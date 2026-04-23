Maintien de la paix : l’Autriche prête à soutenir le Vietnam

Vienne (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, a tenu le 23 avril à Vienne une séance de travail avec Tobias Lang, directeur du Centre autrichien pour la paix (ACP), afin de renforcer la coopération bilatérale en matière de formation et de renforcement des capacités du personnel participant aux missions de maintien de la paix des Nations Unies.



Pays neutre et centre de diplomatie multilatérale, l’Autriche contribue activement aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies depuis 1960, déployant plus de 100.000 militaires, policiers et personnels civils dans plus de 100 missions, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.



Lors de cette séance de travail, l’ambassadeur Vu Le Thai Hoang a souligné que le Vietnam poursuit une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation de ses relations extérieures, une intégration internationale proactive et une participation active aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.



Les officiers militaires vietnamiens participent aux missions de maintien de la paix des Nations Unies depuis 2014, tandis que les policiers y ont été déployés à partir de 2022, notamment à Abyei, en République centrafricaine et au Soudan du Sud. La loi vietnamienne relative à la participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix est entrée en vigueur le 1er janvier 2026.



L’ambassadeur a souligné que le Vietnam accorde de l’importance à la coopération internationale, en particulier avec l’Autriche, dans la formation et le renforcement des capacités, notamment en matière de langues étrangères, de compétences opérationnelles, de connaissances spécialisées, de droit et de culture internationaux, ainsi que d’application des technologies selon les normes onusiennes.



Pour sa part, Tobias Lang a salué les efforts et les résultats du Vietnam dans sa participation aux opérations de maintien de la paix, contribuant à renforcer son image de pays épris de paix et de membre responsable de la communauté internationale.



Fort de son expérience et de son réseau d’experts, l’ACP est disposé à coopérer avec le Vietnam pour organiser des formations et programmes adaptés, notamment dans les domaines des techniques de survie, de l’adaptation au changement climatique, du renforcement des capacités des officières et de l’utilisation des technologies dans les opérations de maintien de la paix.



Il s’est dit convaincu que la coopération bilatérale dans ce domaine recèle un potentiel important et devrait être développée de manière concrète, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable dans le monde. -VNA