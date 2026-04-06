Ho Chi Minh-Ville prévoit d'offrir la gratuité sur 135 lignes de bus

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville rendra gratuits les billets de 135 lignes de bus pour ses habitants dès le début du mois de mai. Le Département municipal de la construction a soumis cette proposition au Comité populaire de la ville afin d’élaborer une Résolution du Conseil populaire selon une procédure simplifiée.

Cette mesure fait suite aux directives du membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, Tran Luu Quang, formulées le 1er avril lors de la 5e conférence du Comité exécutif du Parti de la ville pour le mandat 2025-2030. La Résolution vise à soutenir les usagers, à alléger leurs frais de déplacement face à la hausse des prix des carburants et à encourager l’usage des transports en commun. Elle permettra de limiter l’utilisation des véhicules individuels, réduisant ainsi les accidents et la pollution.

Le texte couvrira 135 lignes, dont 109 subventionnées et 26 non subventionnées, bénéficiant à la fois aux passagers ainsi qu’aux entreprises et coopératives de transport public. Prévue pour être adoptée en avril 2026 par le Conseil populaire, cette gratuité coûtera environ 930 milliards de dôngs pour les huit derniers mois de l’année 2026. Ce budget, entièrement financé par l’État, allouera 627 milliards aux lignes subventionnées et 303 milliards aux autres.Suite à une fusion, la mégapole du Sud compte 180 lignes, exploitées par 42 opérateurs et transportant 270 000 passagers par jour. Parmi les 71 lignes non subventionnées, on dénombre 22 itinéraires interprovinciaux et 49 urbains, incluant 26 classiques, 18 navettes aéroportuaires et 5 bus à impériale.Le réseau déploie 2 432 bus, dont 1 185 électriques et 153 fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNV), soit 55 % du parc. Ils sont soutenus par huit stations de recharge électrique dotées de 153 bornes et quatre stations de GNV.

En 2026, la ville a alloué 1 334 milliards de dôngs aux 109 lignes subventionnées. Auparavant, elle offrait déjà la gratuité aux enfants de moins de six ans, aux personnes âgées, aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.- VNA