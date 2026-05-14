Économie

Ho Chi Minh-Ville renforce son écosystème technologique

La ville entend développer progressivement un vaste écosystème technologique, créant une nouvelle dynamique d’attractivité pour les entreprises technologiques vietnamiennes et étrangères.

Centre de surveillance et de coordination des interventions d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au complexe pétrochimique de Long Son, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Centre de surveillance et de coordination des interventions d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au complexe pétrochimique de Long Son, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville accélère ses investissements dans les infrastructures numériques et met en place des mécanismes spécifiques afin d’attirer des projets de haute technologie dans les domaines des données, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle (IA), de la biomédecine… La ville entend ainsi développer progressivement un vaste écosystème technologique, créant une nouvelle dynamique d’attractivité pour les entreprises technologiques vietnamiennes et étrangères.

Selon Nguyen Huu Yen, directeur adjoint du Service municipal des Sciences et des Technologies, en 2026, la ville poursuivra ses investissements dans les infrastructures numériques et la gouvernance intelligente, avec l’objectif d’étendre la couverture 5G à 70-80 % de la population, tout en développant les infrastructures de l’Internet des objets (IoT) et les réseaux de caméras intelligentes.

Elle prévoit également d’exploiter davantage les infrastructures numériques disponibles, d’annoncer au moins une nouvelle zone technologique numérique et de mettre en œuvre un projet de ville intelligente afin d’attirer les investisseurs et de bâtir une nouvelle architecture de données urbaines.

Ho Chi Minh-Ville applique également plusieurs mécanismes spécifiques afin d’attirer les entreprises technologiques, notamment dans les domaines des centres de données, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de l’énergie et des nouvelles technologies. Parmi ces mesures figurent des mécanismes expérimentaux de politiques publiques (sandbox), le soutien aux start-up innovantes et la promotion du modèle de « commande publique » invitant les entreprises à participer à la résolution des problématiques urbaines.

Lors d’une récente réunion avec la société par actions Real-Time Robotics Vietnam, les autorités municipales ont convenu d’aider l’entreprise à accéder à un financement de 200 milliards de dôngs destiné à la construction d’une usine de drones (UAV) au Saigon High-Tech Park (SHTP). Les produits de l’entreprise affichent actuellement un taux de localisation d’environ 95 %.

« L’année 2026 est identifiée comme une année d’accélération, avec le déploiement simultané de solutions permettant aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique de générer des produits concrets, contribuant directement à l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres. La priorité est de placer les entreprises au centre, de promouvoir la commercialisation des résultats de recherche et de privilégier les secteurs stratégiques », a déclaré Lam Dinh Thang, directeur du Service municipal des Sciences et des Technologies.

Les efforts ont permis à Ho Chi Minh-Ville d’accueillir une série de grands projets dans les hautes technologies. Récemment, le Comité populaire municipal a remis des certificats d’investissement à quatre projets technologiques stratégiques au SHTP, pour un montant total dépassant 1,23 milliard de dollars, dans les infrastructures de données, les technologies biomédicales et la production électronique intelligente.

Parmi eux figurent deux grands projets de centres de données totalisant près d’un milliard de dollars d’investissements : le centre de données Evolution DC VN HCMC, financé par un consortium de trois investisseurs singapouriens pour un montant de 508,78 millions de dollars, et le complexe hyperscale STARMASON, développé par la société par actions Starmason avec un investissement de 480,26 millions de dollars.

Parallèlement, le Centre de haute technologie Tam Anh, développé par la société par actions de l’Hôpital général Tam Anh de Ho Chi Minh-Ville avec un investissement de 160 millions de dollars, sera spécialisé dans les technologies biomédicales.

