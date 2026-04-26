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Le SG du Parti et président To Lam offre de l’encens en hommage aux rois fondateurs Hung

Le dirigeant vietnamien To Lam a présidé la cérémonie d’offrande d’encens en hommage aux rois Hung à Phu Tho, réaffirmant les valeurs de mémoire ancestrale, d’union nationale et de responsabilité des générations actuelles dans la construction et la protection du pays.

Le secrétaire général et président To Lam présente des offrandes d’encens. Photo : VNA
Le secrétaire général et président To Lam présente des offrandes d’encens. Photo : VNA

Phu Tho (VNA) - Dans la matinée du 26 avril (soit le 10e jour du 3e mois lunaire), au temple Kinh Thien, situé au sommet du mont Nghia Linh au sein du site historique national spécial du Temple des rois Hung, province de Phu Tho, les autorités et la population locales ont solennellement organisé la cérémonie d’offrande d’encens en mémoire des rois Hung.​

Le secrétaire général et président To Lam y a assisté et a présenté des offrandes d’encens.

Accompagné de dirigeants du Parti, de l’État et des autorités locales, To Lam s’est rendu au sanctuaire supérieur pour offrir encens, fleurs et présents, exprimant reconnaissance et gratitude envers les rois fondateurs Hung ainsi que les ancêtres qui ont contribué à bâtir et défendre le pays.​

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Le secrétaire général du Parti et président To Lam, accompagné de dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, se rend sur le mont Nghia Linh. Photo : VNA

Dans ce moment sacré de la commémoration, Tran Duy Đong, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, président de la cérémonie commémorative des rois Hung, a fait le vœu de poursuivre la tradition, de promouvoir le patriotisme et la grande union nationale ; de rester unis et de redoubler d’efforts pour assurer la stabilité, le progrès, la prospérité et le développement durable de la terre ancestrale de Phu Tho ; de contribuer dignement à l’édification du pays ; et de veiller à la préservation et à la valorisation de ce lieux de culte.

À l’issue de la cérémonie, To Lam s’est entretenu chaleureusement avec la population locale, adressant ses vœux de santé, de paix, d’unité et de bonheur. Il a souligné que le 10e jour du 3e mois lunaire est une journée particulièrement significative, dédiée à la commémoration des rois Hung, de la Mère Au Co et du Père Lac Long Quan, ainsi que des générations d’ancêtres ayant œuvré à la fondation et à la défense du pays. Cette tradition incarne des valeurs morales profondes telles que la gratitude envers les ancêtres et la solidarité nationale.

Il a rappelé que fonder la nation est l’œuvre des ancêtres, tandis que la préserver et la développer est la responsabilité des générations présentes et futures. Protéger la Patrie ne se limite plus à la défense militaire, mais inclut la protection de l’environnement, de la culture, des valeurs morales, de la confiance du peuple et de l’intégrité des institutions.

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o Lam s’entretient avec la population locale. Photo : VNA

Le dirigeant a exprimé sa reconnaissance envers les habitants de la région ancestrale de Phu Tho pour leur engagement dans la préservation du site du Temple des rois Hung, les exhortant à continuer d’en assurer la protection et la valorisation.

Il a également insisté sur le rôle central du peuple dans le développement national, appelant les autorités à être à l’écoute des citoyens et à répondre à leurs attentes.

Enfin, il a demandé aux forces compétentes de garantir la sécurité, l’ordre public, les services de santé et la propreté environnementale durant les festivités, tout en encourageant les médias à promouvoir les valeurs culturelles et les comportements civiques exemplaires liés à cette fête.

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#Temple des rois Hung #mémoire ancestrale #union nationale #développement #Phu Tho
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