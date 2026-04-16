Les Vietnamiens en Chine expriment leur émotion et leur confiance après leur rencontre avec le dirigeant vietnamien

Pékin (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Chine du 14 au 17 avril, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse, a rencontré la communauté vietnamienne. Cette rencontre conviviale a suscité de vives émotions et des témoignages empreints de confiance de la part des Vietnamiens d'outre-mer et des étudiants.



S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Hoang Dinh Thiet, étudiant à l’Université des langues étrangères de Pékin, a souligné l’impression marquante laissée par le style proche et chaleureux du dirigeant vietnamien. Malgré un agenda chargé, celui-ci a pris le temps d’écouter attentivement les préoccupations et les aspirations de la communauté, renforçant ainsi le sentiment de proximité entre les autorités et les citoyens.



Au-delà de cet échange humain, les participants ont été particulièrement sensibles à la vision de développement national présentée lors de la rencontre, mettant en avant le rôle stratégique de l’éducation et des sciences et technologies dans le renforcement de la puissance et du positionnement du pays dans un contexte d’intégration internationale accrue.



Les références au développement du réseau ferroviaire à grande vitesse en Chine ont notamment été perçues, selon Hoang Dinh Thiet, comme une illustration concrète de l’application des avancées scientifiques au service du développement, contribuant à réduire les distances, à stimuler les échanges et à améliorer la qualité de vie. Pour de nombreux jeunes, ces exemples constituent des sources d’inspiration dans le processus de modernisation du Vietnam.



Les messages adressés à la jeunesse vietnamienne ont également retenu l’attention. Les étudiants sont encouragés à nourrir des ambitions entrepreneuriales, à faire preuve d’audace et à contribuer activement à la création de valeur, plutôt que de se limiter à la recherche d’un emploi salarié.



Du côté des milieux économiques, Vu Hoang Thanh Loan, directrice d’une entreprise d’import-export basée en Chine, a exprimé son honneur d’avoir participé à cet événement. Elle a notamment salué l’intensité et l’efficacité des activités de la délégation vietnamienne, illustrées par la participation à des forums consacrés à l’éducation, à la science, à la technologie et à l’innovation, témoignant de la détermination des dirigeants à faire de ces secteurs des piliers du développement national.



Les étudiants vietnamiens au Guangxi, vecteurs du rapprochement bilatéral



Par ailleurs, dans la région autonome du Guangxi, les étudiants vietnamiens contribuent activement au renforcement des échanges éducatifs et à la consolidation de la compréhension mutuelle entre les deux peuples. À l’Université normale du Guangxi, leurs activités académiques et culturelles témoignent d’un engagement croissant dans des domaines spécialisés, notamment l’enseignement du chinois langue étrangère.



Nombre d’entre eux s’orientent vers des carrières liées à la coopération Vietnam-Chine, à l’instar de doctorants poursuivant des recherches interdisciplinaires, notamment dans les domaines linguistiques et médicaux. La maîtrise de la langue est perçue comme un levier essentiel pour intensifier les échanges académiques.



Depuis les années 1990, l’établissement a formé plus de 5 000 étudiants vietnamiens, aujourd’hui actifs dans divers secteurs, contribuant ainsi de manière significative au développement des relations bilatérales. À ce jour, l’établissement a noué des partenariats avec plus de 20 établissements d’enseignement supérieur au Vietnam.



Outre leurs études, les étudiants participent activement à des activités culturelles et de médiation, notamment au sein du Musée des écoles vietnamiennes, contribuant à faire connaître l’histoire des échanges éducatifs entre les deux pays.-VNA

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