Les projets lancés au premier trimestre 2026 montrent une concentration croissante des investissements dans des secteurs technologiques clés tels que les données, l’IA, les biotechnologies, les semi-conducteurs et les infrastructures numériques, conformément à l’orientation de Ho Chi Minh-Ville visant à accélérer les investissements dans les sciences et les technologies.

vnanet-potal-tp-ho-chi-minh-robot-tham-gia-ho-tro-cong-tac-hanh-chinh-cong-8177518.jpg
Des robots au service de l'administration publique à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Selon Nguyen Ky Phung, chef du comité de gestion du SHTP, ce parc high-tech continue de jouer son rôle de noyau économique et technologique de la ville, avec une valeur cumulée de production de produits de haute technologie dépassant 203,3 milliards de dollars, dont plus de 185,2 milliards destinés à l’exportation. Les nouveaux projets autorisés témoignent une nouvelle fois de l’attractivité de Ho Chi Minh-Ville pour les entreprises technologiques, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, de l’IA, de l’énergie et des infrastructures numériques.

Selon le Service municipal des Sciences et des Technologies, la ville a alloué 12.705 milliards de dongs au secteur des sciences et technologies dans le budget prévisionnel de 2026, soit 4,16 % des dépenses budgétaires totales. Cette ressource constituera une base essentielle pour développer les infrastructures numériques, l’innovation et les secteurs technologiques stratégiques, afin d’attirer durablement les entreprises technologiques vietnamiennes et étrangères à Ho Chi Minh-Ville. -VNA

#Hô Chi Minh-Ville #écosystème technologique #infrastructures numériques #intelligence artificielle #entreprises technologiques #semi-conducteurs #Internet des objets #IoT #sandbox Ho Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Transformation numérique

Résolution en action

Sur le même sujet

Des citoyens scannent leur carte d’identité citoyenne pour effectuer des démarches administratives. Photo : VNA

Résolution 57 : les technologies numériques au service de la qualité de vie

La mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la science, de la technologie et de l’innovation au Vietnam. L’essor de l’intelligence artificielle, des technologies numériques et des partenariats entre l’État, les universités et les entreprises contribue à moderniser la gestion, stimuler la production et améliorer la qualité de vie de la population.

Hô Chi Minh-Ville connaît une évolution notable dans la structure des flux d'investissements directs étrangers (IDE), avec l'émergence de projets d'envergure dans les secteurs des centres de données, des infrastructures numériques et de la fintech. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville attire des projets numériques de plusieurs milliards de dollars

L’essor des projets numériques et financiers témoigne d’une transformation plus large de la structure des IDE dans la ville. Alors que les décennies précédentes ont été marquées par un afflux d’activités manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre, les flux de capitaux actuels ciblent des secteurs exigeant des infrastructures de pointe, un approvisionnement énergétique stable et un cadre réglementaire transparent.

Voir plus

Un lot de riz Japonica, certifié "riz vert vietnamien à faibles émissions", est exporté vers le marché japonais. Photo : VNA

Plus de 70 000 tonnes de riz vietnamien déjà labellisées vertes

Quelque 70 000 tonnes de riz vietnamien ont déjà obtenu le label "Riz vietnamien vert à faibles émissions", une initiative destinée à valoriser une production rizicole durable et compétitive sur les marchés internationaux. Ce modèle, déployé dans le delta du Mékong, contribue à promouvoir une agriculture plus verte et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Photo d'illustration : VietnamPlus

📝 Édito: Protection du droit d’auteur : fondement du développement d’une société de droit à l’ère numérique

À l’heure où l’économie numérique s’impose comme un moteur essentiel de croissance, la protection du droit d’auteur devient un enjeu stratégique pour le Vietnam. Au-delà de la défense des créateurs, elle constitue un levier fondamental pour stimuler l’innovation, renforcer la confiance juridique et bâtir une société numérique durable.

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors du Forum Vietnam Connect 2026. Photo vneconomy.vn

Le Vietnam privilégie des IDE sélectifs et durables

Le Vietnam entend passer d’une politique d’attraction massive des investissements directs étrangers à une coopération plus sélective, qualitative et durable, a affirmé le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors du Forum Vietnam Connect 2026 à Hanoï.

