Culture-Sports

Le Vietnam à l’honneur au Festival culturel mondial de Seongnam

Le Festival culturel mondial de Seongnam a mis à l’honneur la diversité culturelle et les échanges entre les peuples, réunissant des communautés internationales autour des traditions, de la gastronomie et des arts, avec une participation remarquée du Vietnam.

Le stand vietnamien attire un large public grâce à ses activités culturelles, ses spectacles artistiques traditionnels et ses spécialités culinaires, laissant une image positive du Vietnam auprès des visiteurs locaux et étrangers. Photo: VNA
Le stand vietnamien attire un large public grâce à ses activités culturelles, ses spectacles artistiques traditionnels et ses spécialités culinaires, laissant une image positive du Vietnam auprès des visiteurs locaux et étrangers. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La ville de Seongnam, située au Sud de Séoul, en République de Corée, a organisé le 10 mai la 15e édition du Festival culturel mondial sur la place de l’hôtel de ville, sous le thème « Découverte des mariages traditionnels du monde ». L’événement a réuni des représentations diplomatiques, des organisations internationales ainsi que des communautés étrangères vivant en République de Corée.

Le maire adjoint de Seongnam, An Gwang Lim, a souligné lors de l’ouverture l’importance des échanges culturels et des relations entre les peuples dans le renforcement de la compréhension et de l’amitié entre les nations. Il a également affirmé que Seongnam demeurait une ville ouverte et multiculturelle.

S’exprimant à l’événement, la ministre – conseillère Nguyen Thi Thai Binh a salué l’organisation continue de ce festival depuis quinze ans. Selon elle, cet événement constitue un espace de rapprochement entre les peuples à travers la musique, la gastronomie, les costumes traditionnels et les récits culturels de chaque pays.

Elle a rappelé que le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée continuait de se développer positivement, tandis que les échanges culturels et humains jouaient un rôle important dans le rapprochement des deux peuples. Elle a également souligné que la communauté vietnamienne en République de Corée compte aujourd’hui plus de 350.000 personnes, contribuant activement au développement du pays d’accueil et aux relations bilatérales.

Le festival, organisé à l’occasion de la Journée internationale du 20 mai, comprenait un défilé des drapeaux de 28 pays, des présentations de traditions de mariage et 38 stands culturels et gastronomiques. Les visiteurs ont pu découvrir les costumes traditionnels du Vietnam, de la République de Corée, de la Chine, du Cambodge et des Philippines, ainsi que déguster plusieurs spécialités internationales, dont le « bún chả » vietnamien (vermicelles de riz accompagnés de viande de porc grillée).

Le stand vietnamien, animé par l’Association des épouses vietnamiennes et des étudiants vietnamiens de Seongnam, a attiré un large public grâce à ses activités culturelles, ses spectacles artistiques traditionnels et ses spécialités culinaires, laissant une image positive du Vietnam auprès des visiteurs locaux et étrangers.

Le Festival culturel mondial de Seongnam est devenu un rendez-vous annuel important en République de Corée, contribuant à renforcer les échanges culturels, les liens entre communautés internationales ainsi que l’amitié entre les peuples. À travers sa participation active à ce type d’événements, l’ambassade du Vietnam en République de Corée continue de jouer un rôle de passerelle dans le développement des échanges humains et culturels entre les deux pays.

En marge du festival, la diplomate vietnamienne Nguyen Thi Thai Binh a également rencontré Song Mun Yeong, directrice du Centre de soutien aux familles multiculturelles de la ville de Seongnam, afin d’échanger sur le soutien à la communauté vietnamienne, notamment aux épouses vietnamiennes vivant dans des familles multiculturelles. -VNA

#Festival culturel mondial de Seongnam #Vietnam #République de Corée
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

La série animée Wolfoo figure parmi les 10 finalistes du 7e Concours de cricket pour enfants. Photo : Comité d'organisation

Les 10 finalistes du Prix pour les enfants Dê mèn 2026 dévoilés

La 7e édition du prix pour les enfants Dê Mèn (Grillon) 2026 met à l’honneur la diversité de la création artistique destinée aux enfants au Vietnam, avec dix œuvres finalistes couvrant plusieurs disciplines culturelles et une participation remarquée de jeunes créateurs.

