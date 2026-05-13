Le Vietnam met à l’honneur sa culture au bazar caritatif de l’ASEAN en Grèce

Hanoï (VNA) - Les 9 et 10 mai, à Athènes, l’ambassade du Vietnam, en collaboration avec les ambassades des autres pays de l’ASEAN en Grèce et l’organisation caritative grecque « Amis des Enfants », a coorganisé le 4ᵉ Bazar annuel de l’ASEAN et des Amis (ASEAN Plus Friends Bazaar).



Cette édition a réuni des représentants de plusieurs pays membres de l’ASEAN, dont le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, ainsi que des partenaires et amis de l’ASEAN tels que le Japon, la République de Corée, le Pakistan et le Bangladesh. Le Bureau du Consul honoraire de Malaisie en Grèce et le Conseil d’affaires Grèce - ASEAN ont également pris part à l’événement.



Ce bazar visait à promouvoir les échanges entre les peuples de l’ASEAN et de la Grèce, à renforcer l’image de l’ASEAN dans le pays hôte et à soutenir les enfants défavorisés en Grèce.

Le pavillon vietnamien attire de nombreux visiteurs. Photo: VNA

La présidente de l’association caritative grecque « Amis des Enfants » a exprimé sa gratitude envers les pays de l’ASEAN pour leur soutien au cours des quatre dernières années, en particulier pour les initiatives en faveur des enfants défavorisés. Elle a qualifié ce bazar caritatif de projet particulièrement significatif et inspirant.



Pendant les deux jours de l’événement, le pavillon vietnamien a attiré de nombreux visiteurs grâce à ses produits de marques nationales et à sa cuisine traditionnelle. La prestation au ty ba (luth vietnamien à quatre cordes) du jeune artiste Nguyen Duong Thai a été particulièrement saluée, contribuant à mettre en valeur la culture vietnamienne auprès du public international et à insuffler une nouvelle dynamique à la manifestation. -VNA