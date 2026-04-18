Santé

Développer les soins médicaux spécialisés pour les populations côtières et insulaires

L’Institut de médecine maritime se positionne comme un acteur pionnier dans la mise en œuvre de la Résolution 72-NQ/TW du 9 septembre 2025 du Bureau politique, portant sur des solutions innovantes visant à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population.

L’une des réalisations majeures de l’Institut de médecine maritime est le système de téléassistance médicale en mer (télémédecine). Photo : VNA
L’une des réalisations majeures de l’Institut de médecine maritime est le système de téléassistance médicale en mer (télémédecine). Photo : VNA

Hai Phong (VNA) – L’Institut de médecine maritime s’affirme comme un établissement de santé de premier plan dédié à la protection des populations côtières et insulaires. Grâce à ses contributions remarquables dans ce domaine spécifique, il se positionne comme un acteur pionnier dans la mise en œuvre de la Résolution 72-NQ/TW du 9 septembre 2025 du Bureau politique, portant sur des solutions innovantes visant à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population.

En 25 ans de développement, l’Institut de médecine maritime s’affirme comme un centre spécialisé de référence au niveau national dans les domaines de la médecine subaquatique et hyperbare. Il a assuré avec succès la prise en charge et le traitement de pathologies spécifiques liées à la pression, telles que les accidents de plongée, les maladies de décompression ou encore les traumatismes liés à la pression.

Par ailleurs, l’Institut met en œuvre des programmes de soins de santé communautaires, rapprochant les services médicaux des pêcheurs et des habitants des zones maritimes et insulaires, tout en développant la coopération internationale.

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L’Institut de médecine maritime s’affirme comme un établissement de santé de premier plan dédié à la protection des populations côtières et insulaires. Photo : VNA

Selon le docteur Nguyen Bao Nam, directeur de l’Institut, l’une des réalisations majeures est le système de téléassistance médicale en mer (télémédecine). Grâce à ce dispositif, les experts de l’Institut ont apporté une assistance d’urgence à des centaines de cas d’accidents et de maladies graves concernant des marins opérant dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique.

Les spécialistes ont également fourni des consultations rapides et efficaces pour de nombreux cas de maladies ou d’accidents survenus en mer, et sont en mesure d’assister les navires de pêche hauturière, les travailleurs du secteur halieutique ainsi que les professionnels en mer via ce système de télémédecine, permettant aux bateaux de poursuivre leur navigation sans devoir accoster.

Les efforts constants des professeurs, docteurs, médecins et du personnel de l’Institut ont permis de renforcer progressivement sa position en tant que centre spécialisé de référence, contribuant de manière significative à la protection et à l’amélioration de la santé des populations, notamment dans les zones maritimes et insulaires.

Selon son directeur Nguyen Bao Nam, dans les temps à venir, l’Institut mettra l’accent sur le développement de la recherche scientifique, en particulier les applications pratiques, tout en renforçant la formation de ressources humaines de haute qualité, en investissant dans des infrastructures modernes et en élargissant la coopération internationale.

Selon Vu Tien Phung, vice-président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, pour mettre en œuvre efficacement la Résolution n°72-NQ/TW, la ville a adopté un projet visant à renforcer les capacités du système de santé public à l’horizon 2030, avec un budget estimé à environ 45.000 milliards de dôngs mobilisés à partir de diverses sources.

La ville poursuit également l’objectif de développer un système de santé global, orienté vers un modèle de prise en charge intégrale de la population. Dans ce processus, les autorités locales accordent une grande importance au rôle des établissements de santé centraux, notamment celui de l’Institut de médecine maritime, qui joue un rôle particulier dans la protection de la santé des pêcheurs et des populations des zones maritimes et insulaires.

Selon l’Institut, le Vietnam est un pays maritime avec 3.360 km de littoral, dont 21 des 34 provinces et villes sont côtières, et environ 50 % de la population vit dans les zones littorales. On compte environ 6 millions de travailleurs directement liés à l’économie maritime.

Nguyen Bao Nam a souligné que la Résolution n°72-NQ/TW témoigne de l’attention particulière accordée par le Parti et l’État au secteur de la santé. L’Institut continuera de renforcer ses capacités de recherche spécialisée, de maîtriser des domaines clés tels que les secours en mer, les maladies professionnelles maritimes, la médecine des catastrophes et la médecine hyperbare, tout en développant des ressources humaines de haute qualité et en promouvant la transformation numérique et la télémédecine, afin de mieux servir les travailleurs en mer et de contribuer à la mise en place d’un réseau national de santé maritime efficace et cohérent. -VNA

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