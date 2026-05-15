Culture-Sports

Le Grand Esports 2026 marque une nouvelle étape pour l’esport vietnamien

Le Grand Esports 2026, une série d’événements et de tournois d’esport, a été lancé le 14 mai à Hanoï. Les joueurs et les passionnés pourront ainsi s’affronter et assister à des compétitions de haut niveau tout au long de l’année.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ho An Phong, prend la parole lors de l'événement. Photo fournie par les organisateurs
Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ho An Phong, prend la parole lors de l'événement. Photo fournie par les organisateurs


Hanoï, 15 mai (VNA) – Le Grand Esports 2026, une série d’événements et de tournois d’esport, a été lancé le 14 mai à Hanoï. Les joueurs et les passionnés pourront ainsi s’affronter et assister à des compétitions de haut niveau tout au long de l’année.

Considéré comme une nouvelle étape dans le développement de l’esport au Vietnam, cet événement est organisé par l’Autorité vietnamienne des sports (VSA), la Société vietnamienne du multimédia (VTC) et l’Association vietnamienne des sports électroniques et récréatifs.

Selon les organisateurs, il s’agit de la première fois qu’une série de tournois d’esport d’envergure est organisée conjointement sous l’égide d’un organisme public chargé de la gestion des sports. Destiné à devenir un rendez-vous annuel, l’événement contribuera au développement d’un écosystème structuré de l’esport et à la promotion de l’économie du sport numérique dans le pays.

Quatre événements majeurs sont prévus en 2026 : la Coupe nationale vietnamienne d’esport (VENC), le Grand Championnat d’esport (EGC), le Grand Festival de l’esport et la Cérémonie des Grands Prix de l’esport.

Parmi eux, la VENC 2026 constituera une compétition importante pour les jeunes talents. Prévue le mois prochain, elle proposera notamment les titres Crossfire et Au Mobile, qui rassemblent un grand nombre de joueurs vietnamiens. Une dotation totale de 13.000 dollars est en jeu.

Cet événement permettra non seulement de repérer les futurs athlètes de l’équipe nationale, mais s’inscrit également dans une stratégie visant à établir un environnement de compétition professionnel. Ce cadre contribuera à renforcer les compétences techniques, la discipline et l’esprit sportif des joueurs, tout en jetant les bases d’une participation réussie aux futurs tournois internationaux.

L’EGC 2026 réunira, quant à lui, des équipes de haut niveau venues de République de Corée, du Japon, de Chine, du Taipei chinois, de Malaisie, d’Indonésie, de Thaïlande et du Vietnam, pays hôte.

Elles s’affronteront sur plusieurs titres, dont Audition PC, Summoners War et Au Mobile.

L’EGC 2026 devrait promouvoir le Vietnam comme nouveau pôle régional de l’esport et renforcer sa position sur la scène internationale.

Le Grand Festival de l’esport se tiendra du 9 au 12 juillet à Hanoï. Les passionnés pourront participer à diverses activités, notamment une convention de cosplay, des conférences consacrées à l’esport et à son rôle dans la promotion du tourisme et de l’image du pays, ainsi que des rencontres avec des figures emblématiques du jeu vidéo.

Les Grands Prix de l’esport clôtureront l’année en décembre. Les meilleurs joueurs, équipes, entraîneurs et autres personnalités remarquables y seront récompensés pour leurs performances et leur contribution au développement de l’esport vietnamien.

Cet événement de lancement s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de développement de l’esport pour la période 2026-2030, mise en œuvre par la VSA et VTC Mobile, membre fondateur de VTC, conformément au protocole d’accord de coopération signé le 14 mai.

Cette initiative témoigne d’une orientation plus systématique et plus professionnelle pour le développement du secteur de l’esport au Vietnam.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ho An Phong, a participé à l’événement et y a prononcé un discours.

« Dans la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045, le secteur du jeu vidéo, et plus particulièrement l’esport, est identifié comme un domaine clé. L’esport crée non seulement une valeur culturelle, récréative et sportive, mais contribue également de manière positive à l’économie vietnamienne, en forte croissance », a-t-il déclaré.

« L’esport peut générer un écosystème économique diversifié, allant de l’organisation d’événements aux médias, en passant par la conception, la production événementielle, la promotion du tourisme et l’image du pays. Bien encadré, ce secteur contribuera concrètement à la croissance économique et à la transformation numérique. »

Il a ajouté que l’esport exige non seulement des réflexes rapides et une pensée stratégique, mais favorise également la persévérance, la discipline et l’esprit d’équipe. Son attrait, à la croisée du divertissement et de la technologie, en fait l’un des domaines les plus populaires auprès des jeunes dans le monde.

Dans leur accord, la VSA et VTC Mobile sont convenus de se concentrer sur trois axes clés : le développement de tournois et d’événements d’esport à forte valeur culturelle ; la promotion de l’économie du sport dans l’environnement numérique ; ainsi que la création d’un écosystème formel de l’esport, l’amélioration de la qualité des équipes et leur intégration internationale. - VNA

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#Grand Esports 2026 #esport vietnamien
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