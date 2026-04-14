Santé

Dà Nang renforce la prévention de la maladie pieds-mains-bouche en flambée

Selon le Centre de contrôle des maladies de Dà Nang (CDC Dà Nang), la ville a enregistré 483 cas de syndrome pieds-mains-bouche depuis le début de l’année, soit près de 1,5 fois plus qu’à la même période l’an dernier. Les enfants de moins de trois ans représentent près de 90 % des cas.

Un médecin de l’Hôpital pour femmes et enfants de Dà Nang traite un enfant atteint du syndrome pieds-mains-bouche. Photo : baodanang.vn
Un médecin de l’Hôpital pour femmes et enfants de Dà Nang traite un enfant atteint du syndrome pieds-mains-bouche. Photo : baodanang.vn

Dà Nang (VNA) – Les cas de maladie pieds-mains-bouche ont augmenté dans la ville de Dà Nang (Centre) depuis le début de l’année, dont les enfants de moins de trois ans représentant près de 90% du total des cas.

À l’Hôpital pour femmes et enfants de Dà Nang, le nombre de cas a rapidement augmenté au cours du mois dernier. Chaque jour, l’hôpital reçoit entre 50 et 100 enfants pour examen, et une vingtaine d’entre eux sont hospitalisés.

Le Dr Nguyên Hai Thinh, chef du Département de la médecine tropicale, a indiqué que son service prenait en charge 64 cas de syndrome pieds-mains-bouche. Cette maladie touche principalement les enfants et connaît des pics d’incidence à deux périodes : de mars à mai et d’octobre à décembre. Les symptômes courants incluent fièvre, perte d’appétit, fatigue, toux et éruptions cutanées.

Le nombre de cas de syndrome pieds-mains-bouche est plus de 1,5 fois supérieur à celui de la même période et trois à cinq fois supérieur à celui des semaines précédentes. La plupart des cas sont de niveau 2A, soit un stade léger à modéré, sans complications graves touchant les systèmes nerveux, respiratoire ou cardiovasculaire, a-t-il déclaré.

Comme nous sommes actuellement en période de pic épidémique et que la maladie progresse rapidement, les parents doivent renforcer les mesures de prévention, notamment l’hygiène, le lavage régulier des mains des enfants et le nettoyage des sols et des jouets. Les enfants infectés doivent être isolés à domicile pendant sept à dix jours et examinés par un médecin spécialiste, a-t-il indiqué, ajoutant que les enfants doivent être conduits dans un établissement médical dès l’apparition des symptômes.

Selon le Centre de contrôle des maladies de Dà Nang (CDC Dà Nang), la ville a enregistré 483 cas de syndrome pieds-mains-bouche depuis le début de l’année, soit près de 1,5 fois plus qu’à la même période l’an dernier. Les enfants de moins de trois ans représentent près de 90 % des cas.

Le CDC Dà Nang travaille avec les organismes compétents pour prendre des mesures de contrôle, notamment dans les zones à haut risque comme les jardins d’enfants et les écoles primaires, tout en préparant le personnel, les fournitures et les produits chimiques nécessaires à l’intervention.

Le Dr Nguyên Dai Vinh, directeur du CDC Dà Nang, a déclaré que son unité avait organisé des formations pour renforcer les capacités des structures de santé de proximité, des services de santé scolaire et du réseau de collaborateurs en santé communautaire. Elle maintient également des équipes mobiles d’intervention pour appuyer les collectivités locales dans les enquêtes épidémiologiques, le zonage et la gestion des épidémies. La surveillance dans les communautés et les écoles a été renforcée afin d’assurer la détection précoce, la prise en charge rapide des cas et le confinement rapide des épidémies.

Ces dernières semaines, face à l’augmentation des cas et à la complexification de la situation, le Département de la santé de Dà Nang a mené des inspections sur la prévention de la maladie pieds-mains-bouche et d’autres maladies infectieuses dans les communes et les quartiers.

Ces inspections portent sur la surveillance, le dépistage et la prise en charge des cas, l’approvisionnement en matériel et en produits chimiques, ainsi que sur l’évaluation de la communication publique, notamment dans les établissements scolaires et auprès des jeunes enfants. Les équipes d’inspection ont également contrôlé les jardins d’enfants et les structures d’accueil de la petite enfance afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures de prévention.

Le syndrome pieds-mains-bouche est une maladie virale qui affecte essentiellement les jeunes enfants. Elle se transmet par contact direct entre enfants infectés et se caractérise par de la fièvre, des éruptions de boutons au niveau de la bouche, des mains, des pieds et du fessier.

À ce jour, il n’existe aucun traitement spécifique de cette maladie. En termes de prévention, l’Administration des médicaments du Vietnam a approuvé le 17 mars 13 vaccins et produits biologiques pour une nouvelle inscription ou un renouvellement, dont le vaccin Envacgen contre la maladie pieds-mains-bouche, qui contient un composant entérovirus A71 (EV71) inactivé.

Bien qu’enregistré par une entreprise taïwanaise, le vaccin a fait l’objet d’essais cliniques de phase 3 au Vietnam, en collaboration avec l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville. Les résultats démontrent une forte efficacité protectrice contre la souche EV71 circulant au Vietnam et à Taïwan (Chine), réduisant le risque d’infection, quel que soit son degré de gravité, jusqu’à 96,8%. – VNA

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