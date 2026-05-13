Les exportations de produits aquatiques visent 12 milliards de dollars en 2026

​*Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont poursuivi leur reprise positive au cours des quatre premiers mois de 2026 et s’orientent vers l’objectif de 12 milliards de dollars cette année. Toutefois, les entreprises du secteur continuent de faire face à de nombreuses difficultés liées aux matières premières, à la main-d’œuvre, aux coûts de production et aux barrières commerciales internationales.

Selon l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), les exportations ont atteint environ 3,7 milliards de dollars sur les quatre premiers mois de l’année, en hausse de près de 15% en glissement annuel. Cette progression concerne notamment les principaux produits tels que les crevettes, le pangasius, les calmars, les poulpes, les crabes, les mollusques et plusieurs produits à forte valeur ajoutée.

La croissance reste néanmoins inégale selon les marchés et les produits. Alors que les exportations vers la Chine ont bondi de plus de 50%, certains autres marchés enregistrent une reprise plus lente. Les ventes vers les États-Unis ont notamment reculé de plus de 7% sous l’effet du renforcement des barrières commerciales.

Les crevettes demeurent le principal produit d’exportation avec environ 1,5 milliard de dollars sur quatre mois, soit une hausse de 15%, représentant plus de 40% du chiffre d’affaires total du secteur. Cette progression est soutenue par la reprise de plusieurs marchés asiatiques, la forte croissance du homard et les résultats positifs des produits transformés à valeur ajoutée. Cependant, les crevettes vietnamiennes subissent une forte concurrence de l’Équateur, de l’Inde et de l’Indonésie sur les prix. Aux États-Unis, le secteur reste confronté aux droits antidumping, aux taxes compensatoires et aux risques liés aux examens administratifs.

Selon Mai Van Hoang, président de l’Association vietnamienne de la crevette, les entreprises s’inquiètent également du recul des surfaces d’élevage, notamment dans plusieurs provinces côtières du Centre et du Sud. Les projets immobiliers et touristiques compliquent l’extension des zones d’aquaculture.

Les exigences en matière de traçabilité deviennent aussi plus strictes. Les entreprises estiment que le Vietnam doit renforcer son autonomie en matière de géniteurs, alors que près de 90% des crevettes reproductrices sont importées. Elles préconisent également le passage vers des modèles d’élevage intensif utilisant les hautes technologies afin de réduire les coûts et d’améliorer la compétitivité.

​Concernant le pangasius, les exportations ont atteint environ 734 millions de dollars, en hausse de 19%, confirmant son rôle de deuxième pilier du secteur. Grâce à son prix compétitif, ce produit bénéficie d’un potentiel de croissance en Chine, dans l’ASEAN, au Moyen-Orient, dans l’Union européenne (UE) et sur plusieurs nouveaux marchés. Les importateurs imposent toutefois des exigences techniques et sanitaires de plus en plus strictes.

À l’inverse, les exportations de thon ont reculé d’environ 6% pour s’établir à 286 millions de dollars. Le secteur fait face à la hausse des coûts des matières premières ainsi qu’aux exigences liées à la certification, à la traçabilité et à la lutte contre la pêche illégale.

Les entreprises estiment néanmoins que le secteur dispose encore d’importantes opportunités de croissance grâce à une demande mondiale stable, notamment aux États-Unis, dans l’UE, au Japon et en Chine. Les accords de libre-échange comme le CPTPP, l’EVFTA ou l’UKVFTA continuent d’offrir des avantages tarifaires et commerciaux aux exportateurs vietnamiens.

Le secrétaire général de la VASEP, Nguyen Hoai Nam, a souligné que l’objectif d’une croissance de 8 à 10% en 2026 restait réalisable, malgré les difficultés persistantes liées au manque de matières premières, aux coûts élevés, aux maladies et aux enquêtes de défense commerciale.

Les entreprises appellent ainsi le gouvernement et les ministères concernés à accélérer les réformes administratives, à développer les sources d’approvisionnement pour la transformation exportatrice et à renforcer les actions de promotion du commerce et de défense des intérêts vietnamiens sur les grands marchés internationaux. -VNA

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