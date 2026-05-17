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Phuoc Tich, un village ancien au charme intemporel dans le Centre du Vietnam

Situé à une quarantaine de kilomètres au nord du centre-ville de Hue, l’ancien village de Phuoc Tich, vieux de plus de 500 ans abrite encore une quarantaine de « nha ruong » - maisons traditionnelles à ossature de bois entourées de jardins - âgées de 100 à 300 ans.

La beauté ancestrale de cette vieille maison se fond harmonieusement dans le jardin, créant une atmosphère sereine et paisible. Photo : VNA
La beauté ancestrale de cette vieille maison se fond harmonieusement dans le jardin, créant une atmosphère sereine et paisible. Photo : VNA

Hue (VNA) - Niché sur les rives de la rivière O Lau, l’ancien village de Phuoc Tich, vieux de plus de 500 ans et situé à une quarantaine de kilomètres au nord du centre-ville de Hue, conserve intacte la beauté rustique et ancienne des campagnes du Centre septentrional d’autrefois.

Ce joyau patrimonial abrite encore une quarantaine de « nha ruong » - maisons traditionnelles à ossature de bois entourées de jardins - âgées de 100 à 300 ans. Ces demeures ont été construites par les maîtres charpentiers du village de My Xuyen. Dotées d’une solide charpente assemblée uniquement à l’aide de chevilles de bois, sans aucun clou en fer, elles se distinguent par leurs sculptures raffinées aux motifs délicats, profondément imprégnés de l’identité culturelle vietnamienne traditionnelle.

Chaque maison reflète l’espace caractéristique des « nha ruong » de Hue avec son portail, son jardin, son bassin, son paravent et sa haie de théiers. En les visitant, les touristes découvrent l’histoire architecturale et culturelle des lieux.

Parmi les demeures emblématiques figure celle de Ho Van Te, construite en 1880, qui conserve encore son architecture et son jardin d’origine. Édifiée sur une propriété de 1.366 mètres carrés entourée de haies végétales, elle comprend un bâtiment principal orienté au sud ainsi qu’une annexe. Soutenu par six rangées de colonnes, l’édifice présente un toit couvert de tuiles plates et des éléments en bois finement sculptés du caractère « Tho » (Longévité).

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Vieille maison en bois dans l’ancien village de Phuoc Tich. Photo : VNA

Dans la maison de Le Trong Dien, érigée en 1908 et conservant sa structure d'origine ornée de têtes de dragon et de motifs floraux, les visiteurs peuvent admirer une collection exceptionnelle de céramiques. Le propriétaire consacre 70 mètres carrés à l’exposition de milliers de pièces artisanales représentant les 63 modèles historiques de Phuoc Tich. Outre les ustensiles du quotidien, on y trouve la célèbre marmite royale, inspirée de celle autrefois offerte au roi Minh Mang, ainsi que des pièces restaurées ou récemment créées, telles que des carillons et des vases.

Au-delà des habitations privées, le village possède un riche patrimoine religieux comprenant une maison communale, une pagode et de nombreux temples dédiés aux divinités locales, aux éléments naturels et aux esprits protecteurs.

L’ensemble architectural s’intègre harmonieusement dans un environnement préservé, entouré de bambouseraies et d’arbres centenaires. L’absence de murs en dur, remplacés par de longues haies de théiers soigneusement entretenues, crée un paysage verdoyant et ouvert, représentatif de l’habitat rural traditionnel du Centre du Vietnam.

Le professeur associé et docteur Nguyen Van Manh, chercheur en culture, souligne d’ailleurs la rareté de voir un village du Centre, marqué par les guerres pendant une longue période, préserver avec autant d’authenticité ses édifices et son couvert végétal. Un sentiment partagé par Tran Van Toi, un touriste venu de Da Nang, qui confie ressentir les échos du passé dès qu'il pénètre dans ces maisons et ateliers, charmé par l'air pur et la beauté poétique des lieux.​

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Maison communale du village de Phuoc Tich. Photo : VNA

Reconnu village patrimonial national en 2009, Phuoc Tich connaît aujourd’hui un développement remarquable en matière de conservation et de tourisme culturel. Entre 2024 et fin 2025, le site a accueilli plus de 50.000 visiteurs, générant des recettes dépassant 3,2 milliards de dôngs.

Selon Nguyen Ngoc Nam, directeur adjoint du Centre des services publics du quartier de Phong Dinh, dans la ville de Hue, le village propose actuellement neuf types de services touristiques mobilisant une quarantaine d’habitants : visites de maisons anciennes, hébergement chez l’habitant, gastronomie locale, balades à vélo, guidage touristique, démonstrations de poterie et de fabrication de gâteaux traditionnels, ainsi que des échanges artistiques... Aujourd’hui, onze familles ouvrent leurs maisons aux visiteurs, quatre proposent des services d’hébergement et quatre autres assurent la restauration.

Afin d'attirer davantage de voyageurs, les autorités locales collaborent régulièrement avec plus de 40 agences de voyages et établissements scolaires. Pour valoriser davantage ce potentiel, des formations aux compétences touristiques renforcées seront dispensées aux habitants et aux guides, tandis que l’offre touristique continuera d’être renouvelée. L'objectif est d'améliorer la qualité des séjours chez l'habitant (homestay) afin que les visiteurs, au-delà de la découverte et du repos, puissent s’imprégner profondément de l’âme culturelle de la localité et de l’hospitalité de ses habitants, contribuant ainsi à faire rayonner l’image de ce village séculaire à travers le pays. -VNA

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