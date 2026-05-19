Société

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération médicale pour améliorer la santé de la population

La vice-présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Thanh, qui  a reçu ce mardi 19 mai à Hanoi le président du groupe japonais Tokushukai, Higashiue Shinichi, ainsi que la direction du groupe FPT, a souhaité que le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération médicale pour améliorer la santé de la population.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh et le président du groupe japonais Tokushukai, Higashiue Shinichi. Photo: VNA
La vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh et le président du groupe japonais Tokushukai, Higashiue Shinichi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) — La vice-présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Thanh a reçu ce mardi 19 mai à Hanoi le président du groupe japonais Tokushukai, Higashiue Shinichi, ainsi que la direction du groupe FPT.

La vice-présidente de l’AN a affirmé que les relations entre le Vietnam et le Japon traversaient une phase de développement excellente avec une confiance politique croissante et la coopération médicale entre les deux pays entrait dans une phase de haute qualité, axée sur l’application technologique, la formation des ressources humaines et le développement d’un système de santé durable.

Soulignant que la santé est l'une des composantes de l'indice de bonheur, elle a affirmé que le Vietnam s'efforçait de bâtir un système de santé équitable, de qualité, efficace et intégré au niveau international. Le pays développe une médecine scientifique, nationale et populaire, visant à construire un Vietnam sain où chaque citoyen bénéficie de soins pour vivre longtemps et en bonne santé. Le Vietnam considère également la médecine comme une profession spéciale ; par conséquent, le personnel médical doit non seulement répondre à des exigences professionnelles élevées, mais l'éthique médicale doit aussi jouer un rôle clé. Parallèlement, des mécanismes et des politiques exceptionnels sont nécessaires pour développer ces ressources humaines.

Saluant les réalisations remarquables du Japon dans le domaine de la santé, elle s’est félicitée de la signature de l’accord de coopération pour la période 2026-2029 entre le groupe FPT et le groupe Tokushukai, témoignant ainsi de l’accompagnement et de la participation active des communautés d'affaires vietnamienne et japonaise au processus de développement socio-économique du Vietnam dans cette nouvelle ère.

Elle a également salué le rôle pionnier du groupe FPT dans la recherche, l’application et le développement des sciences et technologies, notamment le déploiement de solutions de transformation numérique et d’intelligence artificielle dans la gestion hospitalière, l’aide au diagnostic, le traitement et les soins de santé, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des services médicaux. Elle a exprimé le souhait que les deux parties continuent de promouvoir leur collaboration afin de permettre aux Vietnamiens d'accéder à des techniques médicales de pointe, en particulier dans les domaines de la cardiologie et de l'oncologie.

Le Vietnam continue de perfectionner le cadre juridique pour renforcer les capacités du système de santé, a-t-elle ajouté, se déclarant convaincue que, grâce au dévouement de Higashiue Shinichi, la coopération entre Tokushukai et FPT produira des résultats concrets, devenant un nouveau symbole de la coopération médicale et technologique entre le Vietnam et le Japon.

Pour l’avenir, elle a suggéré que Tokushukai et FPT se concentrent sur la promotion de la transformation numérique et le développement d'un écosystème de santé pour les Vietnamiens ; le transfert d'expérience en matière de traitement, de gestion hospitalière et de formation du personnel via des programmes de pratique au Japon et au Vietnam ; l'envoi d'experts pour un soutien direct dans les techniques spécialisées : dialyse, transplantation d'organes, cardiologie, oncologie et soins aux personnes âgées ; l'étude de l'expansion de centres médicaux de haute technologie dans de grandes villes du Vietnam.

vnanet-thanh2.jpg
La vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh, le président du groupe japonais Tokushukai, Higashiue Shinichi et des délégués japonais et vietnamiens. Photo: VNA

De son côté, Higashiue Shinichi, a présenté les points forts et les priorités de coopération de son groupe. Il a affirmé qu'il travaillerait en étroite collaboration avec FPT pour mettre en œuvre efficacement les programmes signés, apportant des bénéfices tangibles aux populations des deux pays.

Appréciant l'environnement d'investissement et la détermination du Vietnam en faveur de la transformation numérique médicale, Higashiue Shinichi a déclaré que Tokushukai était prêt à partager son expérience et à renforcer sa collaboration avec les partenaires vietnamiens pour valoriser les ressources humaines jeunes et enthousiastes du pays, afin d'améliorer la qualité des soins et de contribuer à la protection de la santé publique. -VNA

source
#Vietnam #Japon #coopération médicale #santé #santé ppublique #population #FPT #Tokushukai #coopération
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Santé publique : le Vietnam place l’activité physique au cœur de sa stratégie nationale

Santé publique : le Vietnam place l’activité physique au cœur de sa stratégie nationale

La Résolution 72-NQ/TW du Bureau politique met particulièrement en avant le rôle de l’éducation physique et du sport comme levier stratégique d’une transformation profonde de la politique de santé, passant d’une approche centrée sur les soins à une logique de prévention et d’amélioration durable de la qualité de vie. Elle apparaît ainsi comme l’un des piliers essentiels du renforcement de la condition physique et de la santé des Vietnamiens.

