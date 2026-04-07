Diffuser les valeurs de la culture vietnamienne au monde, contribuant à renforcer le « soft power » national

Hanoï (VNA) - Dans un contexte d’intégration et de mondialisation de plus en plus profondes, la culture n’est pas seulement le fondement spirituel de la société, mais devient également une ressource essentielle dans le processus d’intégration internationale, contribuant à renforcer le soft power national. La Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique a défini une vision stratégique pour le développement culturel, mettant l’accent sur la nécessité d’une intégration internationale proactive et active dans le domaine culturel, comme mission centrale et constante, afin de diffuser progressivement les valeurs culturelles et artistiques vietnamiennes auprès du public international.

L’exposition « Tằm » de l’artiste Le Huu Hieu sera présentée à la 61e Biennale de Venise, marquant une étape importante dans la promotion de la culture vietnamienne à travers le langage de l’art contemporain. Pour la première fois, le Vietnam dispose d’un pavillon national dans l’un des événements artistiques les plus prestigieux au monde.

Dans l’espace d’exposition à Venise (Italie), la figure du ver à soie (Tằm) est utilisée comme métaphore du parcours humain et de celui de la culture nationale : une accumulation silencieuse, une contribution persévérante et une régénération constante. Notamment, l’intégration de vers à soie vivants dans l’œuvre transforme l’espace en une « entité vivante », où l’art devient dynamique, à l’image du flux de la vie.

Le fait que Le Huu Hieu soit le seul artiste vietnamien à organiser une exposition personnelle à la 61e Biennale de Venise constitue non seulement une étape importante pour lui, mais ouvre également une nouvelle voie, créant une base pour que les futurs artistes vietnamiens puissent accéder de manière plus structurée et durable aux espaces artistiques internationaux.

Cela témoigne d’une posture proactive d’intégration, d’une volonté d’affirmer l’identité culturelle dans l’espace artistique mondial, tout en envoyant un message d’un Vietnam ouvert, riche en profondeur culturelle et prêt au dialogue avec l’art du monde.

Début mars 2026, les artistes de la Fédération du cirque du Vietnam ont participé au Festival international du cirque « Éléphant d’Or » 2026 à Gérone (Espagne), où ils ont marqué les esprits en remportant des prix pour leurs trois numéros.

Le numéro « Duo Love », interprété par les artistes méritoires Thanh Tuan et Thu Huong, a remporté l’Éléphant d’argent ; « Danse avec chapeaux » a obtenu l’Éléphant de bronze ; et « Équilibre d’épées sur balançoire » a reçu un prix spécial.

En 2025, « Duo Love » avait déjà remporté la médaille d’or au Festival international du cirque d’Almaty (Kazakhstan) et la médaille d’argent au Festival international « Sans frontières » en Russie.

Une œuvre de l'artiste Le Huu Hieu est exposée au palais Ca' Giustinian Faccanon à Venise, en Italie. Photo : Vietnam+

À l’issue du festival, la Fédération a reçu de nombreuses invitations de collaboration de la part de compagnies internationales. Le numéro « Duo Love » a notamment été proposé pour un contrat d’un an avec le célèbre cirque Roncalli (Allemagne). D’autres numéros ont également été invités à participer à des festivals internationaux au Kazakhstan et à Monaco, notamment le prestigieux Festival du cirque de Monte-Carlo, souvent considéré comme les « Oscars » du cirque mondial.

Des expositions artistiques en Italie aux récompenses du cirque en Europe, la culture et les arts vietnamiens démontrent une transformation dynamique et une affirmation progressive sur la scène internationale. Ces événements contribuent non seulement à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple, mais illustrent également la créativité, la capacité d’intégration et le rayonnement culturel du pays dans le monde contemporain.

Selon l’Artiste du peuple Xuan Bac, directeur du Département des arts du spectacle (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), ces réalisations témoignent de l’efficacité des investissements et de la stratégie d’intégration, en adéquation avec les orientations de la Résolution n°80-NQ/TW.

On peut ainsi constater que l’intégration culturelle internationale proactive, associée à la valorisation des traditions et à l’assimilation des apports universels, contribue non seulement à enrichir la vie spirituelle de la société, mais aussi à renforcer l’image nationale, le soft power et la position du Vietnam sur la scène mondiale. -VNA