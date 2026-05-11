Le Vietnam à l’honneur au Festival culturel mondial de Seongnam

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Hanoï (VNA) – La ville de Seongnam, située au Sud de Séoul, en République de Corée, a organisé le 10 mai la 15e édition du Festival culturel mondial sur la place de l’hôtel de ville, sous le thème « Découverte des mariages traditionnels du monde ». L’événement a réuni des représentations diplomatiques, des organisations internationales ainsi que des communautés étrangères vivant en République de Corée.

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Le maire adjoint de Seongnam, An Gwang Lim, a souligné lors de l’ouverture l’importance des échanges culturels et des relations entre les peuples dans le renforcement de la compréhension et de l’amitié entre les nations. Il a également affirmé que Seongnam demeurait une ville ouverte et multiculturelle.

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S’exprimant à l’événement, la ministre – conseillère Nguyen Thi Thai Binh a salué l’organisation continue de ce festival depuis quinze ans. Selon elle, cet événement constitue un espace de rapprochement entre les peuples à travers la musique, la gastronomie, les costumes traditionnels et les récits culturels de chaque pays.

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Elle a rappelé que le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée continuait de se développer positivement, tandis que les échanges culturels et humains jouaient un rôle important dans le rapprochement des deux peuples. Elle a également souligné que la communauté vietnamienne en République de Corée compte aujourd’hui plus de 350.000 personnes, contribuant activement au développement du pays d’accueil et aux relations bilatérales.

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Le festival, organisé à l’occasion de la Journée internationale du 20 mai, comprenait un défilé des drapeaux de 28 pays, des présentations de traditions de mariage et 38 stands culturels et gastronomiques. Les visiteurs ont pu découvrir les costumes traditionnels du Vietnam, de la République de Corée, de la Chine, du Cambodge et des Philippines, ainsi que déguster plusieurs spécialités internationales, dont le « bún chả » vietnamien (vermicelles de riz accompagnés de viande de porc grillée).

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Le stand vietnamien, animé par l’Association des épouses vietnamiennes et des étudiants vietnamiens de Seongnam, a attiré un large public grâce à ses activités culturelles, ses spectacles artistiques traditionnels et ses spécialités culinaires, laissant une image positive du Vietnam auprès des visiteurs locaux et étrangers.

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Le Festival culturel mondial de Seongnam est devenu un rendez-vous annuel important en République de Corée, contribuant à renforcer les échanges culturels, les liens entre communautés internationales ainsi que l’amitié entre les peuples. À travers sa participation active à ce type d’événements, l’ambassade du Vietnam en République de Corée continue de jouer un rôle de passerelle dans le développement des échanges humains et culturels entre les deux pays.

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En marge du festival, la diplomate vietnamienne Nguyen Thi Thai Binh a également rencontré Song Mun Yeong, directrice du Centre de soutien aux familles multiculturelles de la ville de Seongnam, afin d’échanger sur le soutien à la communauté vietnamienne, notamment aux épouses vietnamiennes vivant dans des familles multiculturelles. -VNA

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