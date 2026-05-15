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HBO Max débarquera en juin prochain sur les écrans vietnamiens

La plateforme de streaming mondiale réunit les plus grandes marques de divertissement, dont HBO, Harry Potter, DC Universe, Cartoon Network et Max Originals, ainsi qu’une large sélection de blockbusters hollywoodiens.

HBO Max sera officiellement lancé au Vietnam en juin 2026.
HBO Max sera officiellement lancé au Vietnam en juin 2026.

Hanoi (VNA) – Warner Bros. Discovery (WBD), l’un des leaders mondiaux des médias et du divertissement, a annoncé le lancement officiel de son service de streaming HBO Max au Vietnam le 16 juin 2026, marquant ainsi l’achèvement du déploiement de l’entreprise sur les principaux marchés d’Asie du Sud-Est.

La plateforme de streaming mondiale réunit les plus grandes marques de divertissement, dont HBO, Harry Potter, DC Universe, Cartoon Network et Max Originals, ainsi qu’une large sélection de blockbusters hollywoodiens.

Les téléspectateurs vietnamiens auront accès aux prochaines productions HBO et Max Originals tout au long de l’année 2026, notamment la saison 3 de "House of the Dragon", disponible dès le 22 juin, "Lanterns" de DC Studios, dont la sortie est prévue en août, et la très attendue nouvelle série "Harry Potter à l’école des sorciers", dont la diffusion est attendue pour les fêtes de fin d’année.

Selon James Gibbons, président de Warner Bros. Discovery Asie-Pacifique, le lancement au Vietnam représente une étape importante dans la stratégie d’expansion régionale de l’entreprise.

Ce lancement permettrait d’élargir l’accès au contenu de divertissement de Warner Bros. Discovery à un public plus large en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.

Dès le jour du lancement, les abonnés vietnamiens pourront visionner en streaming des films oscarisés tels que "Sinners" et " Une bataille après l’autre", ainsi que des séries originales populaires de HBO et Max, notamment "The Last of Us", "A Knight of the Seven Kingdoms", "Game of Thrones" et "The Pitt", ainsi que les intégrales de "Harry Potter" et du " Seigneur des anneaux".

Des séries télévisées cultes comme "Friends" et "The Big Bang Theory" seront également disponibles, ainsi que des programmes d’animation pour toute la famille, notamment " Ours pour un et un pour t’ours" et "Adventure Time : Fionna & Cake".

HBO Max sera compatible avec plusieurs appareils, proposera des abonnements par numéro de mobile, des recommandations personnalisées et jusqu’à cinq profils d’utilisateurs. Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve le téléchargement de contenu, la possibilité de reprendre la lecture d’un épisode et des profils enfants dédiés avec contrôle parental.

Les abonnements au Vietnam seront disponibles à partir du 16 juin, tandis que HBO Go cessera ses activités dans le pays le 15 juin. – VNA

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#Warner Bros. Discovery #HBO Max #plateforme de streaming mondiale
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