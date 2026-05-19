La culture populaire, «mine d’or» des industries culturelles

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Hanoi (VNA) – La culture dépasse son statut de simple atout patrimonial pour devenir un levier central du développement. En tant que fondement, ressource et moteur, elle façonne une croissance durable, inclusive et ancrée dans l’identité nationale.

Selon le prof.-Dr Lê Hông Ly, président de l’Association des arts populaires du Vietnam, la culture populaire a toujours occupé une place fondamentale et importante dans la vie du peuple vietnamien, tout au long de l’histoire du pays et jusqu’à nos jours.

Le fondement de la culture traditionnelle du Vietnam est la culture folklorique. C’est un riche patrimoine culturel avec des mythes et légendes, contes et récits anciens, chansons folkloriques, airs populaires et formes théâtrales abondantes. Cette culture populaire s’est développée oralement avant l’apparition de l’écriture.

Les contes des rois Hung, du saint Giong, des sœurs Trung, du roi An Duong Vuong, des héros nationaux Ngô Quyên et Trân Hung Dao... sont entrées dans la conscience collective grâce à la tradition orale, aux fêtes villageoises, aux rituels communautaires et se sont transmises de génération en génération…

Outre ses plus de 8.000 festivals culturels et religieux, ses villages de métiers traditionnels et sa gastronomie, le Vietnam possède un riche patrimoine d’art populaire issu de ses 54 groupes ethniques.

Les valeurs de la culture populaire ont favorisé le patriotisme, le sens de la communauté et le principe «Quand on boit de l’eau, on se souvient de la source» chez le peuple vietnamien, jetant ainsi les bases de la formation de l’identité vietnamienne actuelle.

Le prof.-Dr Lê Hông Ly soutient que, dans le contexte du Vietnam qui n’a pas encore développé de marques fortes dans l’industrie culturelle comme Hollywood aux États-Unis ou la vague K-pop en République de Corée, la culture folklorique est une ressource importante pour créer une identité unique et une compétitivité pour les industries culturelles vietnamiennes.

La diversité culturelle des 54 groupes ethniques constitue un «patrimoine vivant» d’une richesse extraordinaire, que peu de pays abritent, créant une source d’inspiration inépuisable pour la musique, le cinéma, le tourisme, les arts du spectacle, les festivals et les créations contemporaines.

Le succès récent de jeunes artistes qui mêlent musique folklorique, musique électronique, rap ou arts scéniques modernes témoigne de la vitalité renouvelée des matériaux traditionnels dans l’univers du divertissement, ainsi que du potentiel illimité de l’art populaire pour le développement des industries culturelles et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles dans l’art contemporain.

De nombreux jeunes artistes à succès savent aujourd’hui intégrer des éléments folkloriques à leurs créations, dont Hoa Minzy avec son clip vidéo «Bac Bling» qui mélange de manière unique la musique traditionnelle et moderne ; Duc Phuc, lauréat de l’Intervision 2025 avec sa chanson "Phu Dông Thiên Vuong", mélange de musique folklorique et de rap; et Soobin Hoang Son avec son œuvre «Muc Ha Vô Nhân» qui mêle le xâm traditionnel vietnamien au hip-hop moderne.

Ces œuvres, qui puisent dans la culture populaire, enrichissent non seulement le contenu créatif, mais contribuent également à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles dans la vie contemporaine. Cela prouve que la culture populaire n’est pas un patrimoine statique, mais peut devenir un moteur économique.

Moteur du développement durable

La fête de Thanh Giong du temple de Phu Dông à Hanoi, patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Photo: VNA

La résolution 80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne l’a clairement reconnu lorsqu’elle a affirmé que la culture devait imprégner tous les aspects de la vie sociale, que les valeurs culturelles devaient devenir le soft power de la nation.

De nombreux experts estiment qu’il ne s’agit pas seulement d’un point de vue théorique, mais bien d’une orientation stratégique pour le développement du Vietnam dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus intense.

Car aujourd’hui, la concurrence entre les nations ne se limite plus aux seules performances économiques ou technologiques. Les pays rivalisent désormais d’attractivité culturelle. Intégrer ces atouts culturels permet aux pays de se différencier dans la compétition mondiale, de créer de l’emploi et de générer un avantage concurrentiel durable.

L’un des points clés de la résolution 80 est l’exigence d’identifier pleinement et d’exploiter efficacement les ressources culturelles, en plaçant le patrimoine culturel au centre et les ressources culturelles numériques comme un atout, dans le but de préserver, de promouvoir et de développer durablement les valeurs culturelles.

Cela montre que la culture populaire est désormais reconnue comme une véritable ressource de développement. Alors qu’auparavant le patrimoine était principalement envisagé sous l’angle de la conservation, il doit maintenant devenir aussi une ressource créative, une matière première pour les industries culturelles.

Parmi les industries culturelles que le Vietnam a identifiées comme prioritaires pour leur développement, de nombreux domaines sont directement liés à la culture populaire, tels que le tourisme culturel, les arts du spectacle, l’artisanat, la mode, le design, le cinéma, la publicité et la gastronomie. Ainsi, chaque forme de culture populaire peut servir de matériau à la création de nouveaux produits culturels.

La richesse des contes populaires peut inspirer le cinéma, l’animation, les jeux vidéo, le théâtre et les médias numériques. Les légendes du Saint Giong, de Son Tinh - Thuy Tinh, de Chu Dông Tu ou les épopées des Hauts Plateaux du Centre… peuvent toutes se transformer en récits culturels captivants, à l’instar de nombreux pays qui ont su le faire avec leurs mythes et légendes populaires.

Cependant, les experts estiment que pour promouvoir davantage la culture populaire, il est indispensable de l’associer aux technologies modernes et à la pensée créative moderne, de la faire connaître au monde entier de manière proactive à travers des films, des spectacles et des produits touristiques innovants.

Le fait que de nombreuses entreprises exploitent actuellement la valeur de la culture locale dans le développement touristique de Phu Quôc, Tây Ninh ou Sa Pa... montre que, lorsqu’elle est «mise en valeur» par de nouveaux récits, de nouvelles technologies et de nouvelles formes d’expression, la culture populaire peut devenir un véritable soft power et une ressource de développement durable.

Promouvoir la culture populaire ne consiste pas seulement à la «préserver», mais aussi à «réveiller» les valeurs traditionnelles pour les intégrer à la vie moderne, en créant des produits culturels compétitifs, économiquement viables et capables de diffuser l’image du Vietnam dans le monde. – VNA

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