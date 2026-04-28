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Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam reçoit l’ambassadeur de Mongolie

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu dans l’après-midi du 28 avril, au siège du Comité central du Parti, le l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Mongolie au Vietnam, Jigjee Sereejav, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (droite) et l’ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Jigjee Sereejav. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (droite) et l’ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Jigjee Sereejav. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu dans l’après-midi du 28 avril, au siège du Comité central du Parti, le l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Mongolie au Vietnam, Jigjee Sereejav, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Lors de la rencontre, le dirigeant vietnamien et l’ambassadeur mongol ont exprimé leur satisfaction quant au développement substantiel et efficace des relations bilatérales au cours des plus de quatre dernières années, depuis la prise de fonctions de l’ambassadeur en décembre 2021. Les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et à tous les niveaux ont été fortement intensifiés, notamment la visite d’État au Vietnam du président Ukhnaagiin Khurelsukh en novembre 2023, ainsi que la visite d’État en Mongolie du secrétaire général du Parti et président de l’État To Lam en septembre 2024.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (droite) et l’ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Jigjee Sereejav. Photo : VNA

À l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2024, les deux parties ont officiellement élevé leurs relations au rang de « Partenariat global Vietnam – Mongolie ». Les relations entre les deux Partis, ainsi que la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la défense, de la sécurité, de la justice, de la culture, de l’éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples ont connu des avancées positives, constituant une base solide pour promouvoir une coopération globale dans les temps à venir.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a félicité l’ambassadeur Jigjee Sereejav pour l’accomplissement réussi de son mandat au Vietnam, tout en saluant et appréciant hautement ses contributions importantes au développement des relations bilatérales, notamment son rôle actif de passerelle favorisant un essor substantiel et global de l’amitié traditionnelle entre les deux pays dans de nombreux domaines de coopération.

Attaché à la tradition d’amitié de longue date, édifiée personnellement par le Président Hô Chi Minh et les générations de dirigeants mongols, To Lam a affirmé que le Vietnam attache une grande importance au développement de ses relations avec la Mongolie. Il a proposé aux deux parties de continuer à intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et à tous les niveaux, de consolider la confiance politique, de promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement à la hauteur du potentiel du partenariat global Vietnam – Mongolie, ainsi que de renforcer les échanges entre les peuples et la coopération locale.

Il a également appelé à exploiter pleinement les avantages de l’accord d’exemption de visa bilatéral signé en 2023, et à intensifier la communication et la sensibilisation sur l’amitié entre les deux pays auprès des populations, en particulier des jeunes générations, contribuant ainsi à jeter les bases durables pour l’avenir des relations bilatérales.

De son côté, l’ambassadeur Jigjee Sereejav a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables récentes, notamment l’organisation réussie du 14e Congrès du Parti, des élections à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires pour le mandat 2026-2030. Il a exprimé sa gratitude envers les dirigeants du Parti et de l’État ainsi que les ministères, secteurs et localités vietnamiens pour leur soutien et les conditions favorables qui lui ont permis d’accomplir avec succès son mandat.

L’ambassadeur s’est déclaré honoré d’avoir contribué personnellement au développement des relations bilatérales, affirmant que l’État et le peuple mongols attachent une grande importance à leurs relations avec le Vietnam, premier partenaire global de la Mongolie en Asie du Sud-Est. Il s’est dit convaincu que, sous la direction de To Lam, le Vietnam poursuivra son développement dynamique et prospère, tout en renforçant sa position sur la scène internationale.

Approuvant les orientations formulées par le dirigeant vietnamien, l’ambassadeur Jigjee Sereejav a affirmé que, sur la base des relations solides actuelles et de l’attention constante des hauts dirigeants des deux pays, le partenariat global Vietnam – Mongolie continuera de se développer de manière efficace, substantielle et globale, répondant aux aspirations et aux intérêts communs des deux peuples et contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Il a enfin assuré qu’après la fin de son mandat, quelle que soit sa fonction future, il continuera de suivre de près et de contribuer activement au développement du partenariat global Vietnam – Mongolie. -VNA

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