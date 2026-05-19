Culture-Sports

Le triathlon vietnamien confirme son essor à Tam Chuc 2026

La Coupe d'Asie de triathlon 2026 – Tam Chuc et les Championnats nationaux des clubs de triathlon ont attiré près de 400 athlètes de 31 pays et 13 localités à travers le pays, les concurrents participant à des épreuves de triathlon, de duathlon et d'aquathlon dans de multiples catégories masculines et féminines.

Les organisateurs remettent des prix individuels aux athlètes participant aux Championnats nationaux de triathlon des clubs 2026. (Photo : VNA)
Les organisateurs remettent des prix individuels aux athlètes participant aux Championnats nationaux de triathlon des clubs 2026. (Photo : VNA)

Ninh Binh, 19 mai (VNA) – La Coupe d’Asie de triathlon – Tam Chuc 2026 ainsi que les Championnats nationaux des clubs de triathlon se sont achevés au Complexe touristique national de Tam Chuc, dans la province de Ninh Binh, après quatre jours de compétition.


Organisés par la Fédération vietnamienne de triathlon en coordination avec le Département provincial de la culture et des sports et la société Tam Chuc Tourism Services Co., Ltd, ces événements ont réuni près de 400 athlètes venus de 31 pays et de 13 villes et provinces vietnamiennes. Les participants se sont affrontés dans des épreuves de triathlon, de duathlon et d’aquathlon, dans plusieurs catégories masculines et féminines.

Les compétitions étaient réparties en deux grands volets : la Coupe d’Asie de triathlon Tam Chuc et les Championnats nationaux des clubs de triathlon. Les épreuves comprenaient notamment le triathlon sprint individuel hommes et femmes (750 m de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied), le duathlon sprint individuel (5 km de course, 20 km de cyclisme et 2,5 km de course) ainsi que l’aquathlon sprint individuel (500 m de natation et 2,5 km de course à pied).

En parallèle, le Championnat national des clubs proposait également des épreuves collectives telles que les relais mixtes de triathlon, duathlon et aquathlon, les relais hommes et femmes, ainsi que les épreuves sprint individuelles et les formats combinés.

Lors de la Coupe d'Asie de triathlon – Tam Chuc, le Vietnam, pays hôte, a dominé le tableau des médailles avec quatre médailles d'or, deux d'argent et une de bronze, suivi par l'Allemagne et le Japon.


Aux championnats nationaux des clubs, Da Nang a remporté la victoire avec trois médailles d'or et une de bronze, devant Khanh Hoa et Hô Chi Minh-Ville.

Chez les jeunes, Khanh Hoa a dominé le classement général avec 1 médaille d’or, 2 d’argent et 1 de bronze. Da Nang a pris la deuxième place avec 1 médaille d’or et 1 d’argent, tandis que Hô Chi Minh-Ville s’est classée troisième avec 1 médaille d’or.

Soulignant le développement du triathlon au Vietnam ces dernières années, Nguyen Thu Phuong, secrétaire générale de la Fédération vietnamienne de triathlon, a indiqué que ces compétitions visaient à promouvoir le triathlon professionnel au Vietnam, à offrir aux athlètes vietnamiens l’opportunité de se mesurer à des concurrents régionaux et internationaux, tout en détectant de nouveaux talents pour l’équipe nationale.

Selon elle, le triathlon affirme progressivement sa place au Vietnam et attire un nombre croissant de passionnés. Au-delà des exigences physiques élevées, cette discipline constitue également un véritable défi d’endurance, de volonté et de capacité d’adaptation.

Elle a ajouté que ces événements contribuaient également à accroître la visibilité du triathlon vietnamien sur la scène sportive régionale et mondiale.

Nguyen Manh Cuong, directeur adjoint du Département de la culture et des sports de Ninh Binh, a souligné que l’organisation de ces tournois contribuait également à promouvoir la province en tant que destination de tourisme sportif, tout en mettant en valeur son potentiel culturel et touristique auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers. - VNA

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#triathlon #Tam Chuc 2026
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