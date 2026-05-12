Économie

Le Vietnam et l'Austriche renforcent leur coopération en matière d’IA et de cybersécurité

Dans un contexte de multiplication des menaces numériques à l’échelle mondiale, le Vietnam et l’Autriche renforcent leur coopération en matière de cybersécurité, de données et d’intelligence artificielle. 

La délégation de l'Association nationale de cybersécurité (NCA), a une séance de travail avec l’Institut autrichien de technologie (AIT). Photo: VNA
La délégation de l'Association nationale de cybersécurité (NCA), a une séance de travail avec l’Institut autrichien de technologie (AIT). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation de l'Association nationale de cybersécurité (NCA), accompagnée de représentants du ministère vietnamien de la Sécurité publique, a tenu à la fin de la semaine dernière une séance de travail approfondie avec l'Institut autrichien de technologie (AIT) afin de promouvoir la coopération dans les domaines de la cybersécurité, des données et de l’intelligence artificielle (IA).

Lors de la rencontre, le secrétaire général adjoint et chef du bureau de la NCA, Vu Duy Hien, a souligné que la NCA considérait la coopération internationale comme l’une de ses orientations prioritaires afin de favoriser le partage des connaissances, des expériences et des technologies dans un contexte où les défis liés à la cybersécurité prennent une dimension de plus en plus transfrontalière.

Il a indiqué que la NCA jouait actuellement le rôle de plateforme de liaison entre les autorités publiques, les entreprises et la communauté d’experts, tout en participant activement à l’élaboration des politiques, aux consultations juridiques et au développement d’un écosystème durable de cybersécurité au Vietnam.

Dans le cadre de cette séance de travail, les deux parties ont échangé sur les tendances mondiales en matière de cybersécurité, l’impact des nouvelles réglementations internationales ainsi que les domaines prioritaires susceptibles de renforcer leur coopération dans les années à venir.

La NCA a proposé de consolider le partenariat stratégique avec l’AIT autour de plusieurs axes prioritaires : la protection des infrastructures numériques critiques ; la sécurité des données et la construction d’un écosystème numérique fiable ; l’application de l’IA et de l’analyse de données à la cybersécurité ; la formation de ressources humaines hautement qualifiées ; ainsi que le renforcement des échanges d’experts et l’organisation conjointe de forums et séminaires internationaux annuels.

Par ailleurs, la NCA a également proposé d’élargir les liens entre les entreprises technologiques des deux pays afin de favoriser les transferts de technologies et la mise en œuvre d’initiatives communes dans les domaines de la cybersécurité, des données et de l’IA.

Lors de la réunion, les experts de l’AIT ont présenté plusieurs solutions technologiques innovantes liées à l’analyse de données à grande échelle, à la communication basée sur l’IA, aux technologies intelligentes de surveillance des frontières, à la sécurité post-quantique et à la gestion des identités numériques. Selon les représentants de l’AIT, la combinaison de l’IA, de la science des données et des nouvelles plateformes de sécurité numérique permettra d’améliorer les capacités de prévision, de détection précoce et de réponse efficace face à des menaces cybernétiques de plus en plus complexes.

Cette rencontre est considérée comme une étape importante dans le prolongement du Forum Autriche–Vietnam sur la cybersécurité 2026. Elle contribue à approfondir la coopération bilatérale entre le Vietnam et l’Autriche dans les domaines de la cybersécurité et des technologies numériques, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération concrète entre les agences, organisations et entreprises des deux pays. -VNA

#Vietnam #Autriche #IA #cybersécurité
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