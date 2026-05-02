Culture-Sports

Entre souvenirs et passion, un ancien diplomate indonésien fait vivre la mémoire du Vietnam chez lui

Nichée dans une rue paisible de Pondok Gede, sur l’île de Java, la maison de Lumban Sianipar ne se distingue pas par son architecture, mais par ce qu’elle abrite : un espace de plus de 500 m² transformé en véritable « musée du Vietnam ».

Lumban Sianipar consacre un coin de sa maison à l’organisation de rencontres entre amis, afin de partager de beaux souvenirs du Vietnam. Photo : VNA
Lumban Sianipar consacre un coin de sa maison à l’organisation de rencontres entre amis, afin de partager de beaux souvenirs du Vietnam. Photo : VNA

Jakarta, 2 mai (VNA) - Nichée dans une rue paisible de Pondok Gede, sur l’île de Java, la maison de Lumban Sianipar ne se distingue pas par son architecture, mais par ce qu’elle abrite : un espace de plus de 500 m² transformé en véritable « musée du Vietnam », où sont précieusement conservés des centaines de souvenirs rapportés de Hanoï.

Dès l’entrée, une grande peinture laquée en quatre panneaux, représentant un marché rural vietnamien animé, capte immédiatement le regard. Lumban Sianipar la considère comme l’une de ses pièces les plus précieuses. Malgré des offres atteignant plusieurs dizaines de millions de roupies, il a toujours refusé de s’en séparer, la considérant comme un fragment irremplaçable de sa mémoire. À l’intérieur, la maison se dévoile comme un véritable voyage culturel à travers le Vietnam, avec des murs ornés d'incrustations de nacre, d'œuvres d'art en coquille d'œuf, de laques et de peintures à l'huile. Des armoires en bois finement travaillées, des céramiques de Bat Trang et divers objets artisanaux sont agencés avec soin, créant un espace à la fois élégant et empreint de l'authenticité vietnamienne.

Sianipar est fier de ces objets, étroitement liés à son séjour au Vietnam en tant qu'attaché de défense indonésien. Sa famille a vécu rue Ngo Quyen de 1994 à 1997, une période où Hanoï connaissait une transformation profonde sous l’effet de la politique de « Doi Moi » (Renouveau). Malgré l’éloignement de leur pays natal, ces années restent pour eux synonymes de sérénité et de découvertes. Son épouse et ses trois enfants gardent en mémoire les rues paisibles, les boutiques d’artisanat et la cuisine si particulière.

Fin avril, en se remémorant ses souvenirs, il évoquait avec émotion les rues pavoisées de drapeaux, et notamment l'atmosphère solennelle qui marquait le 20e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975). Les défilés militaires et la foule, emplie de fierté et d'émotion, l'avaient profondément marqué.

Au-delà des paysages et des objets, ce sont surtout les Vietnamiens qui ont marqué son cœur. Il les décrit comme chaleureux et bienveillants, ayant accueilli sa famille avec une grande générosité. Ainsi, chaque objet de sa collection dépasse sa simple valeur matérielle pour devenir porteur de souvenirs et d’émotions.

De retour en Indonésie, la collection familiale s'est peu à peu transformée en un espace culturel unique, permettant aux visiteurs de ressentir « l'essence du Vietnam » en terre étrangère.

Aujourd’hui retraité avec le grade de lieutenant-général, Lumban Sianipar poursuit ses activités d’enseignement à l’Institut national indonésien de résilience (LEMHANNAS). Dans son jardin imprégné de souvenirs vietnamiens, il organise régulièrement des rencontres, partageant avec passion son attachement au Vietnam.

Malgré les nombreuses propositions d’achat, il refuse de se séparer de ses objets, chacun représentant pour lui un souvenir précieux.

Sa maison, véritable « musée » personnel, témoigne avec éclat des échanges culturels et des liens indéfectibles qui unissent le Vietnam et l'Indonésie – un pont discret mais solide qui relie les peuples et les souvenirs au présent, d'une manière simple mais profonde.- VNA

source
#ancien diplomate indonésie #musée du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Tràng An Marathon 2025, le plus grand événement sportif annuel de la province de Ninh Bình, a réuni plus de 10.000 coureurs sur un parcours au cœur du patrimoine. Photo : VNA

Ninh Binh fait du tourisme sportif un levier de croissance durable

À Ninh Binh, l’organisation d’événements sportifs d’envergure, associée à la valorisation des ressources touristiques, a généré des effets positifs, contribuant à positionner la destination comme dynamique et attractive sur les scènes nationale et internationale.

