Culture-Sports

La culture populaire, «mine d’or» des industries culturelles

Dans le contexte du Vietnam qui n’a pas encore développé de marques fortes dans l’industrie culturelle telles que Hollywood aux États-Unis ou la vague K-pop en République de Corée, la culture folklorique est une ressource importante pour créer une identité unique et une compétitivité pour les industries culturelles vietnamiennes

Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, le hat xoan (chant printanier) est interprété les deux premiers mois du calendrier lunaire, dans la province de Phu Tho (Nord). Photo: VNA
Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, le hat xoan (chant printanier) est interprété les deux premiers mois du calendrier lunaire, dans la province de Phu Tho (Nord). Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La culture dépasse son statut de simple atout patrimonial pour devenir un levier central du développement. En tant que fondement, ressource et moteur, elle façonne une croissance durable, inclusive et ancrée dans l’identité nationale.

Selon le prof.-Dr Lê Hông Ly, président de l’Association des arts populaires du Vietnam, la culture populaire a toujours occupé une place fondamentale et importante dans la vie du peuple vietnamien, tout au long de l’histoire du pays et jusqu’à nos jours.

Le fondement de la culture traditionnelle du Vietnam est la culture folklorique. C’est un riche patrimoine culturel avec des mythes et légendes, contes et récits anciens, chansons folkloriques, airs populaires et formes théâtrales abondantes. Cette culture populaire s’est développée oralement avant l’apparition de l’écriture.

Les contes des rois Hung, du saint Giong, des sœurs Trung, du roi An Duong Vuong, des héros nationaux Ngô Quyên et Trân Hung Dao... sont entrées dans la conscience collective grâce à la tradition orale, aux fêtes villageoises, aux rituels communautaires et se sont transmises de génération en génération…

Outre ses plus de 8.000 festivals culturels et religieux, ses villages de métiers traditionnels et sa gastronomie, le Vietnam possède un riche patrimoine d’art populaire issu de ses 54 groupes ethniques.

Les valeurs de la culture populaire ont favorisé le patriotisme, le sens de la communauté et le principe «Quand on boit de l’eau, on se souvient de la source» chez le peuple vietnamien, jetant ainsi les bases de la formation de l’identité vietnamienne actuelle.

Le prof.-Dr Lê Hông Ly soutient que, dans le contexte du Vietnam qui n’a pas encore développé de marques fortes dans l’industrie culturelle comme Hollywood aux États-Unis ou la vague K-pop en République de Corée, la culture folklorique est une ressource importante pour créer une identité unique et une compétitivité pour les industries culturelles vietnamiennes.

La diversité culturelle des 54 groupes ethniques constitue un «patrimoine vivant» d’une richesse extraordinaire, que peu de pays abritent, créant une source d’inspiration inépuisable pour la musique, le cinéma, le tourisme, les arts du spectacle, les festivals et les créations contemporaines.

Le succès récent de jeunes artistes qui mêlent musique folklorique, musique électronique, rap ou arts scéniques modernes témoigne de la vitalité renouvelée des matériaux traditionnels dans l’univers du divertissement, ainsi que du potentiel illimité de l’art populaire pour le développement des industries culturelles et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles dans l’art contemporain.

De nombreux jeunes artistes à succès savent aujourd’hui intégrer des éléments folkloriques à leurs créations, dont Hoa Minzy avec son clip vidéo «Bac Bling» qui mélange de manière unique la musique traditionnelle et moderne ; Duc Phuc, lauréat de l’Intervision 2025 avec sa chanson "Phu Dông Thiên Vuong", mélange de musique folklorique et de rap; et Soobin Hoang Son avec son œuvre «Muc Ha Vô Nhân» qui mêle le xâm traditionnel vietnamien au hip-hop moderne.

Ces œuvres, qui puisent dans la culture populaire, enrichissent non seulement le contenu créatif, mais contribuent également à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles dans la vie contemporaine. Cela prouve que la culture populaire n’est pas un patrimoine statique, mais peut devenir un moteur économique.

Moteur du développement durable

vnanet-fete-thanh-giong.jpg
La fête de Thanh Giong du temple de Phu Dông à Hanoi, patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Photo: VNA

La résolution 80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne l’a clairement reconnu lorsqu’elle a affirmé que la culture devait imprégner tous les aspects de la vie sociale, que les valeurs culturelles devaient devenir le soft power de la nation.

De nombreux experts estiment qu’il ne s’agit pas seulement d’un point de vue théorique, mais bien d’une orientation stratégique pour le développement du Vietnam dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus intense.

