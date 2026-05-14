Culture-Sports

Le Vietnam vise cinq médailles d’or aux 20es Jeux asiatiques au Japon

Les athlètes vietnamiens ont été invités à remporter au moins cinq médailles d’or aux 20èmes Jeux asiatiques (ASIAD), qui se tiendront en septembre au Japon.

La délégation vietnamienne aux 19es Jeux asiatiques en Chine en 2022. Les athlètes vietnamiens ont été invités à obtenir de meilleurs résultats aux 20es Jeux au Japon en septembre. Photo : VNA
La délégation vietnamienne aux 19es Jeux asiatiques en Chine en 2022. Les athlètes vietnamiens ont été invités à obtenir de meilleurs résultats aux 20es Jeux au Japon en septembre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Les athlètes vietnamiens ont été exhortés à remporter au moins cinq médailles d’or aux 20es Jeux asiatiques (ASIAD), qui se tiendront dans la préfecture d’Aichi et la ville de Nagoya, au Japon, du 19 septembre au 4 octobre 2026.

Des responsables de l’Autorité des sports du Vietnam (SAV) ont récemment rencontré des représentants de fédérations et d’associations afin de finaliser l’objectif du Vietnam aux Jeux, considérés comme l’un des événements sportifs les plus importants de l’année.

Ils ont également examiné les programmes d’entraînement des équipes nationales afin d’identifier les ajustements qui pourraient être apportés pour que les athlètes puissent accomplir leurs tâches confortablement.

L’objectif de médaille d’or repose sur les performances de la délégation lors des 19es Jeux asiatiques en Chine en 2022, ainsi que sur le nombre de sports qui se dérouleront au Japon.

Les 20es Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya devront rassembler plus de 15.000 athlètes, para-athlètes et officiels de 45 pays. Cet événement majeur proposera 43 sports, incluant des disciplines olympiques et des spécialités asiatiques, sous le slogan « Imagine One Asia ».

Il y a quatre ans, à Hangzhou, en Chine, des compétitions ont eu lieu dans 481 disciplines. Les athlètes vietnamiens ont remporté trois médailles d’or en karaté, en tir et en sepak takraw. Ils ont également décroché cinq médailles d’argent et 19 de bronze.

Cette année, au Japon, les athlètes s’affronteront dans 468 épreuves réparties dans 43 sports, dont les trois que le Vietnam a remportées par le passé. Les équipes nationales devront défendre leurs premières places dans ces disciplines.

Les athlètes vietnamiens ont également le potentiel de remporter l’or dans d’autres sports, notamment le tir à l’arc, l’haltérophilie, le cyclisme, l’aviron, l’athlétisme et la natation.

Selon l’Autorité des sports du Vietnam, le Vietnam a déjà identifié ses disciplines les plus performantes et les athlètes clés les plus susceptibles de remporter des médailles aux Jeux asiatiques. Les équipes et les athlètes individuels ont eu quatre mois pour peaufiner leurs stratégies.

L’objectif de remporter cinq médailles d’or aux Jeux asiatiques a été fixé dans le programme du Vietnam intitulé « Développement des sports clés en vue de la participation aux Jeux asiatiques et olympiques pour la période 2026-2045 », signé le 7 mai par la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà.

D’ici 2035, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les 20 meilleures nations à toutes les éditions des Jeux asiatiques. À cette fin, le pays s’est fixé pour objectif de remporter cinq médailles d’or en 2026, six en 2030 et sept en 2034. Les athlètes devraient également décrocher des médailles aux Jeux olympiques de 2028 et au moins des médailles d’argent aux Jeux olympiques de 2032.

De 2036 à 2045, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les 15 meilleures nations aux Jeux asiatiques et parmi les 50 meilleures aux Jeux olympiques. Concrètement, ses équipes doivent remporter 10 médailles d’or aux Jeux asiatiques et au moins une aux Jeux olympiques. Le Vietnam espère également obtenir le droit d’organiser ses premiers Jeux asiatiques en 2038.

Outre ces objectifs, le plan invite également les autorités sportives à étudier et à appliquer des modèles d’entraînement de pointe issus des meilleures nations sportives mondiales. Le Vietnam devrait combiner la formation nationale avec des stages internationaux de longue durée afin d’améliorer les performances de ses athlètes.

Une équipe de soutien multidisciplinaire composée d’experts en sciences biomédicales, en psychologie du sport, en analyse de données et en nutrition sera mise en place pour apporter un soutien direct à cette formation.

Des formations internationales pour les entraîneurs vietnamiens et des contrats avec des experts étrangers médaillés aux Jeux asiatiques et olympiques sont nécessaires pour améliorer les compétences des entraîneurs et transférer les technologies d’entraînement modernes au Vietnam. - VNA

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#20es Jeux asiatiques #Autorité des sports du Vietnam #ASIAD
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