d'histoire et de patrimoine, tout en affirmant son soutien à un renforcement de la coopération entre les deux villes.

À la suite des discussions, les dirigeants des deux villes ont signé un mémorandum d'accord, s'engageant à renforcer la coopération pratique en matière d'aménagement et de gestion urbains, d'échanges économiques et culturels, de tourisme, d'éducation et de liens entre les peuples.

Le mémorandum d’accord entre le Conseil populaire de la ville de Hanoï et l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg revêt une importante signification en matière de diplomatie politique et constitue une base solide permettant de faire évoluer les relations entre les deux villes, passant du simple échange à une coopération concrète, globale et approfondie, tant au niveau des deux organes législatifs que des deux administrations locales.

Ce document traduit une forte convergence de volonté et de détermination des dirigeants des deux villes à élargir une coopération multisectorielle, couvrant à la fois les domaines traditionnels tels que la culture et l’éducation, et des secteurs modernes comme les hautes technologies, l’économie numérique et la gestion urbaine intelligente.

La signature de cet accord constitue un moteur puissant pour renforcer les échanges et la compréhension mutuelle, tout en créant les bases d’un développement commun prospère et en affirmant la position de Hanoï dans ses relations internationales avec les principales localités de la Fédération de Russie. -VNA

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#Hanoï #Saint-Pétersbourg #Russie #Vietnam
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