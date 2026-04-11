Les arts visuels et de la scène au service du rayonnement culturel du Vietnam

Hanoi (VNA) – La participation du Vietnam à la 61e édition de la Biennale de Venise marque un tournant significatif dans la projection culturelle du pays. Pour la première fois, un pavillon national vietnamien est présenté dans l’un des rendez-vous artistiques les plus prestigieux au monde. L’exposition "Tằm" (Ver à soie) de l’artiste Lê Huu Hiêu s’y distingue comme une œuvre immersive et symbolique, mêlant traditions, croyances et expressions contemporaines.

À travers une installation complexe intégrant des matériaux traditionnels tels que le bois de jacquier, la laque, la soie et la feuille d’or, l’artiste compose un espace culturel dense et évocateur. Le ver à soie, figure centrale de l’œuvre, devient métaphore du parcours humain et de la culture vietnamienne : une évolution silencieuse, patiente, marquée par la transformation et la renaissance. L’intégration de vers vivants confère à l’installation une dimension organique, transformant l’espace en entité vivante, en mouvement constant.

Au-delà de la prouesse artistique, cette présence vietnamienne traduit une volonté d’affirmation identitaire et d’ouverture au dialogue international. Pour Huu Hiêu, cette participation constitue une étape décisive, comparable à une épreuve majeure dans son parcours créatif, mais aussi une opportunité d’ouvrir la voie aux générations futures d’artistes vietnamiens.

L’exposition "Tằm" (Ver à soie) de Lê Huu Hiêu, unique exposition personnelle d’un artiste vietnamien à la 61e Biennale de Venise. Photo : CTV/CVN

Des succès artistiques porteurs d’opportunités

Parallèlement aux arts visuels, les arts de la scène vietnamiens continuent de s’imposer sur les scènes internationales. Début mars 2026, les artistes de la Fédération vietnamienne de cirque ont brillamment participé au Festival international du cirque "Éléphant d’Or" à Gérone, en Espagne, remportant trois distinctions majeures.

Le numéro "Duo Love" (Duo d’amour), interprété par les "Artistes Émérites" Thanh Tuân et Thu Huong, a décroché l’Éléphant d’Argent. "Đu nón" (Danse sur le chapeau suspendu), porté par Lô Thuy et ses partenaires, a obtenu l’Éléphant de Bronze, tandis que "Đế kiếm trên đu" (Équilibre d’épées sur balançoire) s’est vu attribuer un prix spécial. Ces performances confirment la qualité artistique et la créativité du cirque vietnamien, déjà récompensé lors de festivals internationaux en 2025.

Ces succès ont immédiatement suscité l’intérêt de partenaires européens. Des propositions de collaboration et de tournées de longue durée ont été formulées, notamment par le célèbre cirque Roncalli en Allemagne. D’autres invitations prestigieuses, comme le Festival international du cirque de Monte-Carlo, témoignent de la reconnaissance croissante du talent vietnamien sur la scène mondiale.

La culture, pilier du soft power national

Le numéro "Duo Love", interprété par les "Artistes Émérites" Thanh Tuân et Thu Huong. Photo : LDXVN

Ces avancées illustrent concrètement les orientations de la Résolution 80, qui place la culture au cœur de la stratégie de développement national. Loin d’être un simple vecteur d’expression, la culture devient une ressource stratégique, capable d’accroître l’influence et la crédibilité du Vietnam à l’international.

Selon de nombreux experts, cette résolution introduit une approche renouvelée : l’intégration culturelle ne se limite plus à un échange passif, mais s’inscrit dans une dynamique proactive. Le Vietnam s’affirme ainsi comme un acteur à part entière, porteur d’une identité singulière et d’une capacité créative reconnue.

Dans un monde marqué par une compétition accrue, la puissance d’une nation ne se mesure plus uniquement à ses performances économiques ou militaires. Elle repose également sur sa capacité à diffuser ses valeurs, à construire une image positive et à inspirer. La culture devient alors un "pont doux", facilitant la compréhension mutuelle et renforçant les liens entre les peuples.

Pour concrétiser ces ambitions, la Résolution 80 préconise le déploiement de stratégies de communication et de promotion à l’international, fondées sur des approches professionnelles et cohérentes. Expositions, festivals, échanges artistiques : autant de vecteurs permettant de rapprocher le Vietnam du reste du monde. – CVN/VNA