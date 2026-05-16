Renforcer la lutte contre la fraude commerciale et les atteintes à la propriété intellectuelle

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Face à l’essor du commerce électronique, de l’économie numérique et de l’intelligence artificielle (IA), les fraudes commerciales et la contrefaçon deviennent de plus en plus sophistiquées, menaçant l’environnement des affaires, la santé des consommateurs et la réputation des entreprises légitimes.

​Ces enjeux ont été au centre d’une session de formation organisée le 16 mai à Ho Chi Minh-Ville par l’Institut de lutte contre la fraude commerciale et la contrefaçon, en coopération avec l’Association des anciens policiers de Ho Chi Minh-Ville et le Centre de développement de la propriété intellectuelle.

​Selon le Dr Bui Van Quyen, directeur de l’Institut de lutte contre la fraude commerciale et la contrefaçon, la contrefaçon constitue désormais un problème mondial amplifié par le développement rapide des technologies numériques et des plateformes en ligne. Les fraudeurs exploitent notamment des entreprises légalement enregistrées pour dissimuler des activités de production et de distribution de faux produits.

​Le lieutenant-colonel Nguyen Duy Khoa, de la Police économique de Ho Chi Minh-Ville, a indiqué que les réseaux criminels opèrent aujourd’hui selon des modèles organisés et décentralisés afin d’échapper aux contrôles. Le commerce en ligne et les réseaux sociaux comme Facebook ou TikTok Shop compliquent également la détection des infractions.

​Les experts ont alerté sur la prolifération de produits frauduleux vendus en ligne, notamment du lait infantile, des compléments alimentaires, des médicaments traditionnels ou encore des produits prétendument « miraculeux » pour traiter certaines maladies.

​Les fraudes alimentaires se multiplient aussi, avec des produits transformés à partir d’ingrédients de mauvaise qualité pouvant nuire gravement à la santé publique.

​Selon les experts, l’amélioration de la lutte contre la contrefaçon nécessitera, dans les années à venir, une coopération renforcée entre la police, les services de surveillance du marché, les douanes et les organismes chargés de la propriété intellectuelle, ainsi qu’un contrôle plus strict des activités commerciales en ligne et des sanctions sévères contre les réseaux de production de faux produits à grande échelle.

​Les consommateurs sont également appelés à faire preuve d’une plus grande vigilance face aux publicités trompeuses diffusées sur les réseaux sociaux, à privilégier des produits d’origine clairement identifiable et à ne pas encourager la consommation de marchandises contrefaites ou de mauvaise qualité.

​La lutte contre la contrefaçon devrait rester un défi majeur à l’ère numérique. Toutefois, grâce à une mobilisation coordonnée des autorités, des entreprises et des consommateurs, un environnement commercial transparent et sain pourra être consolidé et préservé. -VNA

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