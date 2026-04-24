Gratuité des transports publics à Hanoï à l’occasion des commémorations des rois Hung et du 30 avril

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Hanoï a officiellement approuvé la gratuité des transports publics subventionnés, incluant le réseau de bus et le métro urbain, à l’occasion de la Fête des rois fondateurs Hung, de la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que de la Fête internationale du Travail en 2026.

​ ​Annoncée le 24 avril par les autorités municipales, cette mesure a pour objectif de renforcer le bien-être social, de promouvoir l’utilisation des transports publics et de réduire les embouteillages pendant ces périodes de forte affluence.

​Cette mesure exceptionnelle s'appliquera à l'ensemble des 128 lignes de bus subventionnées de la capitale ainsi qu'aux deux lignes de métro en service, à savoir la ligne 2A (Cat Linh - Ha Dong) et la section aérienne de la ligne 3.1 (Nhon - Gare de Hanoï). La gratuité sera effective durant sept jours, répartis en deux étapes : une première période de trois jours du 25 au 27 avril 2026, suivie d'une seconde phase de quatre jours allant du 30 avril au 3 mai 2026.

​Sur le plan opérationnel, les usagers des bus se verront remettre des tickets papier ou numériques d'une valeur de zéro dông, tandis que les passagers du métro pourront retirer leurs titres de transport gratuits aux guichets ou les obtenir via l'application mobile Hanoi Metro. Les personnes bénéficiant déjà de tarifs préférentiels, telles que les personnes âgées ou les détenteurs de cartes d'abonnement mensuel, sont invitées à présenter leurs justificatifs habituels lors de l'accès aux services.

​Afin d’assurer le bon déroulement, le Département municipal de la Construction est chargé de superviser la mise en œuvre technique en coordination avec le Centre de gestion et d’exploitation du trafic de Hanoï et les entreprises de transport concernées. Parallèlement, les services de la Culture et des Sports, du Tourisme et des Sciences et Technologies, ainsi que les autorités locales, sont mobilisés pour renforcer la communication auprès des habitants et des touristes afin de garantir une large participation à ce programme.

​Selon Thai Ho Phuong, directeur du Centre de gestion et d'exploitation du trafic de Hanoï, cette politique reflète l’attention portée par les autorités municipales à la qualité de vie des citoyens. Elle contribue également à promouvoir l’image d’une capitale moderne, civilisée et respectueuse de l’environnement, tout en participant à la réduction des embouteillages et à l’amélioration des conditions de vie urbaines.-VNA

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