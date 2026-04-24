Société

Gratuité des transports publics à Hanoï à l’occasion des commémorations des rois Hung et du 30 avril

La gratuité des transports publics subventionnés s'appliquera à l'ensemble des 128 lignes de bus subventionnées de la capitale ainsi qu'aux deux lignes de métro en service, à savoir la ligne 2A (Cat Linh - Ha Dong) et la section aérienne de la ligne 3.1 (Nhon - Gare de Hanoï), à l’occasion des commémorations des rois Hung et du 30 avril.

Des passagers à bord d'une ligne de métro de Hanoï. Photo : VNA
Des passagers à bord d'une ligne de métro de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Hanoï a officiellement approuvé la gratuité des transports publics subventionnés, incluant le réseau de bus et le métro urbain, à l’occasion de la Fête des rois fondateurs Hung, de la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que de la Fête internationale du Travail en 2026.

​ ​Annoncée le 24 avril par les autorités municipales, cette mesure a pour objectif de renforcer le bien-être social, de promouvoir l’utilisation des transports publics et de réduire les embouteillages pendant ces périodes de forte affluence.

​Cette mesure exceptionnelle s'appliquera à l'ensemble des 128 lignes de bus subventionnées de la capitale ainsi qu'aux deux lignes de métro en service, à savoir la ligne 2A (Cat Linh - Ha Dong) et la section aérienne de la ligne 3.1 (Nhon - Gare de Hanoï). La gratuité sera effective durant sept jours, répartis en deux étapes : une première période de trois jours du 25 au 27 avril 2026, suivie d'une seconde phase de quatre jours allant du 30 avril au 3 mai 2026.

​Sur le plan opérationnel, les usagers des bus se verront remettre des tickets papier ou numériques d'une valeur de zéro dông, tandis que les passagers du métro pourront retirer leurs titres de transport gratuits aux guichets ou les obtenir via l'application mobile Hanoi Metro. Les personnes bénéficiant déjà de tarifs préférentiels, telles que les personnes âgées ou les détenteurs de cartes d'abonnement mensuel, sont invitées à présenter leurs justificatifs habituels lors de l'accès aux services.

​Afin d’assurer le bon déroulement, le Département municipal de la Construction est chargé de superviser la mise en œuvre technique en coordination avec le Centre de gestion et d’exploitation du trafic de Hanoï et les entreprises de transport concernées. Parallèlement, les services de la Culture et des Sports, du Tourisme et des Sciences et Technologies, ainsi que les autorités locales, sont mobilisés pour renforcer la communication auprès des habitants et des touristes afin de garantir une large participation à ce programme.

​Selon Thai Ho Phuong, directeur du Centre de gestion et d'exploitation du trafic de Hanoï, cette politique reflète l’attention portée par les autorités municipales à la qualité de vie des citoyens. Elle contribue également à promouvoir l’image d’une capitale moderne, civilisée et respectueuse de l’environnement, tout en participant à la réduction des embouteillages et à l’amélioration des conditions de vie urbaines.-VNA

#gratuité des transports publics subventionnés #réseau de bus #métro urbain
Suivez VietnamPlus

Transition verte

Sur le même sujet

Voir plus

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung préside la réunion consacrée à l’examen de la mise en œuvre du programme cible national d’édification de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté et de développement socio-économique des zones minoritaires ethniques et montagneuses pour la période 2026-2035. Photo: VNA

Les investissements doivent viser les volets essentiels du Programme cible national

Pour la période 2026-2030, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a insisté sur la nécessité de donner la priorité aux ressources destinées aux minorités ethniques, aux régions montagneuses, frontalières et insulaires, en se concentrant sur des domaines essentiels tels que l’eau potable, les terres agricoles, les soins de santé, l’éducation et le logement, tout en évitant les investissements fragmentés.

Vue d’ensemble du projet du Musée de Truong Sa. Photo: VNA

Approbation du projet de construction du Musée de Truong Sa

Les autorités de Khanh Hoa ont approuvé le projet de construction du Musée de Truong Sa, un ouvrage destiné à renforcer l’éducation patriotique et la sensibilisation à la défense de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. Entièrement financé par Vinhomes, le projet devrait être achevé au premier trimestre 2028.

Photo: vnexpress.net

En pleine forêt d’U Minh Ha, une expérience touristique bourdonnante

La forêt de mélaleucas d’U Minh Ha, d’une superficie d’environ 35 000 hectares dans la province de Ca Mau (Sud), est un lieu où les abeilles à miel viennent nicher en grand nombre à chaque saison de floraison. L’écosystème caractéristique de cette zone humide constitue la source du célèbre miel forestier du delta du Mékong.

20 types de bases de données nationales

20 types de bases de données nationales

La décision n° 11/2026/QD-TTg du 28 mars 2026 du Premier ministre promulgue la liste des bases de données nationales. Celle-ci comprend 20 types de bases de données nationales.

Le vice-ministre des Sciences et de la Technologie, Lê Xuân Dinh, prononce le discours d'ouverture, à Hanoi, le 21 avril. Photo : VNA

Le concours d’innovation scientifique s’ouvre aux Vietnamiens de l’étranger

En réponse à la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation 2026, ce concours offre une plateforme aux individus et aux équipes de tout le pays passionnés par la recherche, la créativité et l’application pratique des sciences, tout en promouvant un mouvement de recherche scientifique au sein de la communauté, en particulier chez les jeunes.

La bibliothèque du lycée Kim Lien. Photo: VNA

Diffuser les valeurs du livre et poser les bases d’une société apprenante

À l’occasion de la Journée du livre et de la culture de la lecture (21 avril), le Vietnam intensifie ses efforts pour promouvoir l’habitude de lire et bâtir une société apprenante. Des initiatives variées, portées par les écoles, les éditeurs et les communautés, contribuent à ancrer durablement la lecture dans la vie quotidienne, malgré des défis persistants face à l’ère numérique.

Image du site web de l’Agence météorologique japonaise montrant l’alerte au tsunami après le séisme, le 20 avril 2026. Photo: Kyodo/VNA

Séisme au Japon : la communauté vietnamienne confirmée en sécurité

S’agissant de la communauté vietnamienne au Japon, les opérations de suivi et d’assistance ont été mises en œuvre sans délai. Selon Phan Tien Hoang, premier secrétaire et chef du bureau de gestion du travail de l’ambassade du Vietnam au Japon, des contacts ont été établis avec plusieurs syndicats dans les zones touchées, confirmant que tous les travailleurs vietnamiens étaient en sécurité.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et les députés de la 16e législature issus des minorités ethniques. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam appelle à renouveler en profondeur la pensée sur le travail ethnique

La grande union nationale constituait une ligne stratégique constante et une source déterminante de toutes les victoires, a souligné le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, lors d’une rencontre tenue le 20 avril à Hanoï avec les députés de la 16e législature issus des minorités ethniques.