Des médecins du poste de santé communal de Hung Phuoc examinent des enfants. Photo: VNA

📝 Édito: La résolution sur la réforme de la santé face à la désinformation

La résolution 72 sur le renforcement de la protection et des soins de santé au Vietnam, prévoit notamment des dépistages médicaux gratuits et une extension progressive de la gratuité des soins de base. Mais ces orientations font aussi l’objet de campagnes de désinformation et de critiques relayées sur les réseaux sociaux.

Voir plus

Des gardes-frontières à Tan Thanh (province de Lang Son) saisissent les données des passagers à l'entrée et à la sortie. Photo : VNA

Le Vietnam numérise la déclaration de séjour temporaire des étrangers

Le 19 mai à Hanoï, le Département de l’Immigration a présenté un logiciel unifié destiné à la déclaration de séjour temporaire des étrangers et à la notification de présence des citoyens vietnamiens sur leur lieu de séjour, simplifiant les démarches pour les hébergeurs et citoyens tout en permettant une exploitation plus efficace des données par les autorités. 

La deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens résidant en Thaïlande. Photo: VNA

Vietnam–Thaïlande : la jeunesse intellectuelle au cœur de la coopération scientifique et de l’innovation

Lors de la deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens en Thaïlande, les participants ont également discuté du rôle des intellectuels vietnamiens dans la promotion d’initiatives dans lesquelles la Thaïlande excelle, comme l’agriculture de précision et l’agriculture propre, ainsi que dans la mise en relation des entreprises thaïlandaises implantées au Vietnam.

Le professeur agrégé, Dr Nguyen Duc Son, recteur de l'Université pédagogique de Hanoï, remet au représentant du Centre d'études vietnamiennes au Japon la décision de créer le Conseil pour le test de compétence en langue vietnamienne au Japon. Photo : VNA

La standardisation du test de compétence en vietnamien au Japon

Pour la première fois au Japon, un examen officiel de compétence en vietnamien destiné aux apprenants étrangers, conforme aux normes du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, a été lancé à Osaka. Cette initiative marque une avancée importante dans la standardisation de l’enseignement et de l’évaluation du vietnamien, tout en renforçant la diffusion de la langue et de la culture vietnamiennes à l’international.

Le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong, le 2 novembre 1960 à Pékin. Photo: VNA

L’héritage diplomatique de Ho Chi Minh toujours d’actualité

La pensée diplomatique de Ho Chi Minh est devenue le fil conducteur de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement. Elle a contribué à renforcer la position, le prestige et le rôle du Vietnam sur la scène internationale, tout en créant une base solide pour le développement durable du pays dans cette nouvelle période.

À la fin de la journée, les dernières charges de sel quittent lentement les champs salants. Photo : VNA

Garder la saveur du sel sous le soleil et le vent du Centre

Sous le soleil brûlant et le vent ardent venu du Laos, les sauniers perpétuent chaque jour leur métier avec patience et persévérance. Bien au-delà d’un simple moyen de subsistance, ils préservent un savoir-faire traditionnel et une mémoire culturelle aujourd’hui menacée de s’effacer.

To Lam prend la parole lors de l'événement. Photo : VNA

L’Université nationale du Vietnam à Hanoï poursuit son essor pour devenir un symbole de l’intelligence vietnamienne

À l’occasion du 120e anniversaire de sa fondation, l’Université nationale du Vietnam à Hanoï a réaffirmé son ambition de devenir une université d’excellence de rang asiatique et mondial. Lors de la cérémonie commémorative organisée le 16 mai à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président To Lam a appelé l’établissement à jouer un rôle pionnier dans l’innovation, la recherche scientifique et la transformation numérique du pays.

Première réunion du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux. Photo: VNA

Première réunion du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux

Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, est le chef du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux, lors de la première réunion dudit Comité de pilotage central.

LMe Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a rendu son verdict de première instance contre une organisation terroriste et subversive au Vietnam. Photo : VNA

Prison à perpétuité pour le chef d’une organisation terroriste et subversive au Vietnam

Le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné à la prison à perpétuité le dirigeant de l’organisation dite « gouvernement national provisoire du Vietnam » ainsi que plusieurs complices pour terrorisme et activités visant à renverser l’administration populaire. Les autorités vietnamiennes considèrent cette affaire comme particulièrement grave en raison de son atteinte à la sécurité nationale.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam rencontré 85 jeunes pionniers exemplaires venus de l’ensemble du pays. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti To Lam rencontre 85 jeunes pionniers exemplaires

À l’occasion du 85e anniversaire de la fondation de l’Union des jeunes pionniers Hô Chi Minh, le secrétaire général du Parti et président To Lam a rencontré à Hanoï 85 jeunes pionniers exemplaires venus de tout le pays. Il a souligné la nécessité de garantir un environnement sûr, équitable et bienveillant pour tous les enfants, tout en les appelant à cultiver le savoir, la responsabilité, la discipline et l’esprit de solidarité.