Le Vovinam au service des droits et de la protection des femmes au Japon

Tokyo (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Japon a organisé le 15 mai à Tokyo une cérémonie de lancement d’un projet lié à une initiative internationale visant à renforcer les droits et la protection des femmes et des jeunes filles à travers le Vovinam, art martial traditionnel du Vietnam.



Le projet, intitulé Guardian Girls Vovinam (GGV) Japan, est mis en œuvre conjointement par Guardian Girls International (GGI) – une organisation non gouvernementale fondée en 2019 – et la Fédération mondiale de Vovinam (WVVF). Il a pour objectif de promouvoir l’autonomisation des femmes, d’assurer la sécurité des femmes et des jeunes filles, de renforcer l’égalité des sexes ainsi que le rôle des femmes dans les fonctions de direction.



Dans le cadre de ce projet, des entraîneuses formées selon un programme conforme aux normes internationales organiseront des cours, des séminaires et des activités d’éducation communautaire afin de transmettre des compétences d’autodéfense, des connaissances sur la prévention des violences fondées sur le genre et de renforcer la confiance en soi des femmes et des jeunes filles.



Auparavant, ce projet avait déjà été lancé au Vietnam avec le co-parrainage du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et de l’ambassade du Japon au Vietnam.



Ont participé à la cérémonie de lancement du projet GGV au Japon : Pham Quang Hiêu, ambassadeur du Vietnam au Japon ; Koyamada Shin, fondateur et président de GGI ; Bach Ngoc Chiên, vice-président de la Fédération mondiale de Vovinam ; Isawa Ichiro, ancien vice-ministre japonais des Affaires étrangères ; ainsi que Hakuho Sho, 69e yokozuna de l’histoire du sumo japonais et conseiller de la Fédération internationale de sumo, aux côtés de près de 100 invités venus du Japon et du Vietnam.

Bach Ngoc Chiên, vice-président de la Fédération mondiale de Vovinam, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Prenant la parole lors de l’événement, Bach Ngoc Chiên a déclaré : "En participant aux formations GGV, les apprenants n’acquièrent pas seulement des compétences d’autodéfense, mais découvrent également la culture et l’histoire du Vietnam. À ce jour, plus de deux millions de personnes pratiquent le Vovinam dans plus de 70 pays, et ce chiffre continuera d’augmenter grâce au développement de projets comme GGV".



Le projet GGV est également considéré comme une initiative susceptible de contribuer au renforcement des échanges culturels et sportifs, ainsi qu’à l’amitié et à la compréhension mutuelle entre le Vietnam et le Japon. Il participe en outre à la promotion de l’image du Vietnam en tant que nation attachée aux valeurs des arts martiaux.-VNA