Une performance de don ca tai tu. Photo: VNA

Le don ca tai tu, levier du développement touristique à Tây Ninh

Reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité, le don ca tài tu (chant des amateurs du Sud) du Vietnam n’est pas seulement une forme d’art populaire, mais aussi la quintessence de la vie spirituelle, de l’identité et du caractère des habitants méridionaux.

Hanoï érige la culture en pilier de son développement

Hanoï érige la culture en pilier de son développement

Après la promulgation par le Bureau politique de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, la capitale Hanoï s’emploie progressivement à concrétiser les objectifs et orientations qui y sont définis.
Au-delà des déclarations d’intention ou des actions de façade, l’ambition de faire de la culture un pilier du développement est désormais traduite en mesures concrètes, mises en œuvre de manière plus efficace et appelées à produire un large rayonnement.

La pièce «Thi Mâu voyage à travers le temps». Photo : hanoi.gov.vn

À Hanoi, l’automne aux couleurs des arts de la scène

Le festival mettra en lumière des œuvres reflétant la richesse culturelle et historique de Hanoi, de son peuple et de son identité, avec des productions exceptionnelles dans un large éventail de genres théâtraux, notamment le cheo (théâtre populaire), le cai luong (théâtre rénové), le théâtre, les comédies musicales, le cirque, le théâtre de marionnettes et le tuông (théâtre classique).

Les vastes plaines alluviales qui bordent la rivière Cà Lô sont un lieu idéal pour camper le week-end. Photo : VNP

La dynamique de développement des villages d’artisanat

Au cœur des profondes mutations de notre époque, où le développement ne se mesure plus seulement à la vitesse de croissance mais aussi à la richesse de l’identité, la Résolution n°80-NQ/TW ouvre une nouvelle perspective : la culture ne suit plus le mouvement, elle l’accompagne et en devient un moteur d’impulsion.

Contrairement aux estampes polychromes, la peinture de Sinh utilise la matrice uniquement pour imprimer les contours, la coloration étant ensuite réalisée à la main, ce qui rend chaque œuvre unique. Photo : VNA

Les derniers gardiens de l'art des estampes populaires du village de Sinh à Hue

Ancré depuis plus de quatre siècles dans la vie spirituelle des habitants de l’ancienne cité impériale, l’art des estampes populaires du village de Sinh (quartier de Duong No, ville de Hue) a longtemps été au bord de l’extinction. Aujourd’hui relancé, ce savoir-faire ancestral ne survit pourtant encore qu’à travers les gestes d’une poignée d’artisans, posant avec acuité la question de la préservation d’un patrimoine populaire intimement lié aux croyances et à l’identité culturelle locale.

Des délégués et des citoyens visitent l'espace d'exposition du Musée de Hanoï. Photo : VNA

Pour faire de la culture un moteur du décollage touristique

Portée par la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, Hanoï accélère la valorisation de son immense patrimoine afin de faire de la culture un moteur de croissance durable, de dynamisme touristique et de créativité urbaine, malgré des défis persistants liés à la numérisation, aux infrastructures et à l’attractivité des produits culturels.

Dans le processus d’intégration internationale, la culture joue un rôle essentiel, contribuant à préserver l’identité nationale face aux influences extérieures et façonnant l’image du Vietnam dans le monde. Photo: VNA

Culture vietnamienne à l’ère numérique : entre valorisation et nouveaux défis

À l’ère du numérique, la promotion et la protection de l’identité culturelle vietnamienne sur Internet deviennent un enjeu stratégique. Si la technologie offre un second souffle aux valeurs traditionnelles, elle impose également de nouveaux défis face aux contenus inappropriés et à la nécessité de renforcer la « résistance culturelle » des citoyens.

Pagode Cuong Xa : record asiatique de murs gravés de svastikas

Pagode Cuong Xa : record asiatique de murs gravés de svastikas

La pagode Cuong Xa, connue sous le nom de Quynh Khau Tu (« Monticule de Jade »), située dans le quartier de Tan Hung à Hai Phong, a reçu, le 3 mai, un record asiatique pour son vaste ensemble de murs de pierre gravés du symbole bouddhiste du svastika.