L’ancien récif corallien de Hang Rai est reconnu par les scientifiques pour sa grande valeur géologique ainsi que pour son intérêt majeur dans l’étude de l’histoire naturelle de la région. Photo : VNA

À la découverte de Hang Rai, joyau naturel de Khanh Hoa

Situé dans la commune de Vinh Hai, dans la province de Khanh Hoa, le site de Hang Rai constitue l’un des joyaux naturels du parc national de Nui Chua, intégré à la Réserve de biosphère mondiale éponyme reconnue par l’UNESCO. Ce paysage d’exception se distingue par son ancien récif corallien fossilisé aux formes spectaculaires, façonné par le temps et les éléments, ainsi que par son relief grandiose mêlant falaises rocheuses escarpées et littoral sauvage. 

Les visiteurs au stand du Vietnam à la 11e « Journée du Vietnam à MGIMO »: Photo: VNA

L’empreinte du Vietnam au MGIMO, berceau de la formation diplomatique russe

La 11e « Journée du Vietnam à MGIMO » a rassemblé à Moscou des étudiants et chercheurs autour d’un programme mêlant échanges académiques et valorisation culturelle, illustrant un Vietnam moderne et dynamique, tout en renforçant les liens d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Russie.

Le Carnaval de Ha Long 2026 s'est tenu jeudi soir 30 avril. Photo: VNA

Le succès du Carnaval d'Ha Long 2026 confirme les ambitions culturelles de Quang Ninh

Le Carnaval de Ha Long 2026 a transformé la baie en une scène spectaculaire mêlant technologies modernes et expressions culturelles locales, réunissant pour la première fois les 54 entités de Quang Ninh. Au-delà du divertissement, l’événement illustre la stratégie de la province visant à faire de la culture un moteur clé de développement économique et touristique à l’ère du numérique.

Le banquet impérial fait revivre la cuisine royale de la dynastie des Nguyên. Photos : vneconomy.vn

La Cité impériale de Huê met royalement le couvert

Le « Banquet impérial » recrée l’atmosphère des festins royaux de la dynastie des Nguyên (1802-1945) dans un cadre architectural impérial traditionnel. Chaque plat est préparé et servi avec minutie, selon les rituels traditionnels de la cour, offrant ainsi une expérience gastronomique personnalisée et authentique.

Mise en chantier du musée de Truong Sa. Photo: VNA

Musée de Truong Sa : un hommage aux générations ayant préservé la souveraineté nationale

La première pierre du musée de Truong Sa a été posée le 29 avril dans la province centrale de Khanh Hoa, en présence du vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Khac Dinh, dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, pour un projet appelé à devenir un symbole majeur de la mémoire nationale et de la souveraineté maritime du Vietnam.

Nguyên Khuê Thu couronnée Mrs Earth Vietnam 2026. Photos: Comité organisateur

Des roses sans épine pour Mrs Earth Vietnam 2026

La finale de Mrs Earth Vietnam 2026 a eu lieu le 28 avril à l’Opéra Hô Guom, à Hanoi, avec la victoire de Nguyên Khuê Thu qui représentera le Vietnam à Mrs Earth International 2026.

Des photographes internationaux visitent l’ancien village de Thô Hà. Photos : thuonghieucongluan.com.vn

Rencontre photographique la PSA : l’ancien village de Thô Hà en son fort intérieur

Dans le cadre de ce programme, des photographes internationaux ont exploré et travaillé dans divers lieux autour du vieux village de Thô Hà, notamment des complexes de temples et de pagodes, des ruelles étroites, des maisons anciennes, des portes du village et des embarcadères, ainsi que des scènes de la vie quotidienne et de la culture culinaire locale.

Au nom de la délégation vietnamienne, l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, cheffe de la mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a reçu le certificat de re-reconnaissance du géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang. Photo : VNA

L’UNESCO continue d’honorer le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Consécration pour le patrimoine naturel : le 27 avril à Paris, l'UNESCO a mis à l'honneur de nouveaux sanctuaires géologiques tout en renouvelant sa confiance à 44 sites d'exception. Lors de cette cérémonie, le joyau vietnamien de Non Nuoc Cao Bang a vu son statut de Géoparc mondial brillamment confirmé.

L'équipe nationale vietnamienne des moins de 17 ans reçoit un accueil chaleureux de la part des supporters dès son retour au pays le 26 avril. Photo: VNA

Championnat U17 de l'ASEAN : Retour triomphal des jeunes Vietnamiens après leur sacre

L'équipe vietnamienne des moins de 17 ans affiche une forme impressionnante, restant invaincue lors de ses 16 derniers matchs, avec 12 victoires et 4 nuls. Elle a inscrit 59 buts et n'en a encaissé que 4, démontrant un équilibre entre puissance offensive et organisation défensive – des facteurs clés avant une compétition continentale.