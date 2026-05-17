Résolution 68 : vers un environnement plus favorable aux entreprises privées

Hanoï (VNA) – Un an après l’entrée en vigueur de la Résolution n°68-NQ/TW du 4 mai 2025 du Bureau politique sur le développement de l’économie privée, de nombreuses entreprises estiment que, pour permettre au secteur privé de franchir un cap, il est nécessaire de se concentrer sur trois axes essentiels : clarifier le cadre institutionnel, faciliter l’accès au crédit et garantir la transparence des mécanismes de fonctionnement afin de contribuer plus largement à la croissance nationale.

Start-up spécialisée dans l’agriculture de haute technologie et les robots agricoles intelligents, Shoes Agtech considère que les politiques innovantes issues de la Résolution 68 constituent une base stratégique importante pour accélérer son développement, notamment la commercialisation du robot autonome flottant Airboots S30, produit phare de l’entreprise.

Selon le professeur associé et docteur Vu Ngoc Anh, fondateur de Shoes Agtech, grâce aux mesures de soutien prévues par la Résolution 68, telles que les exonérations et réductions d’impôts, les exemptions de loyers fonciers et l’accès au crédit vert, l’entreprise a produit en 2025 cinq robots S16-S destinés à l’élevage de crevettes et cinq robots S30 pour la riziculture, déjà livrés à des clients dans la province de Kien Giang pour des essais.

Toutefois, d’après lui, le principal défi réside encore dans la connexion entre la technologie et la production réelle sur le terrain. Le Vietnam manque actuellement de normes techniques et de mécanismes spécifiques de certification pour les équipements agricoles intelligents.

Afin de résoudre ces difficultés, Shoes Agtech propose la mise en place d’un cadre juridique plus flexible permettant aux entreprises de tester et perfectionner directement sur le terrain des technologies inédites telles que l’intelligence artificielle, les robots ou l’automatisation. L’entreprise recommande également de renforcer le rôle des coopératives et des sociétés de services agricoles afin de faciliter l’accès des petits exploitants aux nouvelles technologies.

Par ailleurs, l’État devrait accompagner davantage la phase d’expansion des entreprises après la validation de leurs technologies, notamment à travers des politiques de crédit vert et des infrastructures numériques comme les plates-formes de données ouvertes ou les cartes agricoles numériques, afin d’accélérer le déploiement technologique et de renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes sur le marché régional.

De nombreux produits traditionnels de vannerie en bambou et en rotin de la société Duc Phong sont exportés vers les pays européens. Photo : VNA

De son côté, Nguyen Ngoc Quang, directeur de la société CareZone, spécialisée dans la conception et l’installation de salles blanches et de systèmes de filtration de l’air pour les hôpitaux, laboratoires et usines, estime que la Résolution 68 a permis d’alléger considérablement les procédures administratives et les réglementations redondantes auxquelles l’entreprise était auparavant confrontée.

Grâce à un mécanisme de contrôle a posteriori plus transparent, CareZone a pu accéder à six nouveaux projets provinciaux et régionaux en seulement douze mois.

Selon Nguyen Ngoc Quang, la Résolution 68 a également créé une opportunité majeure pour accélérer le développement de l’entreprise. Le nombre de projets de salles blanches auxquels CareZone participe a augmenté de 40 à 50 %, atteignant en moyenne 10 à 12 projets par an. Les revenus liés aux activités d’installation dans les secteurs médical et industriel ont progressé de 35 % par rapport à la période précédant l’entrée en vigueur de la Résolution.

À partir de son expérience dans la mise en œuvre de solutions de protection de la santé publique, CareZone recommande au gouvernement d’accorder des mécanismes préférentiels aux entreprises utilisant des équipements de filtration de l’air fabriqués au Vietnam dans les projets publics, ainsi que des prêts préférentiels et des avantages fiscaux pour les équipements économes en énergie et respectueux de l’environnement. -VNA