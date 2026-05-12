Le Festival du Vietnam au Japon, symbole vivant de l’amitié vietnamo-japonaise

Tokyo (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a souligné que le Festival du Vietnam au Japon, qui s’apprête à célébrer sa 18e édition, constitue non seulement une vitrine de la culture, de la gastronomie et des arts traditionnels vietnamiens, mais aussi un symbole vivant de l’amitié et des liens étroits entre les peuples vietnamien et japonais.

​Lors d’une conférence de presse tenue le 12 mai, le diplomate vietnamien a mis en avant l’importance de cet événement, prévu les 30 et 31 mai au Parc Yoyogi, dans la capitale japonaise. Il s’agit du plus grand festival vietnamien organisé chaque année au Japon afin de promouvoir l’image du Vietnam et de renforcer les échanges entre les deux peuples.

​Pham Quang Hieu a rappelé que depuis sa première édition en 2008, le festival est devenu l’un des événements d’échanges culturels vietnamo-japonais les plus importants et les plus prestigieux au Japon. Il s’est déclaré convaincu que l’édition de cette année contribuera à approfondir davantage la compréhension mutuelle et les liens d’amitié entre les populations des deux pays.

​L’ambassadeur a également salué la décision de Yuko Obuchi, président de l’Union des parlementaires d’amitié Japon-Vietnam, d’accepter le rôle de présidente d’honneur du festival. Selon lui, cette participation reflète l’attention accordée par les responsables politiques japonais aux relations de coopération et d’amitié avec le Vietnam, tout en constituant un encouragement important pour les organisateurs ainsi que pour la communauté vietnamienne vivant au Japon.

​Lors de la conférence de presse, l’ancien député Aoyagi, co-président du comité d’organisation, a affirmé que le festival de cette année illustre clairement la vitalité des échanges entre le Vietnam et le Japon, appelés à ouvrir de nouvelles perspectives dans les relations bilatérales. Il a assuré que les organisateurs mettraient tout en œuvre pour garantir le succès de l’événement et offrir aux visiteurs des expériences mémorables.

​Selon les organisateurs, le festival comprendra environ 120 stands consacrés aux traditions populaires vietnamiennes, aux spectacles de marionnettes sur l’eau ainsi qu’aux spécialités culinaires particulièrement appréciées du public japonais, notamment le pho et le banh mi.

​Parmi les nouveautés de cette édition figure l’introduction, pour la première fois, d’un système de commande de plats via une application mobile afin de réduire le temps d’attente des visiteurs. Les organisateurs espèrent accueillir plus de 180.000 visiteurs cette année, contre environ 140.000 lors de l’édition précédente. -VNA

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