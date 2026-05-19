Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération médicale pour améliorer la santé de la population

Hanoi (VNA) — La vice-présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Thanh a reçu ce mardi 19 mai à Hanoi le président du groupe japonais Tokushukai, Higashiue Shinichi, ainsi que la direction du groupe FPT.

La vice-présidente de l’AN a affirmé que les relations entre le Vietnam et le Japon traversaient une phase de développement excellente avec une confiance politique croissante et la coopération médicale entre les deux pays entrait dans une phase de haute qualité, axée sur l’application technologique, la formation des ressources humaines et le développement d’un système de santé durable.

Soulignant que la santé est l'une des composantes de l'indice de bonheur, elle a affirmé que le Vietnam s'efforçait de bâtir un système de santé équitable, de qualité, efficace et intégré au niveau international. Le pays développe une médecine scientifique, nationale et populaire, visant à construire un Vietnam sain où chaque citoyen bénéficie de soins pour vivre longtemps et en bonne santé. Le Vietnam considère également la médecine comme une profession spéciale ; par conséquent, le personnel médical doit non seulement répondre à des exigences professionnelles élevées, mais l'éthique médicale doit aussi jouer un rôle clé. Parallèlement, des mécanismes et des politiques exceptionnels sont nécessaires pour développer ces ressources humaines.

Saluant les réalisations remarquables du Japon dans le domaine de la santé, elle s’est félicitée de la signature de l’accord de coopération pour la période 2026-2029 entre le groupe FPT et le groupe Tokushukai, témoignant ainsi de l’accompagnement et de la participation active des communautés d'affaires vietnamienne et japonaise au processus de développement socio-économique du Vietnam dans cette nouvelle ère.

Elle a également salué le rôle pionnier du groupe FPT dans la recherche, l’application et le développement des sciences et technologies, notamment le déploiement de solutions de transformation numérique et d’intelligence artificielle dans la gestion hospitalière, l’aide au diagnostic, le traitement et les soins de santé, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des services médicaux. Elle a exprimé le souhait que les deux parties continuent de promouvoir leur collaboration afin de permettre aux Vietnamiens d'accéder à des techniques médicales de pointe, en particulier dans les domaines de la cardiologie et de l'oncologie.

Le Vietnam continue de perfectionner le cadre juridique pour renforcer les capacités du système de santé, a-t-elle ajouté, se déclarant convaincue que, grâce au dévouement de Higashiue Shinichi, la coopération entre Tokushukai et FPT produira des résultats concrets, devenant un nouveau symbole de la coopération médicale et technologique entre le Vietnam et le Japon.

Pour l’avenir, elle a suggéré que Tokushukai et FPT se concentrent sur la promotion de la transformation numérique et le développement d'un écosystème de santé pour les Vietnamiens ; le transfert d'expérience en matière de traitement, de gestion hospitalière et de formation du personnel via des programmes de pratique au Japon et au Vietnam ; l'envoi d'experts pour un soutien direct dans les techniques spécialisées : dialyse, transplantation d'organes, cardiologie, oncologie et soins aux personnes âgées ; l'étude de l'expansion de centres médicaux de haute technologie dans de grandes villes du Vietnam.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh, le président du groupe japonais Tokushukai, Higashiue Shinichi et des délégués japonais et vietnamiens. Photo: VNA

De son côté, Higashiue Shinichi, a présenté les points forts et les priorités de coopération de son groupe. Il a affirmé qu'il travaillerait en étroite collaboration avec FPT pour mettre en œuvre efficacement les programmes signés, apportant des bénéfices tangibles aux populations des deux pays.

Appréciant l'environnement d'investissement et la détermination du Vietnam en faveur de la transformation numérique médicale, Higashiue Shinichi a déclaré que Tokushukai était prêt à partager son expérience et à renforcer sa collaboration avec les partenaires vietnamiens pour valoriser les ressources humaines jeunes et enthousiastes du pays, afin d'améliorer la qualité des soins et de contribuer à la protection de la santé publique. -VNA

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