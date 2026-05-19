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Un chef-d’œuvre vietnamien sur soie adjugé plus de 1,2 million de dollars en France

Une lumineuse peinture sur soie de 1932 du pionnier vietnamien moderne Nam Son a dépassé toutes les attentes chez Aguttes, devenant l’œuvre la plus précieuse de sa carrière.

La peinture sur soie «Vêtement sacré de la pagode » de Nam Son a été vendue pour 1 062 720 euros (plus de 1,2 million de dollars américains). Photo : gracieuseté d’Aguttes
La peinture sur soie «Vêtement sacré de la pagode » de Nam Son a été vendue pour 1 062 720 euros (plus de 1,2 million de dollars américains). Photo : gracieuseté d’Aguttes

Hanoi (VNA) - Une toile de 1932 de l’artiste vietnamien Nam Son a été adjugée plus de 1,2 million de dollars américains lors d’une vente aux enchères organisée par la maison Aguttes.

Mesurant 63,8 cm sur 82,5 cm, cette œuvre en soie, intitulée «Vêtement Sacré de la Pagode », a atteint le prix de 1.062.720 euros, dépassant largement son estimation de 300.000 à 500.000 euros lors de la vente « Peintres d’Asie : Art moderne vietnamien» du 13 mai.

Mesurant 63,8 cm sur 82,5 cm, cette œuvre, réalisée à l’encre et aux couleurs sur soie, porte la signature et la date de l’artiste dans les coins inférieurs.

Cette soie d’envergure représente un lieu de recueillement. Au centre, une jeune femme est assise devant un autel d’un temple bouddhiste, coud un kesa, vêtement sacré aux bandes bleutées. Hérité du sanskrit kasaya, signifiant « teinté » ou « couleur trouble », ce tissu incarne la simplicité et l’humilité. Son regard se détourne cependant de ses mains, son expression contemplative confère une profondeur émotionnelle à cette scène sereine.

Selon le chercheur en beaux-arts Ngô Kim Khôi, il s’agit de l’une des œuvres les plus importantes de Nam Sơn, réalisée pendant une période où il avait atteint sa pleine maturité artistique dans la peinture sur soie.

« Le jeu de lumière, de couleur et d’immobilité dans la composition touche profondément le spectateur. L’œuvre possède également une provenance bien documentée : elle a appartenu au ministère français des Colonies en 1933 avant d’intégrer une collection privée française, où elle se trouve depuis », a-t-il déclaré.

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Nam Son est reconnu comme une figure fondatrice de l’art moderne vietnamien. Photo : lehouseart.com

Nam Son (1890-1973), né Nguyên Van Tho à Hanoi, est reconnu comme une figure fondatrice de l’art vietnamien moderne. Avec le peintre français Victor Tardieu, il a cofondé l’École des beaux-arts de l’Indochine en 1924 (aujourd’hui l’Université des beaux-arts du Vietnam), qui a formé des générations d’artistes vietnamiens de premier plan.

En tant que professeur de dessin pour les candidats au concours d’entrée dès 1925, puis professeur technique des arts décoratifs, il encourageait ses élèves à puiser dans l’identité nationale à travers des matériaux traditionnels tels que la laque, la soie et les pigments à base d’eau, et à explorer des thèmes ancrés dans la culture populaire.

Il a joué un rôle déterminant dans la formation de nombreux grands noms des beaux-arts vietnamiens, parmi lesquels Lê Phô, Mai Trung Thu, Vu Cao Dàm et Nguyên Gia Tri – dont les œuvres ont atteint des prix se chiffrant en millions de dollars lors de ventes aux enchères internationales ces dernières années.

Sa carrière personnelle en tant qu’artiste prend véritablement son essor au début des années 1930. Il participe alors, sous l’impulsion de Victor Tardieu, à de nombreuses expositions organisées à Paris ou à Rome, dont l’importante Exposition coloniale de 1931.

Au cours de sa carrière, Nam Son a créé environ 400 œuvres sur divers supports, de l’huile et de la soie à l’aquarelle et à l’encre de Chine.

La vente aux enchères du 13 mai présentait également des œuvres d’autres peintres vietnamiens notables, notamment Vu Cao Dàm, Lê Phô, Lê Van Dê, Mai Trung Thu, Hoàng Tich Chu, Trân Dac et Vu Dinh Ngoc.

Témoignages vibrants de la créativité des artistes vietnamiens du début du XXe siècle, leurs sujets ne sont que délicatesse et leurs techniques sont riches de multiples influences. – VNA

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