Politique

Le dirigeant To Lam rend hommage à des dirigeants historiques à l’occasion des 51 ans de la réunification nationale

Le dirigeant vietnamien To Lam a rendu hommage, à Ho Chi Minh-Ville, à des anciens hauts responsables du Parti et de l’État à l’occasion du 51e anniversaire de la réunification nationale, saluant leurs contributions majeures à la lutte révolutionnaire et à l’édification du pays.

To Lam brûle de l’encens en mémoire du Premier ministre Vo Van Kiet. Photo : VNA
To Lam brûle de l’encens en mémoire du Premier ministre Vo Van Kiet. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026), à Ho Chi Minh-Ville, dans l’après-midi du 26 avril, le secrétaire général du Parti et président To Lam, accompagné d’une délégation du Comité central du Parti, s’est rendu pour offrir de l’encens en hommage à des dirigeants révolutionnaires prédécesseurs à leurs domiciles privés.​

Le dirigeant et sa délégation ont respectueusement déposé des fleurs et brûlé de l’encens en mémoire des secrétaires généraux du Parti Le Duan, Nguyen Văn Linh, le président du Conseil d’État Vo Chi Cong, le président Le Đuc Anh, le président du Conseil des ministres Pham Hung et le Premier ministre Vo Van Kiet.

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To Lam visite des proches du secrétaire général du Parti Le Duan. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti Le Duan (1907–1986), élève éminent du Président Ho Chi Minh, a consacré toute sa vie à la cause du Parti et de la nation, avec 60 années d’activité révolutionnaire, dont 26 ans consécutifs en tant que premier secrétaire puis secrétaire général du Comité central du Parti.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Văn Linh (1915–1998), au cours de près de 70 années d’activité dans de nombreux domaines et localités, a apporté d’importantes contributions à la cause révolutionnaire. Parmi ses contributions les plus marquantes figurent les célèbres articles de la rubrique "Những việc cần làm ngay" (Les choses à faire immédiatement), publiés dans le journal Nhân Dân (Le Peuple) sous le pseudonyme NVL.

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To Lam visite des proches du président du Conseil d’État Vo Chi Cong. Photo : VNA

Le président du Conseil d’État Vo Chi Cong (1912–2011) fut un dirigeant éminent, symbole d’intégrité, de simplicité et de dévouement. Avec près de 80 ans d’engagement révolutionnaire, il a contribué de manière significative à la lutte pour l’indépendance, à la réunification nationale ainsi qu’au processus de Renouveau (Doi moi) du pays.​

Le général d’armée et président Le Đuc Anh (1920–2019), avec plus de 80 ans d’activité révolutionnaire, a apporté d’importantes contributions à la cause du Parti et de la nation, demeurant profondément fidèle à l’idéal d’indépendance nationale associé au socialisme.​

Le président du Conseil des ministres Pham Hung (1912–1988), combattant révolutionnaire résolu et dirigeant respecté, a occupé de nombreuses fonctions importantes au service de la lutte de libération nationale et de la reconstruction du pays.

Le Premier ministre Vo Van Kiet (1922–2008), figure majeure de la direction du Parti, a consacré près de 70 ans à la révolution. Il s’est impliqué activement dans la mise en œuvre de la politique du Renouveau, permettant d’accélérer le processus d’industrialisation, de modernisation et d’intégration économique mondiale du Vietnam. - VNA

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