Santé

Ho Chi Minh-Ville déploie un modèle de soins de santé continus de proximité

Ce programme novateur, fondé sur les principes de la médecine familiale, ambitionne d’instaurer un suivi médical continu, proactif et global pour chaque citoyen. Ces équipes mobiles se rendent désormais directement au domicile des habitants, en accordant une attention prioritaire aux personnes âgées, aux malades chroniques, aux personnes en situation de handicap ainsi qu’aux populations les plus vulnérables.

Une équipe de santé de la commune de Dat Do effectue des consultations médicales à domicile pour les habitants. Photo : VNA.
Une équipe de santé de la commune de Dat Do effectue des consultations médicales à domicile pour les habitants. Photo : VNA.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À l’occasion de la Journée mondiale de la santé du 7 avril, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville et les Comités populaires des communes de Dat Do et Bac Tân Uyên ont officiellement lancé, mardi, le modèle des « équipes de soins de santé continus de proximité ».

Ce programme novateur, fondé sur les principes de la médecine familiale, ambitionne d’instaurer un suivi médical continu, proactif et global pour chaque citoyen. Ces équipes mobiles se rendent désormais directement au domicile des habitants, en accordant une attention prioritaire aux personnes âgées, aux malades chroniques, aux personnes en situation de handicap ainsi qu’aux populations les plus vulnérables.

Lors de la cérémonie de lancement tenue dans la commune de Dat Do, le docteur Tran Ngoc Trieu, directeur adjoint du Service de la santé de Ho Chi Minh-Ville, a précisé que l'efficacité de ce dispositif repose sur une synergie étroite entre les autorités locales, le personnel médical et l'expertise technique sectorielle, formant ainsi un véritable « trépied » institutionnel.

Il a souligné que le rôle des autorités locales et des organisations de masse est crucial pour sensibiliser la population et obtenir son consensus, tout en affirmant que la confiance de la population ne dépend pas de la promesse, mais de la diligence quotidienne et concrète des équipes sur le terrain.

Selon Mme Nguyen Hoang Ngoc Phuong, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Dat Do, cette réforme de la médecine de base constitue une réponse nécessaire à l’augmentation de la demande de soins. Elle permet à la fois d’améliorer l’efficacité de la prévention, de désengorger les hôpitaux de niveau supérieur, de réduire les dépenses médicales des ménages et de renforcer la confiance de la population envers le système de santé de proximité.

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Une équipe de santé de la commune de Bac Tan Uyen effectue des consultations médicales à domicile pour des habitants. Photo : VNA.

La force de ce modèle réside dans son virage numérique et sa stratégie d’intervention directe, résumée par le principe de « frapper à chaque porte » afin d’établir des dossiers de santé électroniques et d’assurer le suivi de pathologies courantes telles que l’hypertension ou le diabète. Le dispositif bénéficie également du soutien de la télémédecine, permettant aux soignants de proximité de consulter en temps réel des spécialistes pour les cas complexes, garantissant ainsi une prise en charge de qualité au sein même de la communauté.

À Dat Do, quatre équipes composées de sept à douze membres, incluant médecins, infirmiers et pharmaciens, ont commencé leurs visites dès la fin de la cérémonie pour collecter les premières données sanitaires.

Le même jour, la commune de Bac Tân Uyên a également mis en place six équipes de soins continus, chacune affectée à un secteur géographique précis.

Nguyen Hung Son, vice-président du Comité populaire de la commune, a réaffirmé que la protection de la santé publique demeure une mission centrale et transversale des autorités locales. Ces équipes de terrain constituent désormais le pilier d’une stratégie de prévention durable, capable de détecter précocement les risques sanitaires et d’assurer une gestion globale de la santé à l’échelle de chaque foyer. -VNA

#Ho Chi Minh-Ville #modèle de soins de santé continus de proximité #suivi médical continu
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