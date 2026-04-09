Secours maritime au large de Ho Chi Minh-Ville : un marin philippin évacué vers un hôpital spécialisé

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritimes du Vietnam a annoncé que son navire SAR 272 avait évacué un marin étranger vers la terre ferme, dans le quartier de Phuoc Thang (Ho Chi Minh-Ville), à 10h00 le 9 avril.

Le patient a été remis aux forces de la Garde-frontière et au représentant de l’armateur pour un transfert vers un établissement médical spécialisé.

La veille, le 8 avril à 20h40, le Centre avait reçu un appel de détresse du navire ESL DACHAN BAY, en route de Taïwan (Chine) vers Singapour, via son agent, la Sarl de commerce et de logistique Thai Binh Duong. Le marin philippin Abude Anthony Palo, né en 1980, souffrait de fortes douleurs abdominales dans la fosse iliaque droite, accompagnées de vomissements et de sueurs. Face à l’aggravation de son état, le navire a modifié sa trajectoire vers les eaux au large de Ho Chi Minh-Ville pour solliciter une évacuation d’urgence.

Dès réception de l’alerte, le Centre a mis en place une assistance médicale initiale et coordonné avec les autorités compétentes un plan d’évacuation. Les consultations médicales à distance ont rapidement identifié une suspicion d’appendicite aiguë, nécessitant une intervention urgente pour éviter des complications graves.

Pendant l’opération, le Centre est resté en contact permanent avec le navire pour suivre l’état de santé du patient et ajuster les données de navigation en fonction des conditions météorologiques et de la vitesse du navire.

À 06h00 le 9 avril, le SAR 272 a quitté Phuoc Thang avec une équipe médicale de l’Hôpital de Vung Tau. Deux heures plus tard, le navire de secours a rejoint l’ESL DACHAN BAY au point de rendez-vous. Le marin a été transféré à bord du SAR 272 pour recevoir les premiers soins avant d’être conduit rapidement à terre pour un traitement spécialisé. -VNA