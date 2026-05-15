Des entreprises sud-coréennes de robotique et d'IA intéressées par le Vietnam



Séoul, 15 mai (VNA) - L'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et des investissements (KOTRA) accélère l'implantation des entreprises sud-coréennes de robotique et d'intelligence artificielle (IA) au Vietnam, un marché en pleine transformation qui s'impose comme le prochain pôle manufacturier de haute technologie d'Asie.



KOTRA a annoncé son partenariat avec l'Institut coréen pour la promotion de l'industrie robotique afin de gérer le « Pavillon K-Robot » lors de la 23e édition du Salon international vietnamien des machines, équipements, technologies et produits industriels (VINAMAC EXPO 2026), qui se tiendra à Hanoï du 14 au 16 mai.



Ce pavillon mettra en avant la robotique et les composants et équipements de processus intelligents, tels que les installations d'automatisation et divers capteurs. Cinq entreprises coréennes innovantes y présenteront leurs produits, et plus de 50 consultations à l'exportation seront organisées avec 17 acheteurs locaux, dont le spécialiste vietnamien de l'automatisation industrielle ETEK Automation Solutions.



Selon les douanes coréennes, les exportations de robots industriels vers le Vietnam ont progressé de 67 % en 2022 par rapport à l'année précédente, et de 12,4 % supplémentaires l'année dernière, pour atteindre 15,29 millions de dollars américains. Au cours des trois dernières années, les livraisons de robots de transport et de chargement ont été multipliées par 13, et les exportations de solutions d'automatisation ont augmenté de 40 %.



À la suite du salon de Hanoï, KOTRA prévoit d'organiser un La « Journée de l'innovation en IA Corée-Vietnam » se tiendra à Hô Chi Minh-Ville le 20 mai afin de soutenir davantage les exportations des entreprises coréennes. Cet événement vise à identifier la demande internationale en matière de transformation du secteur manufacturier par l'IA, grâce à des échanges et des présentations d'innovateurs coréens dans ce domaine.



« Une coopération industrielle avancée entre ces deux puissances manufacturières peut offrir des opportunités d'exportation et de développement technologique aux entreprises coréennes et vietnamiennes », a déclaré Koo Bon-kyung, directrice du siège régional Asie du Sud-Est et Océanie de KOTRA.



« Alors que le Vietnam évolue de son statut de simple base de production vers celui de pôle manufacturier de pointe, nous mettrons tout en œuvre pour aider nos industries de la robotique et de l'IA à saisir de nouvelles opportunités », a-t-il déclaré. - VNA