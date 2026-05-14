Économie

EVNGENCO1 propose trois projets de centrales solaires flottantes à Lâm Dông

D’une puissance totale de près de 270 MW, les projets de centrales solaires flottantes sur des réservoirs hydroélectriques de la province de Lâm Dông représentent un investissement estimé à environ 4.400 milliards de dôngs (166 millions de dollars).

Outre leur capacité à générer de l’électricité, les panneaux photovoltaïques flottants offrent plusieurs avantages environnementaux et économiques. Photo : VNA
Outre leur capacité à générer de l’électricité, les panneaux photovoltaïques flottants offrent plusieurs avantages environnementaux et économiques. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La Compagnie générale de production d’électricité 1 (EVNGENCO 1), membre du groupe Électricité du Vietnam (EVN), a proposé d’investir dans trois projets de centrales solaires flottantes sur des réservoirs hydroélectriques de la province de Lâm Dông.

D’une puissance totale de près de 270 MW, ces projets représentent un investissement estimé à environ 4.400 milliards de dôngs (166 millions de dollars).

Ces projets devraient permettre d’optimiser l’utilisation des infrastructures de réservoirs existantes, de compléter l’approvisionnement en électricité propre du réseau national et de soutenir le développement des énergies vertes, conformément au Plan ajusté de l’électricité VIII.

Lors d’une récente séance de travail avec le Comité populaire provincial, EVNGENCO1 a fait rapport de ses activités de production, d’affaires et d’investissement dans la construction à Lâm Dông, tout en proposant le développement de projets solaires flottants sur les réservoirs hydroélectriques existants.

Actuellement, EVNGENCO1 et ses unités membres gèrent et exploitent de nombreuses centrales hydroélectriques importantes dans la province, telles que Dai Ninh, Dông Nai 3, Dông Nai 4, Da Nhim, Hàm Thuân - Da Mi et la centrale solaire flottante sur le lac de Da Mi, avec une puissance totale d’environ 1.615 MW.

Dans le cadre de cette proposition, EVNGENCO1 prévoit de développer trois projets de centrales solaires flottantes, le premier étant la centrale solaire flottante du réservoir de Dai Ninh, dans la commune de Ninh Gia, d’une puissance prévue de 96 MW et d’un investissement estimé à 1.600 milliards de dôngs.

Deux autres projets comprennent la première phase de la centrale solaire flottante du réservoir de Hàm Thuân, dans la commune de La Da, d’une puissance de 100 MW et d’un investissement projeté de 1.650 milliards de dôngs; et la deuxième phase de la centrale solaire flottante du réservoir de Da Mi, dans la commune de Dông Kho, d’une puissance de 70 MW et d’un investissement estimé à 1.150 milliards de dôngs.

Ces projets visent à exploiter la surface des réservoirs hydroélectriques existants, conformément à la politique gouvernementale de développement des énergies renouvelables et à l’orientation vers la transition énergétique verte.

L’énergie solaire flottante devrait non seulement améliorer le rendement des réservoirs, mais aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître l’approvisionnement en énergie propre du réseau national.

Le projet de centrale solaire flottante du réservoir de Da Mi (47,5 MWc), financé par la Compagnie par actions hydroélectrique Da Nhim-Hàm Thuân-Da Mi, est entré en service en 2019. Première centrale solaire flottante du Vietnam, elle produit environ 70 millions de kWh par an et fait figure de modèle pionnier pour l’utilisation efficace des réservoirs hydroélectriques. – VNA

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#projets de centrales solaires flottantes à Lâm Dông #EVNGENCO 1 #groupe Électricité du Vietnam
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