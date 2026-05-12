Quang Ninh approuve la politique d'investissement de son premier projet éolien offshore

Quang Ninh (VNA) - La permanence du Comité provincial du Parti de Quang Ninh a approuvé à l’unanimité la politique d’investissement du projet de centrale éolienne Quang Ninh 4, dans la zone spéciale de Co To.

​Cette décision marque une étape importante dans l’ambition de faire de la province un pôle national majeur de l’énergie éolienne. D’une capacité installée prévue de 50 MW, la centrale éolienne Quang Ninh 4 sera implantée dans les eaux côtières de Co To. Premier projet éolien offshore de la province, il revêt une dimension pionnière dans l’exploitation du considérable potentiel local en énergies renouvelables.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ninh, Quan Minh Cuong, a souligné les atouts exceptionnels de la province, dont le potentiel éolien total est estimé à près de 16 000 MW, dont environ 13 000 MW pour l’éolien offshore.



Afin de valoriser pleinement cet avantage stratégique, la permanence du Comité du Parti a demandé d’accélérer la mise en œuvre du projet de centrale éolienne Quang Ninh 4, tout en poursuivant des études approfondies sur les zones à fort potentiel. L’objectif est de proposer leur intégration au plan national de développement des sources électriques dans le cadre de la Planification électrique VIII, sous l’autorité du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce. Les autorités provinciales ont également insisté sur la nécessité d'élaborer une orientation de développement structurée, notamment pour le réseau de transport d’électricité, afin d’assurer sa cohérence avec la planification de l’aquaculture marine et les voies de navigation fluviale et maritime.

Fin avril, Quang Ninh avait déjà lancé les travaux de la centrale éolienne Quang Ninh 1 dans le quartier de Hoanh Bo. Doté d’une capacité de 200 MW et représentant un investissement de près de 7 300 milliards de dongs, ce projet figure parmi les premiers projets éoliens de grande envergure dans le Nord du Vietnam et ouvre la voie à l’exploitation du potentiel éolien de la région septentrionale.



Le développement de l’énergie éolienne constitue une étape clé dans la transition de Quang Ninh d’un modèle énergétique "brun" vers une économie énergétique "verte". Il s’inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution 70-NQ/TW du Bureau politique sur la sécurité énergétique nationale d'ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045, tout en créant de nouveaux moteurs de croissance durable pour la province. -VNA