Car aujourd’hui, la concurrence entre les nations ne se limite plus aux seules performances économiques ou technologiques. Les pays rivalisent désormais d’attractivité culturelle. Intégrer ces atouts culturels permet aux pays de se différencier dans la compétition mondiale, de créer de l’emploi et de générer un avantage concurrentiel durable.

L’un des points clés de la résolution 80 est l’exigence d’identifier pleinement et d’exploiter efficacement les ressources culturelles, en plaçant le patrimoine culturel au centre et les ressources culturelles numériques comme un atout, dans le but de préserver, de promouvoir et de développer durablement les valeurs culturelles.

Cela montre que la culture populaire est désormais reconnue comme une véritable ressource de développement. Alors qu’auparavant le patrimoine était principalement envisagé sous l’angle de la conservation, il doit maintenant devenir aussi une ressource créative, une matière première pour les industries culturelles.

Parmi les industries culturelles que le Vietnam a identifiées comme prioritaires pour leur développement, de nombreux domaines sont directement liés à la culture populaire, tels que le tourisme culturel, les arts du spectacle, l’artisanat, la mode, le design, le cinéma, la publicité et la gastronomie. Ainsi, chaque forme de culture populaire peut servir de matériau à la création de nouveaux produits culturels.

La richesse des contes populaires peut inspirer le cinéma, l’animation, les jeux vidéo, le théâtre et les médias numériques. Les légendes du Saint Giong, de Son Tinh - Thuy Tinh, de Chu Dông Tu ou les épopées des Hauts Plateaux du Centre… peuvent toutes se transformer en récits culturels captivants, à l’instar de nombreux pays qui ont su le faire avec leurs mythes et légendes populaires.

Cependant, les experts estiment que pour promouvoir davantage la culture populaire, il est indispensable de l’associer aux technologies modernes et à la pensée créative moderne, de la faire connaître au monde entier de manière proactive à travers des films, des spectacles et des produits touristiques innovants.

Le fait que de nombreuses entreprises exploitent actuellement la valeur de la culture locale dans le développement touristique de Phu Quôc, Tây Ninh ou Sa Pa... montre que, lorsqu’elle est «mise en valeur» par de nouveaux récits, de nouvelles technologies et de nouvelles formes d’expression, la culture populaire peut devenir un véritable soft power et une ressource de développement durable.

Promouvoir la culture populaire ne consiste pas seulement à la «préserver», mais aussi à «réveiller» les valeurs traditionnelles pour les intégrer à la vie moderne, en créant des produits culturels compétitifs, économiquement viables et capables de diffuser l’image du Vietnam dans le monde. – VNA

source
#industries culturelles vietnamiennes #musique folklorique #culture populaire
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

"Đu nón" (Danse sur le chapeau suspendu). Photo : LDXVN

Les arts visuels et de la scène au service du rayonnement culturel du Vietnam

Des expositions artistiques à Venise aux performances primées dans les festivals européens, la culture vietnamienne multiplie les signes de reconnaissance à l’international. Ces succès illustrent une dynamique nouvelle, portée par la Résolution 80, qui fait de la culture un levier stratégique pour affirmer l’image et l’influence du Vietnam dans le monde.

En 2025, « Duo Love » avait déjà remporté la médaille d’or au Festival international du cirque d’Almaty (Kazakhstan) et la médaille d’argent au Festival international « Sans frontières » en Russie. Photo : VNA

Diffuser les valeurs de la culture vietnamienne au monde, contribuant à renforcer le « soft power » national

Dans un contexte d’intégration et de mondialisation croissantes, le Vietnam met en avant la culture comme levier stratégique pour affirmer son identité et renforcer son soft power. À travers des événements artistiques internationaux majeurs, les artistes vietnamiens participent activement à la diffusion des valeurs culturelles nationales, tout en consolidant la position du pays sur la scène mondiale.

Voir plus

Ouverture du Festival du village de Sen 2026. Photo: VNA

Ouverture du Festival du village de Sen 2026 à Nghê An

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le Festival du village de Sen 2026 s’est ouvert le 18 mai dans la province de Nghê An, avec une série d’activités culturelles et commémoratives mettant à l’honneur l’héritage du héros de la libération nationale et les valeurs culturelles de sa terre natale.

Numéro de danse à la cérémonie commémorant le 136e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh. Photo: VNA

L’école Nguyen Du au Laos perpétue les valeurs du président Hô Chi Minh

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du président Hô Chí Minh, l’école bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du à Vientiane a organisé une cérémonie commémorative et une remise de bourses destinées à des élèves défavorisés méritants, avec le soutien de Star Telecom. L’événement a mis en valeur l’héritage du dirigeant vietnamien tout en réaffirmant la volonté de préserver et de renforcer l’amitié spéciale et la coopération entre le Vietnam et le Laos.

