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Réforme administrative 2025 : le ministère de la Justice en tête

Le ministère de la Justice est arrivé en tête de l’Indice de réforme administrative 2025 parmi les ministères et organes de rang ministériel, avec un score de 95,48 %, selon le ministère vietnamien de l’Intérieur.

Le ministère de la Justice est arrivé en tête de l’Indice de réforme administrative 2025 parmi les ministères et organes de rang ministériel. Photo: Internet
Le ministère de la Justice est arrivé en tête de l’Indice de réforme administrative 2025 parmi les ministères et organes de rang ministériel. Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Justice est arrivé en tête de l’Indice de réforme administrative 2025 parmi les ministères et organes de rang ministériel, avec un score de 95,48 %, selon le ministère vietnamien de l’Intérieur.

Le ministère de la Santé a enregistré le résultat le plus faible, avec un indice de 81,01 %, soit un écart de 14,47 points par rapport au ministère de la Justice.

Selon le ministère de l’Intérieur, la valeur moyenne de l’Indice de réforme administrative des 12 ministères et organes évalués en 2025 s’est établie à 87,2 %, contre 84,43 % en 2024, soit une progression de 2,77 points. Six ministères ont obtenu un résultat supérieur à cette moyenne.

Les résultats ont été répartis en deux groupes. Le groupe A, réunissant les administrations ayant obtenu un indice supérieur à 90 %, comprend le ministère de la Justice, la Banque d’État du Vietnam, le ministère des Finances et le ministère de l’Intérieur.

Le groupe B, avec des scores compris entre 80 % et moins de 90 %, regroupe le ministère de la Construction, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Éducation et de la Formation, ainsi que le ministère de la Santé.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que cinq des sept indices sectoriels avaient progressé par rapport à 2024. Les avancées concernent notamment la réforme institutionnelle, la réforme des procédures administratives, la restructuration de l’appareil administratif, la réforme des finances publiques et la transformation numérique dans les organismes publics. En revanche, deux indices ont reculé : la direction et la conduite des réformes administratives, ainsi que la réforme du régime de la fonction publique.

Avec un score moyen de 93,99 %, l’indice relatif à la direction et à la conduite des réformes administratives demeure le plus élevé parmi les sept indicateurs évalués. Selon le ministère de l’Intérieur, ce résultat reflète l’attention constante accordée à la réforme administrative par les autorités centrales, le gouvernement et le Premier ministre.

L’indice relatif à la réforme de l’organisation administrative s’est établi à 92,02 %, en hausse de 1,4 point sur un an. Onze des douze ministères évalués ont obtenu un score supérieur à 90 % dans cette catégorie. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est la seule entité à être restée sous ce seuil, avec 87,94 %.

L’indice portant sur la réforme des procédures administratives a atteint une moyenne de 89,49 %, soit une hausse de 6,11 points par rapport à 2024. Six ministères et secteurs ont dépassé le seuil de 90 %, dont les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Construction, ainsi que la Banque d’État du Vietnam.

Classé au quatrième rang, l’indice relatif à la réforme du régime de la fonction publique a enregistré une moyenne de 86,77 %, en baisse de 1,99 point sur un an. La Banque d’État du Vietnam, le ministère des Finances et le ministère de la Justice ont obtenu les meilleurs résultats dans cette catégorie. À l’inverse, le ministère des Affaires étrangères a enregistré le score le plus faible, avec 69,60 %.

L’indice relatif à la réforme des finances publiques s’est classé au cinquième rang, avec une moyenne de 85,08 %, en hausse de 10,53 points par rapport à 2024. La Banque d’État du Vietnam, le ministère de la Justice et le ministère des Finances ont dominé ce classement avec des scores supérieurs à 90 %.

L’indice de réforme institutionnelle s’est classé sixième sur sept, avec une moyenne de 83,99 %, en progression de 4,56 points sur un an. Le ministère de la Justice a été le seul à dépasser le seuil de 90 %, avec un score de 94,87 %.

Enfin, l’indice de transformation numérique dans les organismes publics est resté le plus faible des sept indicateurs, avec une moyenne de 81,39 %, en légère hausse de 0,19 point par rapport à 2024. Le ministère de la Justice et le ministère des Finances ont dominé ce classement avec des scores respectifs de 96,86 % et 96,05 %. Les résultats les plus faibles ont été enregistrés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation et de la Formation. -VNA

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