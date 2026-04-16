Société

La vice-PM Pham Thi Thanh Trà reçoit le PDG du groupe japonais Erex

Selon la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, des programmes de coopération internationale concrets, tels que celui mené avec le groupe Erex, ont contribué à améliorer la qualité de la main-d’œuvre et à répondre aux exigences de développement dans la nouvelle ère.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà présente un souvenir au PDG du groupe japonais Erex, Honna Hitoshi. Photo : VGP
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà présente un souvenir au PDG du groupe japonais Erex, Honna Hitoshi. Photo : VGP

Hanoi (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà qui a reçu jeudi 16 avril le PDG du groupe japonais Erex, Honna Hitoshi, a apprécié le programme de formation mis en œuvre conjointement par le ministère vietnamien de l’Intérieur et Erex.

Lancé depuis 2022, ce programme vise à renforcer les compétences en matière de gestion publique, notamment celles des agents publics, jeunes fonctionnaires et femmes au niveau local. Il a permi de former près de 300 agents et fonctionnaires locaux vietnamiens.

Selon la dirigeante vietnamienne, la formation et le perfectionnement des cadres des ministères, des secteurs et des collectivités locales constituent une mission essentielle du gouvernement vietnamien.

Des programmes de coopération internationale concrets, tels que celui mené avec le groupe Erex, ont contribué à améliorer la qualité de la main-d’œuvre et à répondre aux exigences de développement dans la nouvelle ère, s’est-elle félicitée.

Pham Thi Thanh Trà a également exprimé l’espoir qu’Erex continuera à remporter de nombreux succès dans ses affaires au Vietnam, contribuant ainsi positivement au développement économique du Japon et du Vietnam.

Le groupe Erex mène au Vietnam trois projets majeurs de centrales de biomasse, situées à Hâu Giang, Yên Bai et Tuyên Quang. Ces projets contribuent significativement au développement du secteur énergétique vietnamien, ainsi qu’au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon.

Honna Hitoshi a félicité le Vietnam pour la consolidation de son appareil dirigeant pour le mandat 2026-2031 et a salué les efforts de gouvernance déployés au cours de la période écoulée. Il a déclaré que le groupe Erex souhaitait poursuivre son partenariat avec le Vietnam afin de développer des ressources humaines de haute qualité.

Affirmant que la formation des ressources humaines est une activité à long terme et un fondement essentiel du développement durable, Honna Hitoshi a déclaré qu’Erex continuera de maintenir et d’étendre ses programmes de coopération, contribuant ainsi concrètement au développement socio-économique du Vietnam. – VNA

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