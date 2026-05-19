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Des échanges amicaux Vietnam–Thaïlande organisées à Ho Chi Minh-Ville

Le Vietnam et la Thaïlande ont célébré à Ho Chi Minh-Ville plusieurs événements marquant l’amitié et la coopération entre les deux pays, notamment le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh. Ces activités témoignent du renforcement du partenariat stratégique global entre Bangkok et Hanoï.

Des délégués vietnamiens et thaïlandais à la célébration. Photo : VNA
Des délégués vietnamiens et thaïlandais à la célébration. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la soirée du 19 mai, au quai Nha Rong à Ho Chi Minh-Ville, l’ambassade de Thaïlande au Vietnam et le navire de la Marine thaïlandaise HTMS Prachuap Khiri Khan, actuellement en visite d’amitié dans la ville, ont organisé une cérémonie célébrant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam–Thaïlande (1976-2026), le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh ainsi qu’une exposition photographique consacrée à ce dernier.

Prenant la parole, Urawadee Sriphiromya, Mme l'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam, a exprimé sa joie de collaborer avec la Marine thaïlandaise pour organiser la célébration importante dans les relations entre les deux pays, en particulier l’anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, qu’elle a qualifié de personnalité ayant joué un rôle majeur dans l’établissement des bases solides des relations entre la Thaïlande et le Vietnam.

L’ambassadrice a souligné qu’au cours des cinquante dernières années, les deux pays avaient maintenu des relations étroites et amicales fondées sur des liens solides dans les domaines politique, économique et des échanges entre les peuples. Elle a rappelé qu’en mai 2025, à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre thaïlandais, les relations bilatérales avaient été élevées au rang de Partenariat stratégique global, ouvrant une nouvelle étape dans la coopération entre les deux nations.

Selon elle, la visite du navire HTMS Prachuap Khiri Khan à Ho Chi Minh-Ville constitue également une illustration concrète du développement continu de la coopération entre les Marines des deux pays. La Thaïlande et le Vietnam partagent notamment l’objectif commun d’assurer la sécurité et la stabilité maritimes.

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Des délégués à l'exposition photographique consacrée au Président Ho Chi Minh. Photo : VNA

De son côté, Tran Van Bay, vice-président du Comité populaire de la ville, a salué les nombreuses activités culturelles organisées ces derniers jours par l’ambassade de Thaïlande au Vietnam ainsi que par les officiers et marins du navire HTMS Prachuap Khiri Khan.

Il a particulièrement mis en avant l’exposition photographique consacrée au Président Ho Chi Minh à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance, ainsi que l’exposition de costumes traditionnels thaïlandais intitulée « Héritage de la Reine mère Sirikit ».

Le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a estimé que cette visite d’amitié du navire thaïlandais contribuait à approfondir davantage les relations d’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre la Thaïlande et le Vietnam. - VNA

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