Un spectacle lors du Festival de l’Ao dai à Prague. Photo : VNA

Le Festival de l’Ao dai 2026 célèbre la culture vietnamienne à Prague

Sous le thème "L'essence de l'Ao dai vietnamien", le Festival de l’Ao dai 2026 qui s’est tenu le 17 mai au Centre commercial de Sapa, à Prague a proposé 19 spectacles et activités culturelles, dont des défilés d'Ao dai, des concerts, des expositions d'art et des espaces culturels interactifs, offrant au public un aperçu vibrant de la culture vietnamienne au cœur de l'Europe.

Un numéro du spectacle. Photo: VNA

La culture, passerelle vivante entre le Vietnam et le Laos

À l’occasion de la Semaine de la culture vietnamienne au Laos 2026, le spectacle artistique "Hương sắc Việt" a conquis le public de Savannakhet grâce à la richesse des arts traditionnels vietnamiens, contribuant à resserrer davantage les liens d’amitié et de solidarité entre les deux peuples.

Cérémonie de lancement du voyage « J’aime ma patrie » 2026, à Nghê An. Photo: VNA

Nghê An donne le coup d’envoi du voyage « J’aime ma patrie » 2026

Le voyage « J’aime ma Patrie » 2026 a été officiellement lancé le 16 mai dans la province de Nghê An (Centre). Ce périple national traversera plusieurs hauts lieux historiques et symboliques de la souveraineté vietnamienne, avant de s’achever à Hanoï en octobre, à l’occasion du 70ᵉ anniversaire de la Fédération de la jeunesse vietnamienne.

Du cocon à l’étoffe précieuse : le parcours du fil de soie tussah

Du cocon à l’étoffe précieuse : le parcours du fil de soie tussah

Sur la terre de Hung Yen, le fil de soie tussah trace son parcours depuis les mûraies verdoyantes de la commune de Vu Tien jusqu’aux métiers à tisser en bois de la commune de Le Loi. Au cœur de la vie moderne, ce savoir-faire artisanal, resté confidentiel, continue d’être soigneusement préservé par les artisans, qui tissent patiemment les valeurs traditionnelles au fil du temps.

La présidente de Miss Monde, Julia Morley (premier rang, à gauche), prend la parole lors de la conférence de presse à Hô Chi Minh-Ville, le 14 mai. Photo : organisateurs

Miss Monde 2026: plus de 130 candidates dans les starting-blocks au Vietnam

La 75e édition de Miss Monde, l’un des concours de beauté les plus anciens et les plus prestigieux au monde, se déroulera au Vietnam d’août à septembre 2026, où plus de 130 candidates du monde entier promouvront la culture et l’identité du pays et rivaliseront de splendeur pour la couronne.

Nguyen Tuong Lam, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de la Fédération de la jeunesse vietnamienne. Photo: VNA

Lancement du voyage « J’aime ma patrie » 2026

À l’occasion du 70e anniversaire de la Fédération de la jeunesse vietnamienne, le programme national « J’aime ma patrie » mobilisera les jeunes de tout le pays autour d’activités historiques, culturelles et numériques. De mai à octobre 2026, cette vaste campagne entend renforcer l’esprit patriotique, promouvoir l’engagement civique et encourager l’innovation créative à l’ère numérique.

Le soldat Tran Thanh brandit une bombe à trois pointes, prêt à détruire les chars d'ennemis dans les rues d'Hanoï le 23 décembre 1946 – au début de la guerre de résistance nationale. Photo : Archives

Nghe An célèbre les 80 ans de l’Appel à la résistance nationale à travers une exposition

Le parcours de l'exposition « 80 ans de l’Appel à la résistance nationale du Président Hô Chi Minh » sera conçu pour immerger les visiteurs dans le contexte historique complexe des premières années suivant la Révolution d'Août 1945, une période où la jeune République démocratique du Vietnam devait faire face à des défis multiples menaçant sa survie même.

La joie des joueurs vietnamiens. Photo: VFF

Le Vietnam U17 renverse les Émirats et valide son billet pour le Mondial

Avec six points en trois rencontres, le Vietnam U17 a terminé en tête du groupe C et affrontera l’Australie U17 en quart de finale. Cette qualification permet également aux joueurs vietnamiens d’obtenir officiellement leur ticket pour la Coupe du monde U17 de la FIFA 2025, prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre.