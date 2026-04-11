Culture-Sports

Les arts visuels et de la scène au service du rayonnement culturel du Vietnam

Des expositions artistiques à Venise aux performances primées dans les festivals européens, la culture vietnamienne multiplie les signes de reconnaissance à l’international. Ces succès illustrent une dynamique nouvelle, portée par la Résolution 80, qui fait de la culture un levier stratégique pour affirmer l’image et l’influence du Vietnam dans le monde.

"Đu nón" (Danse sur le chapeau suspendu). Photo : LDXVN
"Đu nón" (Danse sur le chapeau suspendu). Photo : LDXVN

Hanoi (VNA) – La participation du Vietnam à la 61e édition de la Biennale de Venise marque un tournant significatif dans la projection culturelle du pays. Pour la première fois, un pavillon national vietnamien est présenté dans l’un des rendez-vous artistiques les plus prestigieux au monde. L’exposition "Tằm" (Ver à soie) de l’artiste Lê Huu Hiêu s’y distingue comme une œuvre immersive et symbolique, mêlant traditions, croyances et expressions contemporaines.

À travers une installation complexe intégrant des matériaux traditionnels tels que le bois de jacquier, la laque, la soie et la feuille d’or, l’artiste compose un espace culturel dense et évocateur. Le ver à soie, figure centrale de l’œuvre, devient métaphore du parcours humain et de la culture vietnamienne : une évolution silencieuse, patiente, marquée par la transformation et la renaissance. L’intégration de vers vivants confère à l’installation une dimension organique, transformant l’espace en entité vivante, en mouvement constant.

Au-delà de la prouesse artistique, cette présence vietnamienne traduit une volonté d’affirmation identitaire et d’ouverture au dialogue international. Pour Huu Hiêu, cette participation constitue une étape décisive, comparable à une épreuve majeure dans son parcours créatif, mais aussi une opportunité d’ouvrir la voie aux générations futures d’artistes vietnamiens.

ver-a-soie.jpg
L’exposition "Tằm" (Ver à soie) de Lê Huu Hiêu, unique exposition personnelle d’un artiste vietnamien à la 61e Biennale de Venise. Photo : CTV/CVN

Des succès artistiques porteurs d’opportunités

Parallèlement aux arts visuels, les arts de la scène vietnamiens continuent de s’imposer sur les scènes internationales. Début mars 2026, les artistes de la Fédération vietnamienne de cirque ont brillamment participé au Festival international du cirque "Éléphant d’Or" à Gérone, en Espagne, remportant trois distinctions majeures.

Le numéro "Duo Love" (Duo d’amour), interprété par les "Artistes Émérites" Thanh Tuân et Thu Huong, a décroché l’Éléphant d’Argent. "Đu nón" (Danse sur le chapeau suspendu), porté par Lô Thuy et ses partenaires, a obtenu l’Éléphant de Bronze, tandis que "Đế kiếm trên đu" (Équilibre d’épées sur balançoire) s’est vu attribuer un prix spécial. Ces performances confirment la qualité artistique et la créativité du cirque vietnamien, déjà récompensé lors de festivals internationaux en 2025.

Ces succès ont immédiatement suscité l’intérêt de partenaires européens. Des propositions de collaboration et de tournées de longue durée ont été formulées, notamment par le célèbre cirque Roncalli en Allemagne. D’autres invitations prestigieuses, comme le Festival international du cirque de Monte-Carlo, témoignent de la reconnaissance croissante du talent vietnamien sur la scène mondiale.

La culture, pilier du soft power national

duo-love.jpg
Le numéro "Duo Love", interprété par les "Artistes Émérites" Thanh Tuân et Thu Huong. Photo : LDXVN

Ces avancées illustrent concrètement les orientations de la Résolution 80, qui place la culture au cœur de la stratégie de développement national. Loin d’être un simple vecteur d’expression, la culture devient une ressource stratégique, capable d’accroître l’influence et la crédibilité du Vietnam à l’international.

Selon de nombreux experts, cette résolution introduit une approche renouvelée : l’intégration culturelle ne se limite plus à un échange passif, mais s’inscrit dans une dynamique proactive. Le Vietnam s’affirme ainsi comme un acteur à part entière, porteur d’une identité singulière et d’une capacité créative reconnue.

Dans un monde marqué par une compétition accrue, la puissance d’une nation ne se mesure plus uniquement à ses performances économiques ou militaires. Elle repose également sur sa capacité à diffuser ses valeurs, à construire une image positive et à inspirer. La culture devient alors un "pont doux", facilitant la compréhension mutuelle et renforçant les liens entre les peuples.

Pour concrétiser ces ambitions, la Résolution 80 préconise le déploiement de stratégies de communication et de promotion à l’international, fondées sur des approches professionnelles et cohérentes. Expositions, festivals, échanges artistiques : autant de vecteurs permettant de rapprocher le Vietnam du reste du monde. – CVN/VNA

source
#arts visuels et de la scène #rayonnement culturel du Vietnam #culture vietnamienne #61e édition de la Biennale de Venise
Suivez VietnamPlus

Voir plus

La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans la soirée du 7 avril à l'hôtel Pan Pacific Hanoi, dans une atmosphère vibrante de célébration et de partage. Photos : Pan Pacific Hanoi

Horizons de demain : l’art vietnamien célèbre la créativité et l’inclusion

Le Pan Pacific Hanoi, en partenariat avec l’Université des Beaux-Arts du Vietnam, a organisé en 2026 la troisième édition du concours artistique "Pan Pacific Hanoi Art Award". Placée sous le thème "Horizons of Tomorrow" (Horizons de demain), la manifestation a mis en lumière les rêves et les espoirs d’une jeunesse créative, tout en valorisant la diversité et la résilience des artistes vietnamiens.

Le spectacle « La Patrie dans le cœur ». Photo: VNA

Le SG du Parti et président To Lam assiste au spectacle « La Patrie dans le cœur »

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a assisté, le 9 avril au Théâtre Ho Guom à Hanoï, au programme artistique « La Patrie dans le cœur », organisé pour célébrer le succès des élections législatives et locales du mandat 2026-2031 ainsi que l’ouverture de la première session de la nouvelle Assemblée nationale.

À Ninh Binh, une immense œuvre d’art pousse… dans les rizières

À Ninh Binh, une immense œuvre d’art pousse… dans les rizières

Depuis plusieurs années, au rythme des semis de printemps, les rizières de Tam Coc – Bich Dong deviennent le théâtre d’une création collective unique. Artistes et habitants y donnent vie à d’immenses fresques de riz, patiemment dessinées le long de la paisible rivière Ngo Dong.

En 2025, « Duo Love » avait déjà remporté la médaille d’or au Festival international du cirque d’Almaty (Kazakhstan) et la médaille d’argent au Festival international « Sans frontières » en Russie. Photo : VNA

Diffuser les valeurs de la culture vietnamienne au monde, contribuant à renforcer le « soft power » national

Dans un contexte d’intégration et de mondialisation croissantes, le Vietnam met en avant la culture comme levier stratégique pour affirmer son identité et renforcer son soft power. À travers des événements artistiques internationaux majeurs, les artistes vietnamiens participent activement à la diffusion des valeurs culturelles nationales, tout en consolidant la position du pays sur la scène mondiale.

Mise en valeur du potentiel du patrimoine archéologique de Tràng An

Mise en valeur du potentiel du patrimoine archéologique de Tràng An

Après l’inscription du Complexe paysager de Trang An au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO, et conformément aux recommandations du Centre du patrimoine mondial, la province de Ninh Bình a lancé de nombreux programmes de recherche visant à enrichir davantage les valeurs du site.