Le fruit du dragon est l’un des produits d’exportation phares du Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam adapte ses fruits du dragon aux exigences européennes

Selon les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le fruit du dragon vietnamien est actuellement soumis à un contrôle renforcé en vertu de l’annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/1793, avec une fréquence d'inspection de 30 %. Bien que ce taux témoigne d'une surveillance accrue, il reste gérable si les réglementations sont strictement respectées.

Transformation de calmars. Photo: VNA

Les exportations de produits aquatiques visent 12 milliards de dollars en 2026

Portées par la reprise de la demande mondiale, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont enregistré une croissance soutenue au cours des quatre premiers mois de 2026. Malgré les perspectives favorables et l’objectif de 12 milliards de dollars cette année, le secteur reste confronté à de fortes pressions liées aux coûts de production, aux pénuries de matières premières et au durcissement des exigences commerciales internationales.

Des agents des douanes inspectent des véhicules et des marchandises importés au poste-frontière international de Huu Nghi, dans la province de Lang Son. Photo : VNA

Les douanes intensifient la lutte contre la contrefaçon et la fraude commerciale

Le secteur douanier a fait de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les atteintes à la propriété intellectuelle une priorité. Les services douaniers à travers le pays ont renforcé les inspections et la surveillance des activités d’import-export le long des principaux axes routiers et aux points de passage stratégiques.

Le gouvernement vietnamien promulgue huit résolutions successives visant à simplifier, décentraliser et alléger les procédures administratives ainsi que les conditions encadrant les activités commerciales. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur la simplification administrative pour soutenir la croissance

Sous l’impulsion du Premier ministre Le Minh Hung, des objectifs chiffrés ambitieux ont été fixés afin de lever les barrières : réduire d’au moins 30 % les formalités administratives, diminuer de moitié les délais de traitement ainsi que les coûts de conformité, et supprimer l’ensemble des procédures jugées inutiles.

Le conseiller commercial vietnamien en Israël, Lê Thai Hoa et Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes d’El Al Airlines, lors de la séance de travai. Photo diffusée par la VNA

El Al Airlines prévoit de lancer une ligne directe entre Israël et le Vietnam

Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes d’El Al Airlines, a dévoilé ce plan lors d’une séance de travail avec l’Office du commerce – ambassade du Vietnam en Israël, mardi 12 mai à Tel Aviv, consacrée à la promotion et au soutien à El Al Airlines pour ouvrir une route directe reliant les deux pays.

Le Livre blanc sur la fiscalité vietnamienne 2026. Photo: VNA

Le Vietnam publie son tout premier Livre blanc sur la fiscalité

Le premier Livre blanc sur la fiscalité reflète les efforts du secteur pour moderniser la gouvernance, renforcer la transparence et améliorer la cohérence des informations publiques, contribuant ainsi à l’édification d’un système financier national moderne et durable.

Visiteurs à une exposition des produits technologiques et culturels. Photo: VNA

Le Sommet VIPC 2026 souligne les ambitions sur les technologies stratégiques

À travers le Sommet VIPC 2026, le Vietnam entend réaffirmer son engagement à construire un environnement d’investissement transparent, compétitif et intégré au niveau international, tout en promouvant de nouveaux mécanismes et institutions financières pour faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique un moteur de croissance stratégique dans les années à venir.

Le Centre national de l'innovation a officiellement annoncé les informations relatives au Forum vietnamien sur l'investissement et l'innovation 2026 (Sommet VIPC 2026). Photo : Vietnam+

Le Sommet VIPC 2026 met en avant les ambitions technologiques stratégiques du Vietnam

À travers le Sommet VIPC 2026, le Vietnam entend réaffirmer son engagement à construire un environnement d'investissement transparent, compétitif et intégré au niveau international, tout en promouvant de nouveaux mécanismes et institutions financières pour faire de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique un moteur de croissance stratégique dans les années à venir.

LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens. Photo : Ministère de l'Industrie et du Commerce

Le groupe LuLu accroît ses importations de produits agricoles vietnamiens

LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens, témoignant ainsi de la confiance croissante des partenaires du Moyen-Orient dans les capacités de production, la qualité des produits et la fiabilité de l’approvisionnement du Vietnam.