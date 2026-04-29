Politique

Le président de l’AN rend hommage aux héros et aux personnes méritantes à An Giang

Le président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man a conduit une délégation pour déposer des fleurs et offrir de l’encens au Temple commémoratif des Héros morts pour la Patrie et des personnes méritantes de la province d’An Giang (Sud), à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale. 

Le président de l’AN offre des cadeaux à des personnes méritantes à An Giang. Photo: VNA
Le président de l’AN offre des cadeaux à des personnes méritantes à An Giang. Photo: VNA

An Giang (VNA) – À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a conduit une délégation pour déposer des fleurs et offrir de l’encens au Temple commémoratif des Héros morts pour la Patrie et des personnes méritantes de la province d’An Giang (Sud).

La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables centraux et locaux.

Devant l’autel, la délégation a exprimé sa profonde reconnaissance envers les générations qui se sont sacrifiées pour l’indépendance du pays, la liberté et le bonheur du peuple vietnamien.

Dans le livre d’or, Tran Thanh Man a souligné la portée politique, historique et humaine de ce site, lieu de mémoire dédié aux héros, aux Mères vietnamiennes héroïques et aux personnes ayant contribué à la révolution. Il a appelé les autorités et la population locales à préserver et à valoriser ce lieu afin d’en faire une « adresse rouge » au service de l’éducation patriotique et de la transmission des traditions révolutionnaires.

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Tran Thanh Man conduit une délégation pour déposer des fleurs et offrir de l’encens au Temple commémoratif des Héros morts pour la Patrie et des personnes méritantes de la province d’An Giang (Sud). Photo: VNA


À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a remis 50 cadeaux à des blessés de guerre, des malades de guerre et à d’autres bénéficiaires des politiques sociales.

Le même jour, il a également rendu visite à plusieurs familles de personnes méritantes, réaffirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublient jamais leurs sacrifices et les encourageant à continuer de promouvoir les valeurs révolutionnaires au service du développement du pays. -VNA

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